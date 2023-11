Alles war lange vorbereitet, viel Pomp und Pathos sollte den Besuch des australischen Premiers Anthony Albanese bei US-Präsident Joe Biden begleiten. Doch als der Verbündete schließlich in Washington landete, fiel die Chose etwas kleiner aus. Erst wurde der Auftritt der Rock-Gruppe B-52s beim Galadiner gestrichen, dann änderte sich das Thema des Auftritts der beiden Regierungschefs. "Bevor ich zu den Fortschritten komme, die Australien und die USA erreicht haben, möchte ich ein paar Worte zur Situation im Nahen Osten sagen", eröffnete Biden die Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. Über Bilaterales wollte dann kaum jemand etwas erfahren.

Bei seinem Besuch in Israel Mitte Oktober umarmt Joe Biden Benjamin Netanjahu. AP/Evan Vucci

Die Szene ist vielsagend: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel verdrängt der Nahost-Konflikt alle anderen Themen in Washington – und verändert auch den außenpolitischen Fokus der Biden-Regierung komplett. Nach der Wahl 2020 stand zunächst das angespannte Verhältnis zu China im Zentrum, bis der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 Biden und seinen Außenminister Antony Blinken zu einer ersten Kurskorrektur zwang. Mit der israelischen Offensive im Gazastreifen sind die USA nun auch noch in einem zweiten Krieg massiv gefordert.

An der Belastungsgrenze

Zugleich fachen die internationalen Krisenherde politische Konflikte im Inneren der Vereinigten Staaten weiter an. In den Reihen der Republikaner wächst der Widerstand gegen weitere Finanzierungen der Ukraine, vor allem der hart rechte Flügel der Partei torpediert praktisch alle Vorhaben der demokratischen Regierung. Zugleich wächst beim linken Flügel der Demokraten mit jedem neuen Bombenangriff auf Ziele in Gaza das Unbehagen über die bedingungslose Unterstützung Israels. Obendrein drohen geplante Milliardenhilfen für die Krisenherde zwischen Repräsentantenhaus und Senat zerrieben zu werden. Manche Experten sehen die Führungsmacht der westlichen Welt inzwischen an ihrer Belastungsgrenze. "Wie viele Kriege kann Amerika zur selben Zeit kämpfen?", fragte das Magazin "Foreign Policy".

Noch bis vor einem Monat hatte die Biden-Regierung den israelisch-palästinensischen Dauerkonflikt weitgehend ausgeblendet. Stattdessen lag das Augenmerk des Präsidenten auf einer Wiederbelebung des Iran-Abkommens und der Aussöhnung von Saudi-Arabien und Israel. Ein historisches Friedensabkommen schien zum Greifen nahe. Doch seit dem 7. Oktober ist die US-Regierung mit kaum noch etwas anderem beschäftigt.

Heikler Drahtseilakt

Außenminister Antony Blinken jettet im diplomatischen Dauereinsatz um den Globus. Der 80-jährige Biden flog selbst nach Jerusalem und telefoniert fast täglich mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu. Zwei in die Region geschickte Flugzeugträgerverbände und öffentliche Solidaritätsbekundungen lassen keinen Zweifel an seiner Solidarität mit dem jüdischen Staat. Der erfahrene Außenpolitiker Biden versucht einen heiklen diplomatischen Drahtseilakt: Er umarmt Israel ganz fest – und hofft, so Einfluss auf dessen Politik nehmen zu können. Das "schiere Böse" sei am 7. Oktober über das Land hereingebrochen, sagte Biden: "Wir stehen an der Seite Israels."

Palästinensische Proteste in Chicago gegen Joe Biden, als dieser dort an einer Spendenveranstaltung teilnahm. AP/Tyler Paciak LaReviere

Biden und Netanjahu unterhalten seit Jahren eine komplizierte Männerfreundschaft, die vor 40 Jahren begann. Damals saß der eine als junger Senator im US-Kongress; der andere trat einen Job als Diplomat an der Botschaft in Washington an. Die Beziehung wird als vertraut, aber nicht spannungsfrei beschrieben. Beim Atomdeal mit dem Iran waren sie erbitterte Gegner. Die extrem rechte Politik des Israelis lehnt der Amerikaner ab, seine Justizreform hat er öffentlich kritisiert. Vor langer Zeit, so berichtet es Biden, habe er ein Foto für Netanjahu folgendermaßen signiert: "Bibi, ich stimme in keiner verdammten Sache überein, die du sagst. Aber ich mag dich."

Seine echte Empathie für Israel verknüpfte Biden mit leisen Mahnungen. Bei seinem Besuch in Jerusalem Mitte Oktober erinnerte er an die amerikanischen Erfahrungen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001: "Während wir Gerechtigkeit suchten und fanden, machten wir auch Fehler" – eine Anspielung auf die Kriege im Irak und in Afghanistan. "Lasst euch nicht von Wut verzehren", mahnte er die israelische Regierung. Den Plan einer dauerhaften Besetzung des Gazastreifens nannte er einen Fehler. Später warb er für eine Zweistaatenlösung und kritisierte scharf die Überfälle israelischer Siedler auf Palästinenser: "Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden. Das muss sofort aufhören!"

Sorge vor Flächenbrand

Hinter verschlossenen Türen, wird in Washington berichtet, habe Biden Netanjahu noch deutlicher zur militärischen Zurückhaltung und zu Rücksicht auf die Zivilisten im Gazastreifen gemahnt. Dahinter steckt nicht nur die Sorge um die US-Geiseln: Biden will vor allem eine Ausweitung des Konflikts zu einem Flächenbrand – mit dem Eintritt der Hisbollah-Milizen im Libanon oder gar des hochgerüsteten Iran – unbedingt vermeiden. Mit seinem diskreten Ansatz konnte Biden in den ersten Wochen Zeit gewinnen und die Öffnung der ägyptischen Grenze für Hilfslieferungen erreichen.

Aber spätestens seit täglich Bilder von getöteten und verletzten palästinensischen Zivilisten im US-TV laufen, werden Zweifel lauter, dass der Appell zur Mäßigung von der Netanjahu-Regierung gehört wird. "Israel muss wissen, dass die Toleranz seines amerikanischen Verbündeten für massive zivile Opfer in einer Militäroperation mit unklarem Ende nicht unbegrenzt ist", schrieb etwa der Kolumnist Thomas Friedman in der "New York Times". "Tatsächlich könnte die Grenze bald erreicht sein."

Proteste werden immer massiver

Nicht nur an den amerikanischen Universitäten werden, teils mit bedenklichem antisemitischen Unterton, die Proteste gegen die israelische Bodenoffensive massiver. Auch einige linke Abgeordnete haben den Präsidenten früh wegen seiner israelfreundlichen Haltung angegriffen. Doch seit dem israelischen Luftschlag gegen eine vermutete Hamas-Stellung im Flüchtlingslager Jabalya melden sich auch einflussreiche Senatoren kritisch zu Wort.

Eine Gruppe um Bernie Sanders und Elizabeth Warren wandte sich mit einem besorgten Brief an Biden. Tage später erklärte Senator Chris Murphy, es sei Zeit für "Israels Freunde", einzugestehen, dass der gegenwärtige Ansatz Jerusalems zur Vernichtung der Hamas "ein unakzeptables Maß an zivilem Leid" auslöse.

Innenpolitisches Risiko

Die Stimmung in der traditionell israelfreundlichen US-Öffentlichkeit beginnt sich zu drehen. Das gilt vor allem für die Jungen: Laut Umfragen haben nur noch 40 Prozent der Millennials Sympathien für Israel, aber 42 Prozent für die Palästinenser. Das bekommt die Regierung zu spüren. Als Außenminister Blinken im Kongress seine Politik erläutern wollte, wurde er mehrfach von Demonstranten unterbrochen, die ihre rot gefärbten Hände hochhielten.

Einen Tag später wurde Biden in Minneapolis bei einem Vortrag von einer Frau in braunem Kleid und mit Kippa unterbrochen: "Als Rabbi muss ich Sie bitten, einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern", rief die Frau. Biden reagierte ruhig: "Ich verstehe die Emotionen", sagte er und sprach sich für "Feuerpausen" aus. Einen echten Waffenstillstand aber unterstützt Washington bisher nicht.

Unterstützung für Biden sinkt

Vor allem Menschen mit arabischen Wurzeln nehmen ihm das übel. "Ihr Ansatz, nur Krieg und Zerstörung zu unterstützen, hat mir und vielen muslimischen Amerikanern die Augen geöffnet", schrieb etwa die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib, selbst Tochter palästinensischer Einwanderer, und drohte: "Wir werden uns daran erinnern, wo sie gestanden haben!" Die Unterstützung für Biden unter den arabischstämmigen Amerikanern ist von 60 auf 17 Prozent abgestürzt.

So droht der Gaza-Krieg für Biden auch politisch gefährlich zu werden. Die Republikaner behaupten, dass es unter Donald Trump nicht so weit gekommen wäre. Linke Wähler machen Biden für das Leid der Palästinenser mitverantwortlich. Ian Bremmer, der Chef der Denkfabrik Eurasia Group, spricht von einer "Lose-lose-Situation" für den Präsidenten: "Wenn er nicht als Friedensstifter aus der Situation hervorgeht, was sehr unwahrscheinlich ist, kann Biden eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten nur schaden." (Karl Doemens aus Washington, 10.11.2023)