Wien - Seit wenigen Monaten steht Michael Pauser an der Spitze von Ö3. Nun kündigt Österreichs reichweitenstärkster Radiosender erste neue Formate unter ihrem Neo-Chef an. Ab Montag starten "Knoll packt an", der "Ö3-Wecker Frühstart" und "Frag das ganze Land - Der Ö3-Night-Talk". Im Zentrum steht für Pauser dabei, mit den Menschen in Österreich in Dialog zu treten und mit Inhalten zu bewegen und mitzureißen.

Managt seit September Ö3: Michael Pauser. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Sehr früh aufstehen heißt es ab Montag für ein junges Team aus Radiomacherinnen und Radiomachern, die ihr Morgenshow-Talent unter Beweis stellen wollen. Denn Ö3 will künftig auch für jene Menschen in Österreich da sein, die bereits zwischen 4 Uhr und 5 Uhr aufstehen müssen. "Gemeinsam happy (noch früher) aufstehen" lautet das Motto des "Ö3-Wecker Frühstarts", der eine Mischung aus Info, Service und Unterhaltung verspricht, mehr dazu hier im Interview.

Ö3-Moderator Andi Knoll darf später aufstehen. Er mischt sich jeden Montag von 15 bis 18 Uhr unter die Bevölkerung und sendet live von dort, wo angepackt wird. Dabei legt er auch selbst Hand an: Den Auftakt macht er als Lebkuchen-Konditor in Seckau in der Steiermark. Zeigen soll das Format, wie vielfältig und spannend Österreichs Arbeitswelt ist.

Und auch mitten in der Nacht hat Ö3 eine Neuerung parat. Bei "Frag das ganze Land - Der Ö3-Night-Talk" stehen von Dienstag bis Freitag von 0 Uhr bis 1 Uhr gesellschaftliche Themen im Fokus. Der Talks soll sich insbesondere den Fragen der jungen Generation widmen. (APA, 10.11.2023)