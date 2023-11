Bismarck ging es bei der Pensionsreform nicht darum, Arbeiter zufriedenzustellen. imago/ZUMA Press

Die erste Pensionsversicherung hat 1889 Reichskanzler Otto von Bismarck im Deutschen Kaiserreich eingeführt. Was in den Geschichtsbüchern als großer sozialpolitischer Schritt steht, war in Wahrheit eine bescheidene Angelegenheit.



Arbeiter erhielten nach 30 Beitragsjahren ab 70 Jahren eine monatliche Rente, von der nur die wenigsten profitieren konnten. Denn die durchschnittliche Lebenserwartung lag damals zwischen 50 und 60 Jahren. Der Beitragssatz wurde wie heute zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geteilt und betrug rund zwei Prozent, weniger als ein Zehntel von dem heute gültigen. Die Ersatzrate, also wie hoch die Pension im Vergleich zum letzten Einkommen ist, lag bei 20 bis 30 Prozent, ebenfalls ein Bruchteil dessen von heute. Zwar gab es schon damals einen staatlichen Zuschuss, dennoch erwirtschaftete die neue Rentenversicherung viele Jahre lang Überschüsse.



Bismarck ging es mit dieser Reform nicht darum, die Arbeiterschaft zu beglücken. Ein paar Jahre davor hatte er mit dem Sozialistengesetz die Arbeiterbewegung in die Schranken gewiesen. Mit den Sozialleistungen wollte er die wachsende Unruhe im Volk bekämpfen – was ihm auch gelang.