Frauen und Männer ab 50 Jahren erleben hierzulande laut Studien Altersdiskriminierung im Job. imago images/Joko

Ab wann gehen Menschen in Österreich in Pension? Nun würden wahrscheinlich viele das gesetzliche Mindestpensionsantrittsalter von 60 Jahren für Frauen und 65 Jahren für Männer zitieren. Diese Einschätzung stimmt aber mit dem tatsächlichen Pensionsantrittsalter der Österreicherinnen und Österreicher nicht überein – vor allem nicht mit dem der Österreicher.

Männer gehen mit durchschnittlich 61,8 Jahren wesentlich früher als gesetzlich vorgesehen in Pension. Am häufigsten liegt das an gesundheitlichen Problemen, vorwiegend psychischer Natur. Obwohl Politik und Wirtschaftsforscher dies anstreben, bleiben nur sehr wenig Menschen über ihr Pensionsalter hinaus im Job. Stattdessen gehen sie früher.



Man kann es ihnen auch schwer übelnehmen. Studien belegen, dass sowohl Männer als auch Frauen ab 50 Altersdiskriminierung im Job erleben. Denn wer viel verdient, eignet sich besser für Kündigungen, um Geld einzusparen. Derzeit gibt es nicht wenige Betriebe, die unter der Rezession leiden und Personal abbauen müssen. Auch auf der Arbeitssuche haben es Menschen ab 50 schwer – sie gelten als schwerer formbar, technisch unfähig oder teuer. Frauen werden zudem früher als alt wahrgenommen.



Diversität geht in vielen Betrieben nur bis zu einem gewissen Alter – ungeachtet der Kompetenzen. Bevor wir darüber reden, dass Menschen länger in ihren Jobs bleiben sollten, müssen wir uns fragen, unter welchen Bedingungen sie bleiben. Solange die Wertigkeit von älteren Menschen am Arbeitsplatz nicht in den Köpfen der Arbeitgebenden ankommt, bringt auch die beste politische Kampagne für Arbeiten im Alter nichts. (Isadora Wallnöfer, 10.11.2023)