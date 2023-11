Sie lieben Zugreisen? Haben viel freie Zeit und auch einiges an Geld auf der hohen Kante? Dann könnte dieses Angebot des internationalen Bahnreiseanbieters Railbookers für Sie interessant sein: Der hat vor kurzem eine epische Luxuszugreise rund um den Globus angekündigt.

Sieben legendäre Züge

Die 80-tägige Reise "Around the World by Luxury Train" führt durch 13 Länder auf vier Kontinenten und kombiniert sieben der berühmtesten Züge der Welt. Namentlich den Rocky Mountaineer in Kanada, den Belmond Royal Scotsman, den Venice-Simplon-Orient-Express von Paris nach Venedig, den Maharajas' Express in Indien, den Golden Eagle Danube Express (Rumänien u. a.), den südafrikanischen Rovos Rail von Pretoria nach Kapstadt und den Eastern & Oriental Express in Malaysia. Man sieht schon: Ganz ohne Flug kommt man nicht aus.

Auch mit dem Eastern & Oriental Express wird man unterwegs sein. Belmond

Das laut "Afar", einem gemeinnützigen Reisemedium, "größte Eisenbahnabenteuer aller Zeiten" beginnt am 28. August 2024 in Vancouver, Kanada, wo die Reisenden den Rocky Mountaineer besteigen und die kanadischen Rockies bis nach Jasper durchqueren. Von dort setzt man nach Calgary über und fliegt nach Edinburgh. In Schottland geht man an Bord des Belmond Royal Scotsman und erkundet eine Woche lang die schottischen Highlands per Bahn. Danach geht es mit individuellen Zugfahrten nach London und dann nach Paris.

Das Beste vom Besten

In der französischen Hauptstadt beginnt die Reise mit dem Venice-Simplon-Orient-Express nach Venedig. Nach der Ankunft dort werden die Reisenden für drei Nächte nach Florenz und dann für drei weitere Nächte nach Rom gebracht, bevor sie nach Delhi weiterfliegen. Dort erwartet sie eine sechs Nächte dauernde Reise mit dem Maharajas' Express nach Mumbai, mit Stopps am Taj Mahal, dem Amber Fort in Jaipur und dem Stadtpalast in Udaipur. Von Mumbai aus fliegen die Reisenden nach Istanbul.

Nach drei Nächten in Istanbul und zwei Tagen in Kappadokien führt eine fünf Nächte dauernde Zugfahrt mit dem Golden Eagle Danube Express durch Bulgarien, Rumänien und Ungarn und endet in Budapest. Von dort aus fliegen die Passagiere nach Johannesburg; nach einem Aufenthalt im Krüger-Nationalpark fahren sie mit dem Rovos Rail von Pretoria nach Kapstadt. Nach vier Nächten in Kapstadt fliegen die Gäste für die letzte Etappe der Reise nach Singapur, wo sie drei Nächte mit dem Eastern & Oriental Express durch Malaysia reisen.

All-inclusive – fast

Neben 24 Nächten an Bord von Luxuszügen und in Privatunterkünften mit Verpflegung umfasst die Reise auch 52 Nächte in Luxushotels wie den Fairmont Resorts in Vancouver, Jasper, Banff und Lake Louise, dem Waldorf Astoria in Edinburgh, dem Hotel Cipriani, einem Belmond Hotel, in Venedig, dem Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, dem Imperial Hotel in Delhi, dem Taj Palace Hotel in Mumbai und dem Four Seasons in Budapest. Zu den inkludierten Ausflügen gehören eine nächtliche Tour durch Rom in einem Oldtimer, eine Heißluftballonfahrt über Kappadokien in der Türkei, Safarifahrten im Krüger-Nationalpark sowie ein Abendessen und eine Show im Moulin Rouge in Paris.

Das hört sich super an, hat aber auch ein riesiges Preisschild: Ein Ticket für die gesamte dreimonatige Reise beginnt bei umgerechnet 103.495 Euro. Dafür sind alle Zugfahrten, Mahlzeiten, Hotelunterkünfte, Transfers, Besichtigungen und Ausflüge enthalten. Aber leider nicht die internationalen Flüge zwischen den verschiedenen Ausgangsorten der Bahnstrecken, also etwa der Flug von Calgary nach Edinburgh, Rom nach Delhi etc.

Railbookers

Ein kleiner Trost: Wenn man sich nicht für 80 Tage aus dem Alltag verabschieden kann, gibt es auch die Möglichkeit, jede beliebige Kombination der sieben Bahnreisen zu buchen. Immerhin. (max, 12.11.2013)