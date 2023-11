Der Mensch: kein zerstörerisches Wesen, jedenfalls nicht nur. Sondern ein Wesen, das ändern kann, ändern will, die Welt, die Gesellschaft, sich. IMAGO/Steinach

Eberhard Pfister, Lehrer für Latein und Griechisch, fühlt sich als Letzter, als "letzter Stammgast in dem heutigen Sonnenschein und Laubbaumschatten". Auch weil er die Mühle des Vaters im Weserbergland in Westfalen ein letztes Mal besucht, bevor sie, Ort seiner Kindheit, verkauft werden soll. Oberhalb am Mühlbach ist eine Zuckerfabrik. Ein Chemiker findet im Wasser Pilzmassen, Algen, Fäulnisbakterien. Umweltverschmutzung anno 1883/84 in Wilhelm Raabes Pfisters Mühle, als der Terminus noch ganz jung war, gerade einmal zwölf Jahre. Der Mensch: ein enthemmter, dezidiert gedankenloser Zerstörer.

Ist der Mensch als Spezies ein Homo destructor, eine Ingenieursmaschine, die in Natur und Umwelt nur abbau- und verwertbare Aktivposten zur kurzfristigen Exploitation und Gewinnerzielung sieht? Oder, fragt Werner Bätzing, eignet dem Menschen eine destruktive Seite, die bei bestimmten Rahmenbedingungen zutage tritt und aktiviert wird? Was ist dann dieser eine bestimmte Zeitpunkt?

Werner Bätzing, "Homo destructor. Eine Mensch-Umwelt-Geschichte. Von der Entstehung des Menschen zur Zerstörung der Welt". € 32,90 / 464 Seiten. C. H. Beck, München 2023 C.H.Beck

Veränderter Umweltbezug

Werner Bätzing, 1949 in Nordhessen geboren, emeritierter Ordinarius für Kulturgeografie an der Universität Erlangen, Höhe 279 über dem Meer, hat sich als Forscher vor allem auf den Alpenraum konzentriert und auf das Landleben. Über Letzteres publizierte er 2020 einen ebenso betitelten Band und 2018 über Ersteren Die Alpen: Das Verschwinden einer Kulturlandschaft. Nun stellt er die Frage: Gab es früher einen "anderen" Umweltbezug? Wie sah dieser faktisch-real aus? Und: Wieso verschwand er aus der Mensch-Umwelt-Geschichte?

Die von ihm sogleich proklamierte "vernetzte Gesamtperspektive" bedeutet den Rückgriff auf vormoderne Gesellschaften und auf Tausende von Jahren. Evolution und Menschheitsgeschichte, Jäger-und-Sammler-Gesellschaften, egalitäre Bauerngesellschaften, Stadtstaaten und Großreiche bis zu Industriegesellschaften sowie die aktuellen Dienstleistungsstrukturen, all das nimmt Bätzing unter die Lupe.

Hilflose Debatte

Dabei ist er oft erhellend, instruktiv und lehrreich und offeriert den historischen Unterbau einer in der Regel sozial- wie mentalitätsgeschichtlich arg hilflosen Debatte. Pädagogisch ist das Buch klar aufgebaut. Sprachlich gut lesbar, hätte es dennoch an nicht wenigen Stellen geschmeidiger, ja eleganter sein können.

Es ist, so ganz abwegig ist das Verdikt nicht, das Opus magnum Bätzings. Das am Ende eines ist: der Aufruf, dass wir Menschen unser Leben, unsere Beziehung zur Natur fundamental verändern müssen. Zugleich offeriert er mehr als nur Skizzen eines Ausblicks auf einen Umbau der Gesellschaft, etwa die Beseitigung von "Zwischenstädten" und den Rückbau ländlicher Räume zu ländlichen Räumen und der Städte zu Städten.

Sein Fazit ist explizit optimistisch: "Eine Gesellschaft ohne Umweltzerstörungen bindet den einzelnen Menschen wieder stärker in die gemeinschaftlichen Aufgaben ein als heutige Gesellschaften."

Mark Arax, "Risse in der Erde. Auf den Spuren von Wasser und Staub durch Kalifornien". Übersetzt von Eva Schestag. € 39,10 / 736 Seiten. Matthes & Seitz, Berlin 2023 Matthes & Seitz Berlin

Risse in der Erde

Wer in Kalifornien, dem "Golden State", nicht die Augen aufmacht, ist selbst schuld. Der Küstenbundesstaat hat eines im Übermaß, zumindest in seinem Südteil: Sonne. Und er hat viel zu wenig von etwas anderem: von Wasser. Mark Arax, der als Reporter lange für die Los Angeles Times schrieb, recherchierte acht Jahre lang und führte für sein umfangreiches Buch Risse in der Erde: Auf den Spuren von Wasser und Staub durch Kalifornien an die 300 Interviews mit Großfarmern in gewaltigen Villen und mit mexikanischen Erntehelfern in hygienisch ungustiösen Trailerparks.

Entstanden ist eine ungemein lesbare Melange aus Reportage, historischen Abhandlungen und eingestreuten persönlichen Erinnerungen und Memoir-Splittern. Es ist die Zerstörung eines von Filmen und Musik imprägnierten wie kreierten Traumidylls. Kein Wunder, dass der amerikanische Originaltitel The Dreamt Land deutlicher darauf anspielt. "Die Negation der Natur", schreibt Arax pointiert, "ist in dem kalifornischen Farmer tief verwurzelt." Vier lange Kapitel führen durch das Central Valley, geprägt vom harten Wechsel von Überschwemmung, Dürre, Überschwemmung, das für die allermeisten Angelenos im Kleinen, was der Mittlere Westen für die Küstenbewohner ist, "flyover country". Kalifornien ist USA-weit der größte Erzeuger von Obst, Gemüse und Nüssen.

Teures System

Möglich gemacht wurde dies durch ein sehr aufwendiges und noch teureres System von Kanälen, Aquädukten und Dämmen, wodurch abertausende Hektar ariden Bodens bewässert worden sind. Gott habe Kalifornien ungleich geplant, so Arax, und der Mensch korrigiere diesen Fehler mit schierer Hybris durch Bewässerungstechnik. Ohne Eingriffe habe das Central Valley einst so ausgesehen wie die Serengeti in Afrika.

Die Folgen sind, bedingt durch Bohrungen bis in 700 Meter Tiefe, Risse im Erdboden, Absenkungen, einstürzende Brücken, irreversible Schädigungen der Natur. "In Kalifornien ist die Dürre nicht die Natur", schreibt Arax in austarierter Wut-und-Tristesse-Balance. "Die Dürre ist der Mensch." Umweltschutzauflagen werden ausgehebelt, Vorschriften absichtlich umgangen. Zukunft stört. Hauptsache Fortschritt.

Daron Acemoglu und Simon Johnson, "Macht und Fortschritt. Unser tausendjähriges Ringen um Technologie und Wohlstand". Übersetzt von Stephan Gebauer und Thorsten Schmidt. € 35,– / 560 Seiten. Campus, Frankfurt/Main 2023 Campus

Wer hat, bekommt mehr

Was aber ist denn Fortschritt? Diese Frage stellen gleich zu Beginn ihres nicht nur physisch gewichtigen Bandes Daron Acemoglu – geboren in Istanbul, ausgebildet an der London School of Economics und seit 1993 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) tätig, dort seit 2019 Ordinarius und dieser Tage in Berlin mit dem hochdotierten A.SK Social Sciences ausgezeichnet – und sein MIT-Kollege Simon Johnson, der von März 2007 bis Herbst 2008 Chefökonom des Internationalen Währungsfonds war, in Macht und Fortschritt.

Sie haben Gewichtiges zu Papier gebracht, das für spontanaktivistisch Veranlagte zu tiefschürfend sein dürfte. Denn man muss sich in die elf Kapitel, die eintausend Jahre umfassen, versenken. Schritt für Schritt leuchtet das Duo die Wirtschaftshistorie auf Fortschrittsmotive aus. Acemoglu und Johnson beginnen mit der Analyse möglicher "Kontrolle über die Technologie" und brandmarken zeitgenössische visionäre Oligarchen.

Erschreckende Szenarien

Daraufhin folgen Lösungsvorschläge: die "Kanalvision" etwa, gänzlich andere Modelle in den Blick zu nehmen, um die "Visionsfalle", die Kultivierung von Elend, den geschlossenen Kreislauf also von Zwang, Manipulation und Benachteiligung jener, die ohnehin schon wenig haben, zu verlassen. Sie räsonieren über "mittlere" Revolutionen, über Opfer des Fortschritts, über den Gleichklang von Kapitalismus und Sozialismus, die Synthese von Ökonomie und Ökologie, den Schaden, den Automatisierung bewirkt und sehr bald auch künstliche Intelligenz gesellschaftlich auslösen wird, und die KI-Träume pseudoelitärer Tycoons.

Erschreckend beschreiben sie Szenarien zerbrechender Demokratien, von Zensur und Überwachung, Manipulation und Propaganda und erläutern, wie eine "Neuausrichtung der Technologie" aussehen könnte, die nicht nur einigen wenigen zugutekommt.

Was will das Duo? Es will ein akademisch seriöses Rahmenmodell vorlegen, das eine Alternative zu tradierten Lehrmeinungen der Wirtschafts- und Sozialpolitik sein soll und sich damit auseinandersetzt, "wie politische und soziale Macht die Technologie-Auswahl beeinflussen und wie Institutionen und Technologie-Auswahlen gemeinsam bestimmen, in welchem Ausmaß Kapitaleigner, Unternehmer und Arbeitnehmer unterschiedlicher Qualifikationsgrade von neuen Produktionsmethoden profitieren". (Alexander Kluy, 11.11.2023)