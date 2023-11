Auch auf Sonys PR-Bildern liegt ein Schwerpunkt auf der PC-Anwendung. Sony

Bluetooth-Kopfhörer mit einer Playstation-Konsole zu verbinden, das ist nicht immer so trivial, wie man meinen mag. So funktionieren dies meist nicht einmal mit Sonys eigenen Kopfhörern, ganz zu schweigen von Geräten der Konkurrenz. Im Herbst 2023 bringt der Konzern nun neue Headsets einer Serie auf den Markt, die dieses Problem lösen soll, konkret die In-Ear-Kopfhörer namens Inzone Buds sowie zwei Over-Ear-Headsets, die Inzone H5 und die Inzone H9. Die Inzone H5 hat der STANDARD für knapp zwei Wochen nicht nur auf der Playstation 5, sondern vor allem auf dem PC getestet. Und befunden, dass dabei wenig Wünsche offen bleiben.

Verbindung und Akkulaufzeit

Die Inzone H5 wiegen 260 Gramm und verfügen über weich anliegende Ohrpolster. Der Druck auf den Kopf ist vergleichsweise sehr gering, was allgemein zu einem recht angenehmen Tragekomfort führt. Anzumerken ist freilich, dass das Headset im kühlen Herbst getestet wurde und dass Over-Ear-Kopfhörer bei hochsommerlicher Hitze wohl durchaus unangenehm werden können. Aber das trifft ohnehin auf alle Geräte dieser Kategorie zu.

Dieser Dongle wird für die Drahtlos-Verbindung benötigt. Der Standard/Stefan Mey

In der Verpackung sind neben dem eigentlichen Headset sowohl ein Ladekabel für den USB-C-Standard als auch ein 3,5-mm-Klinkenkabel enthalten, mit welchem das Headset auf Wunsch auch kabelgebunden anstatt drahtlos mit dem Spielgerät vernetzt werden kann. Die kabellose Verbindung läuft hingegen über eine 2,4-GHz-Drahtlosverbindung. Zu diesem Zweck wird ein USB-Dongle in einen USB-Port des PCs oder der Playstation 5 gesteckt, welcher die Verbindung zum Headset herstellt. Über einen kleinen Schalter lässt sich auswählen, ob das verbundene Spielzeug gerade eine PS5 oder ein PC ist. Ein kleiner Minuspunkt an dieser Stelle: Die Schrift könnte durchaus besser lesbar sein, vor allem bei schwachem Licht muss man die Augen schon sehr anstrengen, um die schwarze Schrift auf schwarzem Grund zu entziffern.

Sony verspricht bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit. Im Test konnte das Inzone H5 rund eine Woche verwendet werden, für abendliches Gaming ebenso wie zur Musikbeschallung im Home Office, bevor eine freundliche Stimme erstmalig vor einem niedrigen Akkustand warnte. Danach konnte das Headset immer noch einen Tag verwendet werden, bevor es sicherheitshalber mit dem Strom verbunden wurde. Auf der Playstation 5 zeigt – ähnlich wie beim Controller – ein entsprechendes Icon den Akkustand an. Wer ein ähnliches Feature auf dem PC genießen will, der muss den Inzone Hub installieren.

Feinabstimmung und Mikrofon

Über besagten Inzone Hub können auf dem PC weitere Einstellungen vorgenommen werden. So gibt es etwa einen Equalizer, mit dem die einzelnen Frequenzen entweder auf Basis von Vorlagen oder mit individuellen Einstellungen adaptiert werden können. In diesem Kontext kann auch der Dynamikbereich abgestimmt werden, ebenso wie freilich Mikrofon- und Gesamtlautstärke. Auch die "Spiel/Chat-Balance" lässt sich hier einstellen, aber mehr dazu etwas später.

Eine automatische Verstärkungsregelung soll die Mikrofonlautstärke auf eine geeignete Lautstärke anpassen, sodass man von Gesprächspartnern in der richtigen Lautstärke gehört wird. Im Test konnten mich die Gesprächspartner meist gut hören und beklagten nur einmal während eines Online-Spiels einen abgehakten Ton, was sich jedoch nicht reproduzieren ließ und wir daher auf die schwächere Internetverbindung zurückführten.

360-Grad-Sound und ein Kippschalter

Der Fokus dieses Textes liegt übrigens vor allem deshalb mehr auf der PC-Anwendung, weil sich auf der Playstation 5 viele dieser Schritte erübrigen. Hier wird einfach der Dongle eingesteckt und das Headset eingeschaltet, schon integriert sich selbiges nahtlos in das System und kann im Hauptmenü der Konsole an die eigenen Wünsche adaptiert werden. Das gilt übrigens auch für die zuvor angedeutete "Spiel/Chat-Balance", bei der man eine Feinanstellungen vornehmen kann, wie laut jeweils das Spiel oder die Gespräche der Mitspieler in den eigenen Ohren ankommen.

Links: Rad für Lautstärke, Stecker für Kopfhörer-Kabel und für Laden via USB-C. Rechts: An/Aus-Schalter und Kippschalter zwecks Feinabstimmung zwischen Chat und Spiel. Der Standard/Stefan Mey

Hierfür gibt es an und für sich auch einen Kippschalter am rechten Ohr, während die Gesamtlautstärke über ein Rad am linken Ohr eingestellt wird. Man muss also nicht jedes Mal in die Software, um zwischen Chat und Spiel zu oszillieren. Damit dies aber auf dem PC funktioniert, müssen die beiden Kanäle – Chat und Game – in den Systemeinstellungen jeweils den Programmen zugeordnet werden. Das ist nicht sonderlich kompliziert, aber man muss es wissen.

Einmal eingerichtet, ist diese Funktion recht praktisch. Und selbiges gilt auch für räumliche 360-Grad-Soundwiedergabe. Egal ob die Gegner in Shootern wie "Warhammer 40.000: Darktide" und "Robocop: Rogue City" oder die Wasserspender im technisch sonst eher nicht so ausgefeilten "Autobahn Polizei Simulator 3": Man hört stets, wo sich etwas befindet, und gerade bei First-Person-Shootern kann das im Spiel tatsächlich einen Unterschied machen. Den Hexen aus "Darktide" bin ich dank dieser Funktion jedenfalls erfolgreich aus dem Weg gegangen.

Fazit: ein Headset für alle Fälle

Die Sony Inzone H5 sind ab sofort für knapp 150 Euro erhältlich. Das ist nicht unbedingt billig, so manche In-Ear-Buds von weniger bekannten Marken sind günstiger zu haben. Andererseits bekommt man für diesen Preis aber ein solides und komfortables Gaming-Headset, das sich mit dem PC ebenso wie mit der Playstation 5 koppeln lässt und sowie bei der Soundqualität als auch bei den Funktionen wenig Raum für Kritik lässt. Wer also ein Headset für beide Plattformen sucht, der kann mit den Inzone H5 wenig falsch machen. (Stefan Mey, 13.11.2023)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Ein Testexemplar der Sony Inzone H5 wurde dem STANDARD von Sony für einen begrenzten Zeitraum zu Testzecken zur Verfügung gestellt.