In der Champions League blamabel, das Stadion baufällig, ein Machtkampf um die Vereinsführung: Englands einstiger Vorzeigeklub ist am Boden

Verteidiger Harry Maguire ist angezählt, genauso wie sein Klub Manchester United. AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Bei Manchester United kann man derzeit für alles eine Ausrede finden. Eine rote Karte? Ungerechtfertigt. Ein Gegentor? Klares Abseits. Ein Elfer für den Gegner? Ein völlig ahnungsloser Schiedsrichter. Man könnte auch einen landauf landab bekannten Spruch ein wenig anders zitieren: Man muss auch mal die Schuld bei anderen suchen. Das jüngste 3:4 gegen Kopenhagen in der Champions League markierte jedenfalls die neunte Niederlage im 17. Pflichtspiel für ManUnited in dieser Saison. Eine der einst mächtigsten Marken im europäischen Fußball implodiert gerade.

Das vierte und letzte Gegentor in Kopenhagen stand wohl sinnbildlich für das, was Manchester gerade ist. Varane, Maguire, Amrabat, Diogo Dalot, vier Verteidiger, vier Irrlichter im Strafraum. Da kann man sich nur die Haare vom Kopf reißen aus Ärger. Der niederländische Trainer Erik ten Hag hat halt keine mehr.

Aber wo fängt diese Geisterbahn an? Am ehesten vor der eigenen Haustür. Es war im April, als ein Zuschauer einen Gebirgsbach vom maroden Stadiondach abfließend fotografierte und für Häme im Netz sorgte. Es regnet rein ins baufällige Old Trafford-Stadion, in dem es seit dem Jahr 2006, als der Klub durch die US-Investorenfamilie Glazer übernommen worden war, keine Sanierungsarbeiten mehr gegeben hat. Errichtet wurde das "Theater der Träume" zu einem Zeitpunkt, da war sogar Monarchie-Thronfolger Franz Ferdinand noch am Leben. Von Historie kann man sich im Fußball bekanntlich nichts kaufen, schlag nach bei Rapid. Deshalb läuft die Konkurrenz wie etwa ManCity, Tottenham oder Arsenal mit ihren strahlend neuen Stadien ManUnited davon.

Nicht dass der Verein nicht genug Geld hätte. In ersten Jahr unter Trainer ten Hag kamen Spieler im Wert von 243 Millionen Euro. Im vergangenen Transferfenster lieferte man dem 53-Jährigen Neuverpflichtungen für 206 Millionen Euro. Ten Hag bekam quasi eine Vollmacht. Rasmus Hojlund, Mason Mount, Jonny Evans, Antony, Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Sofyan Amrabat, Sergio Reguilon, André Onana, Altay Bayindir, Christian Eriksen, Martin Dubravka, ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, Jack Butland und Wout Weghorst: Ganze 16 Spieler hat sich der Niederländer gewünscht. Und bekommen. Und nochmal ein Dutzend sortierte er aus, darunter ehemalige Leistungsträger wie Goalie David de Gea, Juan Mata oder Paul Pogba. Letzterem weint freilich niemand mehr nach.

Will niederländischen Fußball spielen lassen in England: Erik ten Hag. IMAGO/Zac Goodwin

Eine kollektive Formkrise gibt es nicht. Aber einige sind schon schlechter als andere: etwa Torwart Onana, der um 52 Millionen Euro von Inter Mailand kam, und bis dato kein sicherer Rückhalt ist. Oder Mason Mount (um 64 Mille von Chelsea abgeworben), der seiner Form hinterher rennt. Und dann ist da noch Marcus Rashford, der nach einer 0:3-Niederlage im Liga-Derby gegen Manchester City in einem Nachtklub beim Feiern gesichtet wurde. Der englische Teamstürmer steckt ebenfalls in einem Formtief, hat erst ein Tor in zehn Premier League-Partien geschossen. In der vergangenen Saison waren es noch 17 Goals in 35 Matches. Die rote Karte gegen Kopenhagen war verdient, Rashford stieg seinem Gegenspieler ziemlich schirch auf den Knöchel.

Manchester kauft offenbar schlechter ein als andere Vereine. Verantwortlich für Transfers ist ein gewisser John Murtough. Der 52-Jährige kam seinerzeit mit David Moyes von Everton und steht ebenfalls schwer in der Kritik. Die Konkurrenz hat bessere Transferpolitiker, bei ManCity etwa vertraut Pep Guardiola auf Txiki Begiristain, also jenen Mann, der bereits in den Nullerjahren dem FC Barcelona zu Titeln en masse verhalf. Aus dem eigenen Nachwuchs kommt bei ManUnited nichts nach, Rashford ist der einzig bekannte Kicker aus der eigenen Akademie.

Die sportliche Krise macht auch das Schuldenabtragen nicht leichter. Der Klub steht schwer in der Kreide, trotz eines jüngst gemeldeten Rekordumsatzes liegt der Schuldenstand immer noch bei weit über 500 Millionen Pfund. Die Banken lieben Fußball, das Vertrauen ist offenbar grenzenlos. Eine Beteiligung des Milliardärs Jim Ratcliffe (INEOS) steht im Raum, der Brite soll Medienberichten zufolge 25 Prozent am 20-maligen englischen Meister erwerben. Die entscheidenden Wegweiser stehen in der Geschäftsführung. Die Investorenfamilie Glazer steht bei den Vereinsmitgliedern in der Dauerkritik. Der qatarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani zog vor drei Wochen überraschend sein milliardenschweres Übernahmeangebot zurück.

Erinnerungen an Rangnick

Fußballmacht Manchester United, das war einmal. Unter Erik Ten Hag verlor United in 49 Spielen in der Liga 14-mal, das ergibt eine Niederlagen-Quote von 28 Prozent. Kritiker vergleichen den Niederländer bereits mit Ralf Rangnick, an den man sich in Manchester mit Grauen zurückerinnert. Der nunmehrige ÖFB-Teamchef hat von 24 Partien sieben verloren, was etwa 29 Prozent entspricht.

In der Champions League liegt man in der Bayern-Gruppe A auf dem letzten Platz. In der Liga steht Platz acht. Erik ten Hag ist Berufsoptimist, das muss er als Fußballtrainer sein: "An einem Punkt in dieser Saison wird es sich zu unseren Gunsten drehen." Fragt sich, ob ten Hag das noch erleben wird. (Florian Vetter, 10.11.2023)