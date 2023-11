Die Schule in Offenburg war großräumig abgesperrt. IMAGO/Christina Häußler / Einsat

Offenburg – In einer Schule in der süddeutschen Stadt Offenburg soll ein Jugendlicher einen Mitschüler mit einer Schusswaffe schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag im Rahmen eines Großeinsatzes festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte wurde von Rettungskräften erstversorgt. Derzeit gehen die Beamten von einem Täter und einer verletzten Person aus. "Eine weitere Gefahr besteht derzeit nicht". Die Schule war großräumig abgesperrt.

Der Schüler, der von einem Mitschüler mit einer Schusswaffe angegriffen wurde, ist laut Polizei sehr schwer verletzt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über Einzelheiten der Verletzung gab es zunächst keine Angaben. Der minderjährige Tatverdächtige, ein Deutscher, werde kriminaltechnisch untersucht, wie die Ermittler sagten. Das Motiv für den Angriff dürfte im persönlichen Bereich liegen.

Rund 180 Schüler wurden laut Polizei aus der Schule gebracht. Die jungen Menschen werden von geschultem Personal betreut, das könne eine gewisse Zeit dauern. Erst danach können sie zu ihren Eltern, wie die Polizei mitteilte. Offenburg liegt im Bundesland Baden-Württemberg. (APA, 9.11.2023)