Die "Millionaire Speedy" ist Teil von Pharrell Williams' Debütkollektion als neuer Kreativchef und Männermodedesigner von Louis Vuitton. Diese Kollektion für Frühjahr/Sommer 2024 präsentierte er bereits im Juni. Die original Speedy-Tasche ist ein Bestseller des Modehauses und gilt als die erste Ledertasche des Labels. Sie entstand in den Dreißigerjahren als Reisehandtasche für Frauen und hat sich für viele Modeinteressierte zu einem Must-have entwickelt. Mit der Neuinterpretation der Tasche hat der Designer das exklusivste Accessoire entworfen, das das Luxusmodehaus Louis Vuitton bislang zu bieten hat. Doch was macht die Tasche so teuer?

Eine Tasche, die nur für die wenigsten leistbar ist, muss hochwertig produziert sein. Das wasserdichte Canvas des Originaldesigns wird bei der Millionaire Speedy durch Krokodilleder ersetzt. Eine Praxis, die Tierschutzorganisationen wie Peta kritisiert und auf der Social-Media-Plattform X, vormals Twitter, als "kaltherzig" bezeichnet. Das beigehängte Schloss ist mit Diamanten besetzt, zudem protzt die Handtasche mit goldenen Beschlägen und ist handgemacht. Derzeit kann sie nur für ein paar Auserwählte in den Farben Gelb, Rot, Grün, Blau und Braun bestellt werden. Produziert wird das kostspielige Stück nur auf Vorbestellung.

Basketball-Star LeBron James schmückt sich auf Instagram mit der Millionaire Speedy.

Einer, der Zugang zum exklusiven Bestellformular für die Tasche hat, ist US-Basketballer P. J. Tucker. Einen Screenshot davon teilte er kürzlich auf Instagram. Kollege LeBron James zeigt sich in den sozialen Medien ebenfalls mit der Tasche. Auch Sängerin Rihanna durfte das Teil für die dazugehörige Werbekampagne in der Hand halten. Wer sich das gute Stück leisten kann, aber nicht zum engen Kreis von Pharrell Williams gehört, kann ab 4. Jänner 2024 in Louis-Vuitton-Stores danach fragen. Bis dahin gilt es abzuwarten und abzuwägen, ob diese Tasche den Millionen-Dollar-Scheck wert ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine "normale" Speedy "nur" etwa 1.600 Euro kostet. (Anna Haubiz, 10.11.2023)