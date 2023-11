Nichts ging in Zermatt am Donnerstag, nichts ging am Freitag. Und am Wochenende sieht es auch düster aus. AFP/MARCO BERTORELLO

Zermatt/Cervinia – Die Befürchtungen drohen sich zu bewahrheiten: Den für Samstag und Sonntag (jeweils 11.30 Uhr, live ORF 1) geplanten Abfahrten am Fuße des Matterhorns droht die Absage. Nachdem der Speedauftakt bereits im Vorjahr wegen Schneemangels im unteren Bereich abgesagt werden musste, wackelt auch die diesjährige, zwischen 3.720 (Start) und 2.835 Meter (Ziel) geplante Ausgabe am Theodulgletscher wegen Schlechtwetters gehörig.

War am Mittwoch noch bei prächtigen Bedingungen trainiert worden, so konnten weder am Donnerstag noch am Freitag Zeitläufe durchgeführt werden. Heftige Schneefälle verunmöglichten das rasante Abfahren, und auch die Wetterprognosen für das Wochenende verheißen nichts Gutes, kündigen erneut Schnee und zudem auch noch Wind an. Die als Prestigeprojekt des internationalen Skiverbands Fis ins Leben gerufene grenzenüberschreitende Premiere mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien könnte oder dürfte erneut ins Wasser fallen.

An ein Training war am Freitag nicht zu denken. AFP/MARCO BERTORELLO

Noch wird freilich auf ein Wetterfenster gehofft, das zumindest ein Rennen auf der "Gran Becca" (Großer Gipfel) ermöglichen könnte, aber die Chancen stehen ziemlich schlecht. Marko Pfeifer, Männer-Rennsportleiter im österreichischen Skiverband Ski Austria, beteuerte zwar am Donnerstag, dass es "nicht komplett sinnlos" sei, hier Rennen bestreiten zu wollen. "Aber man muss sicher, wenn man zu dem Zeitpunkt hergeht, damit rechnen, dass es eine Fifty-fifty-Chance ist." Man könne einmal eine gute Woche erwischen, aber zwei Rennen samt Training dürften generell eher schwierig durchführbar sein, schätzt der Kärntner. Es sei diskutiert worden, die Rennen ins Frühjahr zu verlegen, aber diesbezüglich gebe es nicht nur mit den Quartieren für den Weltcuptross Probleme.

Aktuell sind ein paar Betten freigeworden. Marco Schwarz, Johannes Strolz, Stefan Rieser, Felix Hacker und Manuel Traninger haben sich in Absprache mit ihrem Trainerteam schon am Donnerstag zur Abreise entschieden. Während die beiden arrivierten Athleten ins Ötztal reisten, um die guten Bedingungen in Gurgl am Freitag für ein Slalomtraining zu nutzen, begaben sich die drei Vertreter der jüngeren Generation zur Europacup-Vorbereitung auf den Weg nach Nakiska (Kanada). Dort sollen perfekte Trainingsbedingungen herrschen.

Immerhin hat sich Schwarz, der als Allrounder Österreichs größte Hoffnung hinsichtlich des Gesamtweltcups ist, offengelassen, ob er Freitagabend wieder nach Zermatt zurückkehrt, sollten sich die Wetteraussichten bessern. Trainingskilometer sammeln heißt es aktuell auch für Raphael Haaser, Julian Schütter, Andreas Ploier und Lukas Feurstein, die am Freitag einen Flieger Richtung Colorado nahmen, um in Beaver Creek anzuschnallen und abzufahren.

Immer wieder Kritik

Kommt es zur Totalabsage der Rennen, würde das die ohnehin nicht verstummende Kritik erneut befeuern. Das mit enormem Aufwand verbundene Projekt wird ohnehin von nicht wenigen als Marketinggag betrachtet, der auf Kosten der dahinschmelzenden Gletscher veranstaltet wird. So erneuerte auch Greenpeace-Sprecherin Ursula Bittner die Kritik der Umweltorganisation, sie ließ dem Weltverband Fis ausrichten: "In Zeiten der Klimakrise ist es absurd, mit schweren Geräten den Untergang der letzten Gletscher zu beschleunigen. Die Fis muss endlich diese Zerstörung stoppen und Gletscherschutz im Verband verankern."

Damit erinnerte sie erneut an die Baggerarbeiten in Sölden wie in Zermatt, die zuletzt auch vom Österreichischen Alpenverein, den Naturfreunden und dem WWF beanstandet wurden. Am Theodulgletscher an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien sollen sie teils ohne Genehmigung durchgeführt worden sein. Inzwischen wurden auf beiden Seiten der Grenze Verfahren eröffnet, die auch Auswirkungen auf künftige Rennen beim Matterhorn haben könnten.

Bauarbeiten im Hochgebirge generell prangert etwa auch der Schweizer Glaziologe Matthias Huss an. "Im Hochgebirge finden wir normalerweise unberührte Natur vor, und hier haben wir Bauarbeiten auf über 3000 Metern. Für den Gletscher ist es sicher nicht gut. Er verliert lokal an Masse, da, wo gearbeitet wird", sagte der Zürcher Professor im Schweizer Sender SRF. Dem wiedersprach der Zermatter OK-Chef Franz Julen, wenngleich er auch die Gletscher im Wallis leiden sieht. Er wolle den Klimawandel nicht leugnen, glaube aber, dass die Gletscher durch den Eingriff des Menschen profitieren. "Wo wir für den Skisport präparieren, ist der Gletscher durch den Schnee und dank höherer Reflexion besser vor dem Rückgang geschützt", sagte der Präsident der Zermatter Bergbahnen.

Die Veranstalter heften sich "Nachhaltigkeit und den respektvollen und schonenden Umgang mit der Natur" auf ihre Fahnen. Sie betonen, dass die Pisten größtenteils bereits davor für den touristischen Skilauf genutzt und keine Bäume gefällt wurden und dass die Beschneiung mit Schmelzwasser betrieben werde. Zudem gebe es in Zermatt keine Autos, lediglich mit Strom betriebene Busse und Taxis.

Dort, wo es 2022 keinen Schnee gab, gibt es heuer ausreichend davon. AFP/MARCO BERTORELLO

Bei all den Diskussionen kommt der Sport selbst nicht selten zu kurz oder bleibt überhaupt auf der Strecke. Sollte am Wochenende im Wallis abgefahren werden können, so wäre Vincent Kriechmayr Österreichs heißestes Eisen und Anwärter auf einen Sieg. Der Doppelweltmeister von Cortina d'Ampezzo 2021 hat vergangene Saison immerhin vier Abfahrten (Gröden, Bormio, Kitzbühel und Soldeu) gewonnen und war damit Österreichs mit Abstand erfolgreichster Skirennläufer. Von Daniel Hemetsberger und Daniel Danklmaier erwartet sich Pfeifer eine Weiterentwicklung. Schwarz sei im Speedbereich "das große Fragezeichen. Er wird sicher noch brauchen. Aber je nachdem, welchen Charakter die Strecke hat oder welche Abfahrt wir fahren werden, sehe ich ihn schon immer wieder scharf."

Auch nicht unscharf wäre das Preisgeld. Dem Sieger winken 60.000 Schweizer Franken (62.500 Euro) sowie ein Gutschein für eine Matterhorn-Besteigung. Für das Double gäbe es noch 50.000 Franken Extraprämie obendrauf. Allein in Kitzbühel, wo der Sieger einen 100.000-Euro-Scheck erhält, kann noch mehr Preisgeld lukriert werden. (Thomas Hirner, 10.11.2023)