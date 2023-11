Liebe Leserin, lieber Leser,

auf den ersten Blick wirkt es tatsächlich etwas seltsam. Da verkauft Apple das neue Macbook Pro um stolze – mindestens – 2.000 Euro und dann gibt es in dieser Basisausstattung gerade einmal 8 GB RAM. Nun hat ein Apple-Manager eine Erklärung geliefert, und sagen wir es mal so: Diese ist ein klitzekleines bisschen gewagt.

Erfreulicher ist da schon eine andere Nachricht: Bei Austrian und Lufthansa gibt es auf Europaflügen künftig kostenloses Internet – zumindest wenn man nicht gerade Filme streamen will. Außerdem haben wir heute einen sehr interessanten Bericht, der aufzeigt, wie russische Hacker in der Ukraine Hand in Hand mit dem Militär agieren, und parallel zu Militärschlägen auf ein Kraftwerk Stromausfälle ausgelöst haben.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

"Reine Gier": Apple erntet harte Kritik für wenig Speicher bei 2.000-Euro-Rechner

Austrian und Lufthansa machen Basisinternet auf Europaflügen kostenlos

Wie russische Hacker parallel zu Militärschlägen Stromausfälle in der Ukraine verursachen

Googles experimentelle KI-Suchmaschine gibt es jetzt fast überall – nur nicht in Europa

Rückschlag für Apple im milliardenschweren Steuerstreit mit der EU

Private 3D-Drucker: Nerdig oder nützlich?

Wie Start-ups auf Klagen durch große Institutionen reagieren sollten

Wie ich im "Football Manager 2024" Rapid Wien grandios an die Wand fahre