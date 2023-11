Ein gewohnt cooler Harry Kane (li) mit einem gewohnt emotionalen Thomas Müller im Schlepptau. IMAGO/ULMER

München/Neapel - Harry Kane hielt nach seinem Doppelpack die nächste Trophäe in der Hand, Urs Fischer atmete derweil in Neapel ganz tief durch: Während sich Bayern München in der Champions League dank Torgarant Kane vorzeitig als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifizierte, schied Union Berlin aus - schöpfte nach dem Ende der Horrorserie von zuvor zwölf Niederlagen in Folge aber wieder etwas Hoffnung.

In München trug der Torjäger vom Dienst eine blaue Schachtel davon, darin aufbewahrt die Auszeichnung für den "Man of the Match". Für Thomas Müller war dies eine Steilvorlage, er witzelte: "Wieder eine Trophäe für das Hotel." Die Suite von Kane im feudalen Vier Jahreszeiten füllt sich zusehends.

Millionensegen für Bayern

Auch für das Bankkonto des FC Bayern, das sie ihm zuliebe ja um 100 Millionen Euro Ablöse erleichtert haben, hat Kane wieder etwas getan. Seine zwei Treffer zum 2:1 (0:0) in der Champions League gegen den äußerst unbequemen türkischen Rekordmeister Galatasaray, die dem 30 Jahre alten Goalgetter in der 80. Minute nach zweimaliger Videoüberprüfung und in der 86. Minute gutgeschrieben wurden, sind bare Münze wert: 9,6 Millionen für den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Neben den 2,8 Millionen für den Sieg.

Wäre nicht die Szene in der 40. Minute gewesen, als sich Jamal Musiala wohl für Wochen mit einer Oberschenkelverletzung abmelden musste, die Münchner hätten nur Grund zur Freude gehabt. Trainer Thomas Tuchel bekrittelte zwar, dass "wir ein bisschen schlampig waren" beim Versuch, die "Halbchancen" zu verwerten, davon abgesehen aber "sehr effizient, wenn man nur unsere Großchancen anschaut". Leroy Sane konnte er damit nicht gemeint haben - der vergab zwei Hochkaräter (14./30.) gegen Galatasaray-Torhüter Fernando Muslera.

Dafür veredelte eben Kane eine Leistung, die keinen Glanz verstrahlte, die sich der gut gelaunte Tuchel aber auch nicht hässlich reden lassen wollte. "Wenn du dir für die Drecksarbeit nicht zu schade bist, dann sieht glänzend auch mal aus wie harte Arbeit. Aber am Ende glänzt das Ergebnis", sagte er. Und wie die Ergebnisse glänzen. "Nach vier Spielen den Gruppensieg zu feiern ... - es läuft schon ganz gut hier", sagte Müller und ergänzte mit Bestimmtheit: Für diese Leistung gegen Galatasaray "können wir uns schon auf die Schulter klopfen".

Balsam für Union Berlin

In Neapel fiel Fischer unterdessen eine Zentnerlast vom Herzen. "Endlich", sagte Fischer, "endlich haben wir uns für eine tolle Leistung belohnt. Es freut mich für Union, es freut mich für die Mannschaft." Das hart erkämpfte 1:1 (0:1) in der Champions League beim italienischen Meister SSC Neapel hatte der schier endlosen Pleitenserie ein Ende gesetzt - und gab den Köpenickern den Glauben an sich selbst zurück.

"Es war wieder ein bisschen mehr Union-like", sagte Kapitän Christopher Trimmel über den mutigen und kämpferisch gelungenen Auftritt. Zwölfmal in Folge hatten die Berliner zuvor verloren. Auch die ersten drei Auftritte in der Königsklasse resultierten in Niederlagen. Der erste Punkt verhinderte das Aus in der Gruppenphase deshalb nicht mehr. Nach einem Remis, das sich wie ein Sieg anfühlte, geriet das zur Nebensache. "Ich glaube, es tut jedem gut", sagte Trimmel.

Dabei hatte Union bereits Kurs auf die 13. Niederlage genommen. Die erste Halbzeit in Neapel wirkte wie eine Blaupause für den Negativlauf der vergangenen Wochen. Der Gegentreffer von Matteo Politano (39.), ein Freistoß an den Pfosten von Unions Josip Juranovic unmittelbar vor der Pause - wieder häuften sich die Rückschläge. Der Ausgleich nach einem Konter durch David Fofana (52.) wirkte dann aber wie ein Befreiungsschlag. Union gestaltete das Spiel offen. Am Ende war der Punkt nicht unverdient. (sid, red, 9.11.2023)