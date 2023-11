Im Pseudo-Bereu-Spektaktel sollen Promis dafür büßen, dass sie in anderen Trashformaten das gemacht haben, was von ihnen erwartet wird

"Das große Promi-Büßen" auf ProSieben mit Sozialarbeiterin und Moralapostel Olivia Jones. Screenshot: ProSieben

Hey, voll krass meta: Im ProSieben-Trashformat "Das große Promi-Büßen" – die zweite Staffel des Pseudo-Bereu-Spektaktels ist gerade auf ProSieben gestartet – sollen Promis dafür büßen, dass sie in anderen Trashformaten genau das gemacht haben, was von ihnen erwartet wird, wofür sie bezahlt werden und womit Sender Quote machen: nämlich blöde Sprüche zu klopfen und sexistisch, peinlich, besoffen, tief, angriffig, gemein, unfair zu sein. Und dafür, dass sie eben so waren, wie sich das Sender und Trash-Publikum wünschen, müssen sie jetzt büßen, womit ProSieben wieder Quoten generiert. Hey, voll die mega-coole Idee!

Dschungelshow für Arme

Durch die Sendung führt gekonnt Olivia Jones, die sich als Sozialarbeiterin und Moralinstanz geriert und mit Standpauken ihr jeweiliges Gegenüber ins Gewissen redet und davon überzeugen will, dass es etwas zu büßen gibt. Das ist mal mehr, mal gar nicht von Erfolg gekrönt. Und weil man für alte Schandtaten eben büßen soll, gibt es keine Austern und Champagner, sondern Wasser und Brot – im übertragenen Sinn. Luxusleben ist hier nicht, schließlich soll das einfache Leben helfen, wieder zurückzufinden zum Pfad des Guten, samt Gatsch-Spielen, Erbsensuppe und anderen Grauslichkeiten.

Dschungelshow für Arme sozusagen. "Viel Spaß mit dem asozialsten Blockbuster, den ihr jemals in eurem Leben gesehen habt", fällt da einer Teilnehmerin dazu ein. "Selbst die Leute im Knast haben es besser als wir", beschreibt das ein anderer.

Es tut zwar nicht allzu viel zu Sache, aber falls es Sie interessiert, wer in dieser zweiten Staffel seine Vergangenheit bereuen soll: Yvonne Woelke, Christin Okpara, Gloria Glumac, Eric Sindermann, Lisha Savage, Leon Machere, Jürgen Trovato, Mike Cees, Danni Büchner, Steff Jerkel, Patrick Romer, Emmy Russ sind diesmal mit von der Partie der Schande.

Mit von der Partie der Schande

Sie kennen nicht alle (oder gar niemanden?): Macht nichts, netterweise hat ProSieben freilich Kurzausschnitte mit "Schandtaten der deutschen TV-Geschichte" parat, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Aber hallo! Da sind echt so einige Nettigkeiten und andere Verhaltensauffälligkeiten dabei ("Ich spuck auf dich", "Du bist eine Ratte, Alter", "Was ist das für eine schwule Scheiße hier"). Und wenn Jones die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der "Runde der Schande" mit all diesen Verfehlungen konfrontiert, fließen schon mal die Tränen.

Ja, Läuterung muss auch weh tun. Aber bitte nur ein bisschen, denn wo kämen wir denn da hin, wenn die Reality-Promis nicht weiterhin ihre tiefen Sprüche in diversen Trash-Formaten absondern? Eben. (Astrid Ebenführer, 10.11.2023)