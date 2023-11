Die 31-jährige Australierin spielte vor Hawaii "Katz und Maus" und surfte in die Weltrekordliste

Für Laura Enever hat sich das Warten auf die perfekte Welle ausgezahlt. imago images/ZUMA Wire

Die Wellen am Oahu Outer Reef vor Hawaii sind nicht selten mächtig, in jedem Fall aber flüchtig. Ihre Höhe zu messen ist daher knifflig. Weshalb es einige Monate dauerte, bis sich ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Ingenieuren sicher war, dass die australische Profisurferin Laura Enever am 22. Jänner ein Wellenungetüm von 13,3 Metern Höhe geritten und damit einen Weltrekord für Frauen aufgestellt hat.

Zwar surfte Maya Gabeira am 22. Februar 2020 vor Nazaré, Portugal, eine gar 22,4 Meter hohe Welle, allerdings hatte sich die Brasilianerin per Jetski in die Welle ziehen lassen - eine andere Sportart.

Enever, 31 Jahre alt, paddelte dagegen an ihrem großen Tag hinaus aufs Meer, wartete stundenlang auf dem Brett und wich immer wieder zu gefährlichen Wellen aus, ehe sie ihre Chance ergriff. "Wir haben sozusagen Katz und Maus gespielt", sagte sie dem Sydney Morning Herald. "Als diese Welle kam, war ich am perfekten Ort." Enever nahm paddelnd Tempo auf, schwang sich auf ihr Brett und surfte quasi aus dem vierten Stockwerk hinab in die Tiefe. Auf Videos ist die Aktion zu sehen, wenn auch nur relativ kurz die Athletin selbst, bevor sie in der Gischt verschwindet.

Laura Enever Sets New GUINNESS WORLD RECORDS™ Title for Largest wave surfed paddle-in (female)

World Surf League

Riskant sind beide Varianten des Big-Wave-Surfens. Sportlerinnen und Sportler, die ohne Jetski auskommen, sind allerdings den Elementen weit länger ausgesetzt. Die physische, vor allem aber die psychische Herausforderung ist größer. "Es geht nur um dich und dein Wissen über das Meer", sagt Laura Enever, die für gewöhnlich "Lauzy" gerufen wird.

Sie war auf ihre perfekte Welle, die an dieser bestimmten Stelle nur alle zehn Jahre auftreten soll, gut vorbereitet. In North Narrabeen, einem Vorort von Sydney aufgewachsen, hatte sich Laura schon als Kind mit dem Bruder und dem Vater in die Wellen gestürzt.

Enever beim Surfen auf der Insel Maui (Hawaii). imago images/ZUMA Wire

2009 Juniorenweltmeisterin, wechselte Enever 2011 ins Profilager und bereicherte sieben Jahre lang die World Surf League (WSL) der weltbesten Surferinnen und Surfer. 2020 veröffentlichte das blendend gebuchte Model für einschlägige Sportbekleidung eine Dokumentation namens "Undone" über ihren Weg in die von Männern dominierte Big-Wave-Surf-Szene und die ständige Suche nach den entlegensten und gefährlichsten Wellen der Welt. Jene am Oahu Outer Reef trug Laura Enever vor zehn Monaten in die Surfgeschichte. (Sigi Lützow, 9.11.2023)