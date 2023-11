Zwei von drei Zigaretten landen nach dem Gebrauch einfach auf dem Gehsteig oder in der Natur. AP

So klein sie auch sind, so schädlich können sie dennoch sein. Weggeworfene Zigaretten lösen nicht nur regelmäßig Wohnungs- und Waldbrände aus und sind für viele ein Störfaktor auf ansonsten sauberen Gehsteigen und Wiesen, sie gefährden auch die Umwelt. Allein in Wien landen laut Global 2000 jedes Jahr rund 860 Millionen Zigarettenstummel auf dem Boden, weltweit sind es laut Erhebungen rund 4,5 Billionen beziehungsweise zwei von drei gerauchten Zigaretten.

Das Problem: In jeder Zigarette stecken laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zu 7.000 Schadstoffe, darunter Arsen, Blei, Chrom und natürlich das Nervengift Nikotin. Diese können bei unsauberer Entsorgung in die Natur gelangen, dort Tiere vergiften oder Pflanzen und Bodenorganismen schädigen. Zehn bis 15 Jahre dauert es, bis die Zigarettenstummel in der Natur verrotten, in Salzwasser noch länger. Wie lässt sich das Zigarettenstummel-Problem künftig in den Griff bekommen?

Härtere Maßnahmen

Über das Steuersystem zahlt gewissermaßen jeder für Mülleimer, Aschenbecher und für Straßenreinigungen, die die Tschickstummel entfernen. Dazu zählen auch die Raucher selbst, durch die der österreichische Staat über die Tabaksteuer jährlich rund zwei Milliarden Euro einnimmt. Daneben versuchen Freiwillige und Aktivisten in großangelegten Sammelaktionen regelmäßig, das Problem in den Griff zu bekommen. Trotzdem bleiben viele Tschickstummel in der Natur zurück.

Einige Länder versuchen deshalb, noch härter gegen das Zigarettenstummel-Problem vorzugehen – und haben bereits strengere Maßnahmen umgesetzt. Spanien bittet beispielsweise seit kurzem die Zigarettenhersteller selbst zur Kasse, wenn es um die Beseitigung der Tschickstummel auf den Straßen und Gehsteigen geht. Zusätzlich müssen die Unternehmen Konsumenten daran erinnern, Zigaretten nicht in öffentlichen Bereichen und in der Natur wegzuwerfen.

Pfand auf Zigaretten

Wie viel Kosten durch die Maßnahme, die seit Anfang des Jahres in dem Land gilt, auf die Zigarettenhersteller zukommt, ist allerdings noch unklar. Eine katalanische Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich die Kosten für die Reinigung von Zigarettenstummel jedes Jahr auf circa 12 bis 21 Euro pro Kopf belaufen, was in Summe rund einer Billion Euro im Jahr entspricht. Im Jahr zuvor schlug die katalanische Regierung bereits vor, jede Zigarette mit einem Pfand von 20 Cent zu versehen. An speziellen Recyclingstationen soll dann jeder, der eine Packung mit 20 abgebrannten Zigarettenstummeln abgibt, vier Euro erhalten.

In Spanien ist das Rauchen an vielen öffentlichen Stränden bereits verboten. Damit will man künftige Aufräumaktionen vermeiden. IMAGO/Sipa USA

Es ist davon auszugehen, dass die Tabakindustrie die zusätzlichen Kosten durch die Reinigung an Raucher in Form höherer Preise weitergibt. Der spanischen Regierung ist das nur recht, sie sieht dadurch einen weiteren Anreiz für Raucher, von ihrer gesundheits- und umweltschädlichen Gewohnheit beziehungsweise Sucht loszukommen.

Verantwortung der Konsumenten

Nicht nur die Tabakindustrie, sondern auch Politiker finden an diesen Vorschlägen nicht immer Gefallen. Als vor einigen Jahren in der EU im Rahmen der Plastikstrategie eine ähnliche Debatte aufkam, wurden schnell kritische Gegenstimmen laut. "Unternehmen dafür verantwortlich zu machen, wenn Konsumenten deren Produkte unsachgemäß entsorgen, ist der falsche Weg", teilte die damalige deutsche Umweltpolitikerin Marie-Luise Dött mit.

Nichtsdestoweniger hat seither nicht nur Spanien, sondern auch Irland Regelungen dieser Art eingeführt. Sobald Ende des Jahres feststeht, wie viel Kosten Zigarettenstummel bei der Reinigung verursachen, sollen Tabakunternehmen für die volle Rechnung aufkommen, heißt es aus der irischen Regierung.

Neue Rauchverbote

Es gibt aber auch neue Verbote, die das Tschickstummel-Problem eindämmen sollen. In Spanien beispielsweise ist das Rauchen auf den meisten öffentlichen Stränden bereits verboten. Italien, das bereits 2003 das Rauchen in allen öffentlichen Gebäuden, Bars, Restaurants, Hotels und Büros verboten hat, könnte das Rauchverbot nun auch im Freien ausweiten. Das Rauchen wäre dann auch draußen nur noch in definierten Raucherräumen erlaubt. Ob das Gesetz wirklich umgesetzt wird, steht allerdings noch nicht fest.

Auch in Österreich wird über eine Ausweitung des Rauchverbots in öffentlichen Bereichen diskutiert. Dies könne vor allem Bereiche betreffen, wo sich vermehrt Kinder und Teenager aufhalten, wie beispielsweise Spielplätze. Ob und wann ein neues Gesetz zu diesem Thema verabschiedet wird, steht allerdings ebenfalls noch nicht fest.

Alternative für Filter

Dabei sind – wenn es um die Umweltauswirkungen der Zigarettenstummel geht – laut Expertinnen und Experten vor allem die Filter der Zigaretten das große Problem. Denn durch die Filter gelangt Mikroplastik in die Umwelt, das biologisch schwer abbaubar ist. Zudem befinden sich im Filter meist viele der für die Umwelt schädlichen Giftstoffe.

Wenn es nach einigen Forschenden und der WHO geht, könnten Zigarettenfilter überhaupt verboten werden. Denn Behauptungen, wonach gefilterte Zigaretten gesünder sind, seien schlichtweg falsch. Eine Alternative könnten künftig biologisch besser abbaubare Filter sein, die im Vergleich zu derzeit verfügbaren "grünen" Filtern auch tatsächlich halten, was sie versprechen. An der Universität für Bodenkultur wird derzeit in einem neuen Labor an solchen umweltfreundlichen Alternativen geforscht.

Kreative Aschenbecher

Eines steht für Expertinnen und Experten fest: Am besten wäre es, wenn Zigarettenstummel gleich dort weggeworfen werden, wo sie hingehören. Um Rauchern das richtige Wegwerfen zu vereinfachen, sind Länder und Gemeinden kreativ geworden. Auf der Insel Guernsey vor der französischen Küste stellten die Behörden spezielle "Wahlurnen" auf: Bewohnerinnen und Bewohner können in den Urnen ihre Zigarettenstummel entsorgen und damit gleichzeitig zu lokalen Themen abstimmen. Die Urnen befinden sich vor Busstationen und Geschäften und haben laut Erhebungen dazu beigetragen, dass sich der Zigarettenstummelmüll an diesen Orten um 46 Prozent reduziert hat.

Ein ähnliches Konzept gibt es auch in anderen Ländern, darunter auch Deutschland. Auch dort sind an einigen Orten Aschenbecher aufgestellt, die wie eine Umfragebox aussehen. Auf den Boxen ist eine Frage gedruckt, darunter befinden sich meist zwei Antwortmöglichkeiten mit den dafür vorgesehen Schlitzen für die Tschickstummel. Beispielsweise "Ich wäre lieber... a) ein Superheld oder b) ein Bösewicht", oder "Wiedergeboren werden in... a) der Vergangenheit oder b) der Zukunft". Laut einem britischen Unternehmen, das die Wahlurnen mittlerweile in 43 Ländern etabliert hat, lassen sich damit immerhin 15 Millionen Zigarettenstummel pro Jahr sammeln. (Jakob Pallinger, 12.11.2023)

