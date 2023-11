Von April bis Oktober war Roland Suttner für Ärzte ohne Grenzen im Osten der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz. MSF / Soaade Messoudi

"Für mich war ein Punkt in meiner Berufslaufbahn erreicht, an dem ich etwas ganz Neues machen wollte. Nach einer – wie man sagen könnte – recht erfolgreichen Karriere habe ich mich entschieden, eine Pause zu machen. Studiert habe ich internationale Betriebswirtschaft und war dann viele Jahre in der Privatwirtschaft im In- und Ausland tätig, zuletzt als Vertriebsdirektor für Kontinentaleuropa in der Verpackungsindustrie. Doch dann kam dieser Drang, mich beruflich zu verändern.

Letztes Jahr habe ich mir Zeit genommen zu reflektieren, mich gefragt, was ich wirklich will. Nach und nach hat sich der Wunsch herauskristallisiert, dass ich in Richtung humanitäre Hilfe gehen möchte. Durch Zufall bin ich dann mit einem ehemaligen Studienkollegen in Kontakt gekommen, der in diesem Bereich gearbeitet hat.

Unbekannte Möglichkeiten

Es hat mich sofort wahnsinnig interessiert, wie ich die Fähigkeiten, die ich in einem anderen Metier erworben habe, sinnvoll einbringen könnte. Ich muss zugeben, lange Zeit habe ich humanitäre Hilfe eher als Bereich gesehen, in dem man ehrenamtlich arbeitet oder sich nebenbei engagiert, aber nicht als Jobperspektive für mich. Und gerade bei einer Organisation wie Ärzte ohne Grenzen war mir nicht klar, dass auch Profile abseits von medizinischem Personal gesucht werden. Wenn ich schon früher gewusst hätte, welche Möglichkeiten es gibt, hätte ich mich bestimmt auch schon früher für diesen Weg entschieden.

Nachdem ich meinen Bekannten ausgefragt und eine Infoveranstaltung besucht hatte, habe ich mich für die Bereiche Finanz- und Personalmanagement als Einsatzkraft beworben. Und kurze Zeit später war ich dann auch schon auf dem Weg in den Kongo. Ich kann sagen: Für mich war es definitiv der richtige Schritt.

Roland Suttner mit Kollegen von Ärzte ohne Grenzen vor Ort beim Besuch eines Gesundheitszentrums in der Region. MSF/Roland Suttner

Große Verantwortung

Ein halbes Jahr war ich nun als Finanzmanager im Einsatz. Das Projekt im Ostkongo läuft schon seit 2019, und in erster Linie unterstützen wir damit bestehende lokale Strukturen. Im Krankenhaus vor Ort betreibt Ärzte ohne Grenzen die pädiatrische Abteilung, also eine Kinderstation. Zusätzlich hat die Organisation in der Region auch verschiedene Krankenstationen, die eine erste Anlaufstelle für die vielen Binnenvertriebenen im Kongo sind. Außerdem gibt es noch Aktivitäten, die auf Nachhaltigkeit und Prävention in der Region ausgelegt sind.

Meine Hauptaufgabe war, für das vorgesehene Projektbudget verantwortlich zu sein. Das heißt, darauf zu achten, dass das Budget eingehalten wird, dass die finanziellen Mittel effizient und für die vorgesehenen Bereiche verwendet werden. Weil Ärzte ohne Grenzen eine unabhängige Organisation ist und der überwiegende Teil des Geldes von privaten Spenden kommt, haben wir als Finanzmanager schon eine große Verantwortung.

Humanitäre Hilfe: Das Ziel von humanitärer Hilfe ist es, Leben zu retten, menschliches Leid zu lindern sowie Schutz und Versorgung Betroffener in Notlagen wie Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten oder Pandemien sicherzustellen. Ärzte ohne Grenzen ist die größte unabhängige Organisation für medizinische und humanitäre Nothilfe. Die Einsatzteams sind in Krisen- und Kriegsgebieten weltweit tätig. Auf internationaler Ebene wird die französische Bezeichnung Médecins Sans Frontières, kurz MSF, genutzt. Im Jahr 2022 waren 128 Einsatzkräfte aus Österreich und Zentraleuropa für MSF in 48 Ländern aktiv. Für Einsätze in den Projekten wird auch nichtmedizinisches Personal gesucht.

Neue Einblicke

Wohin es geht, hängt vom eigenen Profil, dem aktuellen Bedarf in den Gebieten sowie der zeitlichen Verfügbarkeit ab. In meinem Fall kam ich aus einer Karrierepause und war flexibel. Andere Mitarbeiter nehmen sich eine Auszeit von drei bis vier Monaten oder sind noch in einem Job und dann nicht sofort verfügbar. Aber auch die sprachliche Kompetenz ist relevant. Jede Sprache ist natürlich hilfreich für die verschiedenen Einsatzländer.

Es ist sicherlich ein spannender Aspekt, dass man tendenziell in Gebiete kommt, die viele so nie sehen oder bereisen würden. Ich war in einer kleinen Provinz im Nordosten des Kongo, an der Grenze zu Uganda und dem Südsudan. Also eine sehr abgelegene Gegend. Aber selbst in dem Projekt, in dem ich war, findet man durchaus Möglichkeiten, die Freizeit gemeinsam mit den internationalen Kollegen zu gestalten. Aber man ist schon sehr eingeschränkt, wenn man das mit unserem freien Leben in Österreich vergleicht.

Ich habe mich aber immer sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt. Die Einsätze sind sehr gut organisiert, und man muss sich eigentlich um nichts kümmern. Es ist aber trotzdem ein kleines Abenteuer, weil man sich in einer unbekannten Umgebung zurechtfinden muss und sehr viel Neues kennenlernt. Da braucht man Offenheit, aber das ist sowieso eine Grundvoraussetzung für diesen Job.

Erfahrungen sammeln

Allen, die sich für die Arbeit in einem Einsatzgebiet interessieren, kann ich nur raten: Besucht eine Infoveranstaltung. Dort bekommt ihr Einblicke von Leuten wie mir oder anderen, wie das Leben und die Arbeit im Detail aussehen. Das hat mir persönlich sehr geholfen, um mir ein klareres Bild von dem Ganzen zu machen. Im Endeffekt ist es aber wie bei vielen anderen Jobs auch: Man kann nie vorhersagen, ob es einem dann wirklich gefällt, ob einem das liegt. Genau deswegen wollte ich es mir auch selbst anschauen und meine eigenen Erfahrungen sammeln – und das hat sich gelohnt.

Ich habe zwar schon einige Stationen in meinem Berufsleben absolviert, aber was ich in den letzten sechs Monaten gelernt habe, kann man mit keinem anderen Job vergleichen. Man sieht einfach den Impact, den die Arbeit hat, und man bekommt viel positive Rückmeldungen von der lokalen Bevölkerung.

Ein Krankenwagen von Ärzte ohne Grenzen für den Transport und die Überstellung von Patientinnen und Patienten. MSF/Roland Suttner

Ein Job mit Sinn

Als Finanzmanager arbeitet man zwar nicht direkt mit den Patienten, aber ich hatte immer den Eindruck, dass man vor Ort viel bewegen kann – und das in allen Tätigkeitsprofilen. Zum Beispiel wenn man es schafft, mit dem effizienten Einsatz von Ressourcen noch ein zusätzliches kleines Projekt umzusetzen. So etwas motiviert, sich noch ein bisschen mehr anzustrengen und die Extrameile zu gehen. Und das macht für mich auch einen großen Unterschied zu anderen Tätigkeiten aus. Man muss sich nicht fragen: Was ist meine Motivation, diese Arbeit zu tun? Sondern kann wirklich seinen – wenn auch nur kleinen – Beitrag leisten und etwas verändern.

Ich bin zwar erst seit etwas mehr als einer Woche zurück in Österreich und verarbeite gerade noch alle Eindrücke. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich nach einer kurzen Pause wieder bereit für den nächsten Einsatz bin. Wie wir gerade tagespolitisch sehen, ist der Bedarf an Einsatzkräften groß, und ich kann nur allen, die die Möglichkeit dazu haben, raten, es zu machen." (Protokoll: Anika Dang, 13.11.2023)