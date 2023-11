Sie geht davon aus, dass die Partei künftig an einem Strang ziehen wird. Das Nichterscheinen Hans Peter Doskozils am Parteitag erklärt sie mit einem dichten Terminkalender

Holzleitner sieht wegen des Martinstags einen "dichten terminlichen Tag" von Burgenlands Landeshauptmann Doskozil. IMAGO/SEPA.Media

Im Vorfeld des SPÖ-Bundesparteitags am Samstag und Sonntag in Graz findet am Freitag – ebenfalls in der steirischen Hauptstadt – die SPÖ-Bundesfrauenkonferenz statt, die traditionell vor dem ordentlichen Parteitag abgehalten wird. Sie steht unter dem Motto "Halbe-halbe" und soll sich vor allem um das Schließen der Lohnschere in Österreich drehen. Die rote Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner stellt sich zudem am Nachmittag der Wiederwahl.

Auch am Samstag wird sich die Oberösterreicherin einer Wahl stellen. Denn sie ist auch eine der Stellvertreterinnen von Parteichef Andreas Babler. Und im Ö1-"Morgenjournal" am Freitag bemühte sich Holzleitner um Signale der Geschlossenheit. Zu Bablers eher wackeligem Start und dem Ausbleiben eines Aufschwung sagte sie, dass erste Halbjahr unter dem neuen Parteichef sei tatsächlich "extrem schwierig" gewesen. "Und natürlich haben wir durch unsere Situation auch einiges an Vertrauen bei den Menschen verloren, das muss man klipp und klar so sagen."

Vertrauen gewinnen als "Sisyphusarbeit"

Es gelte nun, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Das sei extrem schwer und brauche Zeit. "Es ist Sisyphusarbeit, aber sie muss geleistet werden." Dieser Weg müsse gemeinsam beschritten werden, "und ich gehe davon aus, dass es das Ziel aller Mitglieder ist, in den kommenden Jahren stärker zu werden und dass wir in Zukunft gemeinsam an einem Strang ziehen werden".

Allerdings: Der parteiinterne Rückhalt Bablers steht infrage. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der auch unter dem neuen Parteivorsitzenden öffentliche Querschüsse aus Eisenstadt beisteuerte, wird nicht zum Bundesparteitag anreisen. Wiens mächtiger Bürgermeister Michael Ludwig schied unterdessen auf eigenen Willen aus den Bundesgremien aus.

Der Parteiapparat stehe insgesamt aber "definitiv" hinter Babler, sagt Holzleitner. "Das würde ich schon so sehen." Das Nichterscheinen Doskozils erklärte sie mit einem "dichten terminlichen Tag" des burgenländischen Landeshauptmanns. Denn der Parteitag falle auf den Martinstag. Und der heilige Martin ist Landespatron des Burgenlands. Der Tag des Landespatrons sei für alle Landeshauptleute stets ein Tag mit vielen terminlichen Verpflichtungen. (Martin Tschiderer, 10.11. 2023)