Terrorismusforscher Neumann warnt vor mehr Anschlägen; wie in Kärnten die schönsten Plätze verbaut werden im ORF-"Schauplatz"; "vorläufige Einigung" in Hollywood; "Lawmen" auf Paramount+; Robbie Williams auf Netflix

Hier kommen die Mediennews von heute:

Serienreif-Podcast: Wie Matthias Strolz nachhaltig zurück in die Politik reist - Jetzt anhören: Im Podcast kündigt der Neos-Gründer die Bereitschaft für ein Comeback in die Politik an. In der Serie "Green Explorers" geht er auf Entdeckungsreise

"Ich bin ein politischer Kopf, und ich bin noch nicht durch." Zeitplan gebe es noch keinen, er habe auch keine Eile, sagt Matthias Strolz er im Serienreif-Podcast. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Betongold am See": Wie in Kärnten die schönsten Plätze verbaut werden - "Schauplatz"-Reporterin Nora Zoglauer berichtet über umstrittene Immobilienprojekte an Seen in Kärnten – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

Krieg in Nahost: Israel verdächtigt Reuters und AP, über Hamas-Angriff informiert gewesen zu sein - Freiberufliche Reporter sollen am 7. Oktober gemeinsam mit Hamas-Terroristen die Grenze nach Israel überschritten haben. Reuters dementiert vehement

TV-Tagebuch: Terrorismusforscher Neumann über die Gefahr von Einzeltätern in Europa - Was will die Hamas, und warum ist ihre Propaganda so erfolgreich? Peter Neumann warnt in der "ZiB 2" bei Armin Wolf vor mehr Anschlägen

Vierteilige Reihe: Doku-Serie über Robbie Williams bei Netflix: "Zu viel, zu früh" - Britischer Popstar zeigt sich in privaten Aufnahmen und rekapituliert die Höhen und Tiefen seiner Karriere

STANDARD-Fotolegende: Matthias Cremer hält Herzl-Vorlesung zur Poetik des Journalismus - Die Herzl-Dozentur am Institut für Kommunikationswissenschaften der Universität Wien beginnt Ende November

"Lawmen: Bass Reeves" auf Paramount+: Wahre Legenden, lauwarm serviert - Die Western-Serie erzählt die Geschichte des ersten afroamerikanischen Deputy U.S. Marshal westlich des Mississippi

Arbeitsbedingungen: "Vorläufige Einigung" mit Studios nach Schauspielerstreik in Hollywood - Die Mitglieder der Gewerkschaft müssen dem neuen Vertrag noch zustimmen. Der gesamte Vertrag soll am Freitag veröffentlicht werden

Drehstart: Neuer "Tatort" aus Hannover über Künstliche Intelligenz - In einem neuen "Tatort" ist Wotan Wilke Möring skeptisch gegenüber KI Folge soll Anfang 2025 ausgestrahlt werden

Streaming: Günstigeres Werbeabo bringt Disney mehr Streamingwachstum - Sieben Millionen neue Abokunden für Disney+ in drei Monaten - Konzernumsatz im vierten Quartal bei 21,24 Mrd. Dollar

Motorrad: Sky sicherte sich ab 2024 Pay-TV-Rechte an MotoGP - Servus TV zeigt den Motorsport weiter im Free-TV

Anliegen: Warum der Klimaaktivismus, "Tele"-Manager Hans Metzger? - Der Geschäftsführer des hochauflagigen Supplements erklärt den Umweltschwerpunkt des TV-Magazins

Switchlist: "Polar Park", "Betongold am See" und "Eco", außerdem die Gedenkfeier anlässlich 85 Jahre November­pogrome 1938 und eine Rechtsextreme in der Wikingerszene - TV-Hinweise für Donnerstagabend

