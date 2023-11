19.40 REPORTAGE

Re: Trauminsel Eigg – Grüne Utopie für alle? Die Geschichte der Insel Eigg ist die Geschichte einer 68er-Utopie, die zu einem ­Laboratorium für eine mögliche Zukunft unseres sozioökonomischen Modells geworden ist. Die Menschen auf Eigg bemühen sich um ein Gesellschaftsmodell, das auf Selbstverwaltung beruht und Eigeninitiative ­fördert. Bis 20.15, Arte

20.15 AUSTRO-KRIMI

Kottan ermittelt: Kansas City (Ö 1982, Peter Patzak) Im zehnten Kottan begibt sich Lukas Resetarits als Ermittler ins Speedway-Milieu. Der ewige Underdog Schrammel (Curth Anatol Tichy) nimmt Ermittlungen auf ­eigene Faust auf und zeigt, was er draufhat. Zwei weitere Kottan-Folgen, Die Entführung (21.20) und Hausbesuche (22.25), sind im ­Anschluss zu sehen. Bis 23.35, ORF 3

20.15 KRIEGSDRAMA

American Sniper (USA 2014, Clint Eastwood) Bradley Cooper als Scharfschütze Chris Kyle, der als Mitglied der US Navy Seals im Irakkrieg über 150 Menschen tötete. American Sniper, von Clint Eastwood so nüchtern wie präzise in Szene gesetzt, wurde gleichermaßen als patriotisches Kriegsdrama wie als Antikriegsfilm rezipiert. Bis 22.45, RTL 2

22.25 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien, Österreichs unerschrockenster Mann mit Mikrofon, rückt wieder aus, um dem Humor von Mächtigen und Promis auf den Zahn zu fühlen und das Wochengeschehen zu kommentieren. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Hitler und Stalin – Ihre ­geheime Beziehung Die beiden Despoten sind sich persönlich nie begegnet und haben, wie die Doku zeigt, trotz all ihrer vordergründigen Gegensätzlichkeit mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Bis 0.05, ORF 2

22.35 DOKUREIHE

Die Aussteiger und der Guru (1–4/4) 1991 versammelten sich Menschen aus ganz Europa in Skandinavien, um unter Anleitung des kanadischen Ökogurus Pierre Maltais Alternativen zur westlichen Lebensart finden. Doch die Utopie verwandelte sich in einen sektenähnlichen Albtraum. In der an einem Abend zu sehenden Dokureihe kommen ehemalige Mitglieder zu Wort.Bis 2.25, Arte

23.50 DRAMA

Dallas Buyers Club (USA 2013, Jean-Marc ­Vallée) Auf der Suche nach einem wirksamen Medikament wird der HIV-positive Rodeoreiter Ron Woodroof mit einem Transsexuellen zum Schmuggler. Das famose Haupt­darstellerduo Matthew McConaughey und Jared Leto heimste dafür Oscars ein. Bis 1.35, One

Ärztin Eve (Jennifer Garner, rechts) nimmt in "Dallas Buyers Club" Anteil am Schicksal der HIV-infizierten Transfrau Rayon (Jared Leto) – One, 23.50 Uhr. Foto: ARD Degeto/Ascot Elite

2.15 KOMÖDIE

Mistress America (USA/BRA 2015, Noah Baumbach) Aufgedrehte Screwbal-Comedy von ­Regisseur Noah Baumbach und seiner Partnerin Greta Gerwig, der zuvor bereits mit Frances Ha eine wunderbare New-York­-Komödie gelang. Bis 3.35, ATV 2