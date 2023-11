Der Unfall ereignete sich Ende Oktober. APA/dpa/Bodo Marks

Hamburg – Nach dem schweren Unfall auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity ist ein fünfter Bauarbeiter gestorben. Das bestätigte das Lagezentrum der Polizei in Hamburg am späten Donnerstagabend. Der Arbeiter war nach dem Einsturz eines Baugerüsts am 30. Oktober mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Vier Bauarbeiter waren an der Unfallstelle gestorben.

Baugerüst in Aufzugschacht gestürzt

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war am 30. Oktober ein Baugerüst in einen Aufzugschacht gestürzt. Es fiel laut Feuerwehr aus dem achten Obergeschoß ins Untergeschoß. Trümmerteile ragten bis ins zweite Obergeschoß. Der Einsatzleiter hatte den Trümmerberg kurz nach dem Unfall als "Riesen-Mikado" aus Gerüststangen beschrieben.

Die Hafencity gilt als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsvorhaben. Auf den Baustellen dort hat es bereits mehrfach schwere Unfälle gegeben. Am 2. September waren vier Arbeiter bei einem ähnlichen Unfall an einer Baustelle an den Hamburger Elbbrücken – unweit der Hafencity – teils lebensbedrohlich verletzt worden. (APA, 10.11.2023)