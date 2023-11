Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer in Wien am 85. Jahrestag der Novemberpogrome mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Bundesratspräsidentin Claudia Arpa (SPÖ). APA/HANS KLAUS TECHT

Kranzniederlegung. Gedenkveranstaltung im Parlament. Regierung, Vertreter der Parlamentsparteien, Präsident der Kultusgemeinde. "Niemals wieder". So gedachte das offizielle Österreich der "Reichspogromnacht" vom 9. November 1938, bei der das Naziregime eine durchorganisierte Gewaltaktion gegen jüdische Geschäfte und jüdische Menschen starteten – unter Beteiligung und Zustimmung weiter Bevölkerungskreise.

Ein Gedenkritual. Jetzt besonders aktuell, nach 85 Jahren. Was bringt's? Ist das genug? Eine bloße Pflichtübung des offiziellen Österreich? Das werden sich nicht wenige fragen. Der Antisemitismus ist nicht verschwunden. Er befriedigt ein atavistisches Hassbedürfnis und ist gleichzeitig eine Welterklärungstheorie: Irgendwer muss ja schuld sein, dass ich mich so schlecht fühle. Antisemitismus verträgt sich wunderbar mit Impfgegnerschaft, mit Wissenschaftsfeindlichkeit, mit rechtem Herrenmenschenwahn genauso wie mit linkem "Antikolonialismus" und ist geradezu konstitutiv in unfreien, nicht aufgeklärten Gesellschaften.

Was bringen da Gedenkrituale? Für sich genommen sicher zu wenig. Die freie, aufgeklärte Gesellschaft muss sich auch wehren gegen den autochthonen wie den "importierten" Antisemitismus. Aber Gedenken gibt einer Gesellschaft einen Bezugsrahmen, ein Wertegerüst, Anlass zum Nachdenken über sich selbst. Es ist Teil eines – aufgeklärten – Bewusstseins. (Hans Rauscher, 9.11.2023)