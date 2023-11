Frage: Warum ist das staatliche Pensionssystem belastet?

Zweifel an der Tragfähigkeit des staatlichen Pensionssystems in Österreich kommen immer wieder auf. Schließlich tritt die geburtenstarke Generation der Babyboomer sukzessive in den Ruhestand, was das System immer zusätzlich belasten wird. Junge Menschen wie Millennials und die Generation Z werden davon aber kaum betroffen sein. Für sie werden die künftige Geburtenrate, die Entwicklung der Lebenserwartung und die Migration über die Aussichten entscheiden.



Frage: Worin besteht das Grundproblem im staatlichen Pensionssystem?

Es handelt sich dabei um ein Umlageverfahren: Erwerbstätige finanzieren durch ihre Abgaben die Pensionen derjenigen im Ruhestand. Gleichzeitig erwerben sie dadurch auch den Anspruch auf die eigene spätere Pension als Versicherungsleistung. Dieses System ist jedoch aus dem Ungleichgewicht geraten, da die Geburtenrate in Österreich seit den 1970er-Jahren deutlich gesunken ist. Die Folge: Vielen Menschen in Pension stehen immer weniger Erwerbstätige gegenüber. Dazu kommt, dass die Lebenserwartung in Österreich schrittweise ansteigt, also Menschen mehr Lebenszeit in Pension verbringen. Im Jahr 2019 lag die Lebenserwartung für Frauen bei 84, für Männer bei 79,3 Jahren.



Frage: Geht sich das noch aus?

Nicht ohne sehr große Belastungen für das Budget. Im heurigen Jahr schießt der Bund der Pensionsversicherung rund 11,7 Milliarden Euro zu. Dazu kommen die Beamtenpensionen, die in einem eigenen System geführt werden, sodass heuer für Pensionen insgesamt rund 25 Milliarden Euro fällig werden, Tendenz stark steigend. Bis 2027 soll sich dieser Betrag laut Gutachten der Pensionskommission der Bundesregierung auf 37,8 Milliarden Euro erhöhen.

Das Pensionssystem wird durch den sukzessiven Pensionsantritt der babyreichen Babyboomer-Generation belastet. imago/photothek/Ute Grabowsky

Frage: Wieso spitzt sich die Lage so stark zu?

Das hat mit der geburtenstarken und tendenziell wohlhabenden Generation der Babyboomer zu tun, bei der die Pensionierung nach und nach ansteht – wobei der Höhepunkt für das Jahr 2027 vorhergesagt wird. Dadurch wechseln jedes Jahr mehr Menschen aus dem Erwerbsleben in den Ruhestand, als Junge in den Arbeitsmarkt einsteigen. Nur der Zuzug von Arbeitskräften kann diesen Effekt ausgleichen.

Frage: Warum wird nicht das Pensionsantrittsalter erhöht?

Dagegen spricht, dass gerade ohnehin das Pensionsantrittsalter für Frauen schrittweise auf 65 Jahre angehoben wird. Zudem könnte dieser Schritt für ältere Erwerbstätige über 50 Jahre, also de facto die auf die Babyboomer folgende Generation X, sozial problematisch werden. Warum? Personen über 50 werden am Arbeitsmarkt diskriminiert, wie auch eine Erhebung des AMS belegt. Verlieren Ältere ihren Job, haben sie also nur geringe Chancen, einen angemessenen oder überhaupt wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Das Pensionsantrittsalter zu erhöhen würde ihre Altersdiskriminierung entsprechend verlängern. Sollte jedoch die Lebenserwartung in Österreich weiterhin ansteigen, dürfte auf lange Sicht ein späterer Pensionsantritt ohnedies unausweichlich sein.

Frage: Warum drängt die ÖVP dazu, dass Menschen länger bis zu ihrem Pensionsantritt und sogar darüber hinaus arbeiten?

Der schon länger bestehende Fachkräftemangel wandelt sich derzeit zu einem generellen Arbeitskräftemangel. Bis zur Pension oder länger zu arbeiten könnte das zu knappe Angebot am Arbeitsmarkt erhöhen. Allein die Arbeitgeber zeigen daran kaum Interesse, da ältere Beschäftigte in der Regel mehr Geld kosten als junge. Vielmehr versuchen sie, diese Personen zu Altersteilzeit zu bewegen. Auch dies ist Ausdruck der Altersdiskriminierung am Jobmarkt, die beseitigt werden müsste, um Menschen länger im Erwerbsleben zu halten.



Frage: Wie sind die Aussichten für jüngere Menschen wie Millennials und die Generation Z?

Dies ist noch ungewiss, da es noch Unbekannte in der Prognose gibt – aber es ist aufgrund der bisherigen demografischen Entwicklung absehbar, dass der Druck auf das Pensionssystem in zwei Jahrzehnten abnimmt. Wie es danach weitergeht, hängt auch von der künftigen Entwicklung der Geburtenrate und der Migration nach Österreich ab.

Solange es während des Erwerbslebens der Generation Z zu keinem vergleichbareren Rückgang der Geburten wie Mitte der 1960er-Jahre durch den Pillenknick kommt, wird es später wohl auch nicht zu einem Engpass bei den Pensionen kommen wie derzeit.

Frage: Wie müsste sich die Bevölkerung entwickeln?

Derzeit bekommt eine Frau hierzulande im Mittel 1,44 Kinder. Um die Bevölkerung ohne Zuzug oder Abwanderung dauerhaft konstant zu halten, wären aber 2,1 Kinder notwendig. Zum Vergleich: In den frühen 1960er-Jahren, also in den Geburtsjahren der Babyboomer, lag der Wert noch durchwegs bei mehr als 2,5 Kindern pro Frau. (Alexander Hahn, 10.11.2023)