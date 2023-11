Nach Verhandlungen zum Finanzausgleich wurde am 3. Oktober festgelegt, dass die Länder von 2024 bis 2028 pro Jahr 2,4 Milliarden Euro "frisches Geld" bekommen. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Nach der Einigung der Länder auf die Verteilung der Zusatzmittel im Finanzausgleich am Donnerstag äußern die Gemeinden ihren Unmut. In einer Aussendung am Freitag hieß es: "Der Zukunftsfonds war nie als Ländertopf vorgesehen." Daher fordere man "eine wesentliche Beteiligung der Zukunftsfondsmittel für die Städte und Gemeinden". Ohne deren Zustimmung könne es keinen Finanzausgleich geben.

Wie die beiden Vizepräsidenten des Gemeindebunds, Andrea Kaufmann und Erwin Dirnberger, in einer Aussendung betonten, seien es die Städte und Gemeinden, die die im Zukunftsfonds vorgesehenen Zielsetzungen in den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen/Sanieren sowie Umwelt/Klima auf kommunaler Ebene umsetzen und finanzieren müssten. Die Mittel müssten daher direkt an die Gemeinden fließen, und das müsse sich auch im Pakt wiederfinden.

Die Länder hatten sich am Donnerstag darüber verständigt, wie sie die Mittel untereinander verteilen. Im Wesentlichen sollen die Gelder gemäß der Volkszahl fließen beziehungsweise im Gesundheitsbereich das bisherige Regulativ fortgeschrieben werden. Laut der Grundsatzeinigung vom 3. Oktober stellt der Bund den Ländern im Rahmen des Finanzausgleichs von 2024 bis 2028 pro Jahr 2,4 Milliarden Euro "frisches Geld" zur Verfügung, davon 1,1 Milliarden über den Zukunftsfonds. Die Mittel werden zielgebunden in Bereiche wie Kinderbetreuung, Elementarpädagogik, Wohnen und Klima/Umwelt fließen. Auch im Gesundheits- und Pflegebereich sollen die Zuwendungen mit Zielen verknüpft werden. Diese konkreten Ziele müssen allerdings mit Ländern und Gemeinden erst noch festgelegt werden. (APA, red, 10.11.2023)