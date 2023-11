Der Schwertransport der 25 Meter langen Fichte aus Dienten wird am Pass Lueg zu Verkehrsverzögerungen führen

Im Vorjahr strahlte ein Christbaum aus Muhr vor dem Schloss Mirabell. Heuer kommt er aus Dienten am Hochkönig über den Pass Lueg. Stadt Salzburg / Andreas Killer

Während in Wien jedes Jahr aufs Neue der Christbaum auf dem Rathausplatz für Spott und Häme sorgt, bis er aufgehübscht und mit Zusatzästen gepimpt wurde, hat man in Salzburg ganz andere Probleme. Denn der Christbaum, der heuer vor dem Schloss Mirabell, dem Sitz der Salzburger Stadtregierung, stehen soll, ist zu groß, als dass er durch die Tunnel der Tauernautobahn passen würde. Deshalb muss die 25 Meter hohe Fichte aus Dienten am Hochkönig über den Pass Lueg transportiert werden.

Die Tunnel der Tauernautobahn werden derzeit wegen Bauarbeiten im Gegenverkehr geführt. Ein Abschnitt von 14 Kilometern und fünf Tunneln ist als Baustelle zum Nadelöhr geworden. Deshalb sei eine Fahrt durch die A10-Tunnelbereiche nach Einschätzung der Experten zu riskant, heißt es vom ÖAMTC. Für den Baustellenabschnitt auf der A10 gab es keine Transportgenehmigung.

Freistehende Bäume als sichere Bank

Der Verkehrsclub warnt, dass der Transport am Dienstag zu Verkehrsbehinderungen führen könne. "Wir werden über den Pass Lueg ausweichen und dann erst bei Golling auf die Autobahn auffahren. Dabei muss der Christbaumtransport auch durch mehrere Ortschaften fahren", sagt der Christbaumbeauftragte der Salzburger Berufsfeuerwehr, Michael Paschinger. Über den Pass Lueg auf der Salzachtalstraße (B159) sei mit Verzögerungen zu rechnen, heißt es vom ÖAMTC.

Im Vorjahr kam die Fichte für den Weihnachtsmarkt am Mirabellplatz aus Muhr im Lungau und war mit 20 Meter Höhe deutlich kleiner, aber nicht minder prächtig. Die Berufsfeuerwehr lieferte den Baum im Vorjahr problemlos durch den Tauerntunnel. Unterstützung dafür gab es von der Polizei und der Asfinag – letztes Jahr aber auch ohne Baustelle.

Für den Weihnachtsbaum am Salzburger Christkindlmarkt auf dem Dom- und Residenzplatz hat man sich gleich für eine näherliegende Lösung entschieden. Die 80-jährige Fichte kommt aus der Stadt Salzburg, genauer gesagt aus einem Garten eines Privathauses im Nonntal. Der Baum ist rund 26 Meter hoch und sechs Tonnen schwer. Der Obmann des Salzburger Christkindlmarkts, Wolfgang Haider, setzt wie jedes Jahr nur auf freistehende und dadurch gleichmäßig gewachsene Bäume. Damit blieb ihm bisher eine Schmach wie jedes Jahr in Wien erspart. (Stefanie Ruep, 13.11.2023)