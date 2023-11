Was ist fast so gut wie essen? Die Antwort für kulinarisch interessierte Menschen lautet natürlich: kochen. Aber nicht nur diese Zielgruppe sieht gern zu, wenn andere den Löffel schwingen, die Pfanne schupfen und das Backrohr anwerfen. Zahlreiche Food-Channels auf Youtube haben Millionen an Abonnenten.

Zwischen viralen Rezepten, komplizierten Mehrgängemenüs und elaboriert zubereiteten Steaks gibt es auch eine faszinierende Nische, für jene, die gern wissen wollen, was und wie man eigentlich "damals" so gespeist hat. Und dieses "damals" lässt sich sehr weit auslegen. Es reicht von Rezepten, die gerade einmal ein paar Jahrzehnte alt sind, bis zurück in die Frühzeit der menschlichen Zivilisationswerdung. Wir stellen drei Youtube-Kanäle vor, die uns wortwörtlich die Geschichte schmackhaft machen.

Ex-Disney-Schauspieler verkostet Geschichte

Am besten sortieren wir dafür ein paar Beispiele chronologisch. Den Anfang macht daher Max Miller. Der in Kalifornien lebende Videomacher verdiente sein Geld ursprünglich als Darsteller für Disney und trat unter anderem bei Kreuzfahrten in Musicals als "Prince Charming" auf. Sein Interesse für Geschichte und seine Begeisterung fürs Kochen mündeten aber schließlich in das Youtube-Projekt "Tasting History", das er im Jahr 2019 zu Weihnachten startete.

Brewing Mesopotamian Beer - 4,000 Years Old

Tasting History with Max Miller

Für dieses zapft er alte Schriftstücke, wissenschaftliche Literatur und andere Quellen an, um historische Rezepte zusammenzustückeln und diese nachzukochen. Damit vermochte er erfolgreich eine Lücke zu füllen. Knapp zwei Millionen Abonnenten hat "Tasting History" heute. Nicht nur das, es ist nunmehr auch Millers Hauptberuf. Im April 2021 gab er bekannt, dass er seinen Job als Disney-Darsteller an den Nagel gehängt hat.

Vom letzten Essen des John F. Kennedy über die Geschichte der Wiener Sachertorte bis hin zur Verpflegung römischer Soldaten finden sich auf dem Kanal Rezepte aus allen erdenklichen Epochen. Die in diesem Sinne "älteste" Kreation ist mesopotamisches Bier, das in dieser Form vor rund 4.000 Jahren gebraut wurde. Zu jedem Gericht gibt es auch eine historische Abhandlung darüber, bei der man auch allerlei Anekdoten lernt. Wussten Sie etwa, dass 1919 ein ganzes Stadtviertel von Boston mit Melasse überschwemmt wurde?

Von der Grabkammer auf den Teller

Knapp 3.000 nach dem mesopotamischen Gerstensaft angesiedelt ist das nächste Rezept. Vorgestellt wird es von Sohla El-Waylly auf dem Youtube-Kanal des History Channel. Es entführt in die ägyptische Antike zur Zeit des Neuen Reichs. El-Waylly bäckt hier Fladenbrot, wie es zur Zeit von Tutenchamun zubereitet wurde. Dieser herrschte circa von 1332 bis 1323 vor unserer Zeitrechnung.

Es gibt auch einen guten Grund, warum man dieses Brot und seine Zusammensetzung so genau dieser Ära zuordnen kann. Denn es wurde ihm – gemeinsam mit zahlreichen anderen Lebensmitteln – nach seinem Ableben als Beigabe in die Grabkammer gelegt, wo Forscher später Überreste davon fanden.

King Tut’s Egyptian Flatbread (Found in His Tomb!) | Ancient Recipes With Sohla

HISTORY

El-Waylly ist ausgebildete Restauratorin und Köchin. Sie bringt auch schon Youtube-Vorerfahrung mit. Zuvor trat sie etwa in Videos des Magazins "Bon Appétit" auf, wo sie ihre Tätigkeit aber nach einem Eklat rund um den Umgang mit dunkelhäutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seitens des Betreibers zurücklegte. Sie fungierte auch als Produzentin für den großen Foodchannel "Babish". Neben ihrem Engagement für den History Channel tritt sie auch auf dem Kochkanal der "New York Times" auf, ist Jurorin bei der HBO-Kochshow "The Big Brunch" und verfasst außerdem Kochbücher.

Ein historisches Dessert erzürnt Trump-Fans

Der dritte und letzte Zeitsprung fällt ein Stück kleiner aus und führt ins 18. Jahrhundert. Das ist das Spezialgebiet von Jon Townsend, der im US-Bundesstaat Indiana ein Geschäft für Kleidung, Accessoires und Küchenutensilien aus ebenjener Zeit betreibt. Weit über die Grenzen der USA hinaus bekannt ist er aber für den 2009 gestarteten Youtube-Kanal "Townsends", auf dem er – in authentischer Montur und adäquat eingerichteter Hütte – in das Leben zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert eintaucht.

Neben Gebäudebau, Textilbearbeitung und anderen Handwerkstechniken nimmt auch die Küche zwischen europäischer Renaissance und US-Bürgerkrieg einen großen Teil seines 2,3 Millionen Abonnenten starken Kanals ein. Serviert werden von ihm oder Gästen Gerichte der Londoner Arbeiterklasse, Rezepte amerikanischer Siedler, Matrosenessen und auch Gerichte aus anderen Weltregionen – etwa indisches Hühnercurry aus dem Jahr 1850.

A Dessert Fit For The Washingtons

Townsends

Nicht fehlen dürfen auch süße Desserts, wobei ein solches 2017 unerwartet einen Shitstorm auslöste. Im Juli veröffentlichte er gemeinsam mit der Historikerin Deb Colburn ein Video, in dem eine Dessertcreme namens "Orange Fool" („Oranger Narr“) zubereitet wurde. Das auch im Videotitel verewigte Gericht löste schnell eine Kontroverse aus, dokumentierte der "New Yorker".

Kritiker von Donald Trump sahen in dem Titel eine Anspielung auf den damals frisch gewählten US-Präsidenten und äußerten sich entsprechend belustigt. Fans des umstrittenen Geschäftsmanns, der auch heute noch die US-Politik und -Justiz beschäftig, waren hingegen empört. Sie beschwerten sich wortreich darüber, dass der Kanal auf einmal politisch Stellung beziehe, und zumindest ein wütender Trump-Anhänger brachte den Vorwurf auf, es handle sich um ein "Fake-Dessert".

Tatsächlich stammt das Gericht allerdings aus dem Kochbuch von Martha Washington, der Ehefrau des ersten US-Präsidenten George Washington. In einem Folgevideo äußerte Townsend seine Frustration über die Situation und distanzierte sich davon, das "Orange Fool"-Video als politisches Statement gemeint zu haben. Sicherheitshalber änderte er später auch den Titel des Videos in "Ein Dessert, das den Washingtons würdig ist". (gpi, 10.11.2023)