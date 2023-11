Loriot und seine kongeniale Schauspielpartnerin Evelyn Hamann 1989 auf dem berühmtesten Sofa der deutschen Fernsehgeschichte: "Ich wohne hier!" – "Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit!" dpa

Advent 1: Beginnen wir der Jahreszeit angemessen mit Advent, einem der wunderschönsten Adventgedichte aller Zeiten. Loriot hat es 1969 geschrieben. Eine Förstersfrau erschießt ihren Gatten, weil dieser ihr nur noch zur Last fällt. Sie zerteilt ihn "nach Waidmanns Sitte" und übergibt die Fleischpäckchen Knecht Ruprecht. Der verteilt sie dann mit dem Nikolaus unter Bedürftigen. Auch sie sollen einen Festtagsbraten haben. Dem Gedicht wurde damals "seelische Zersetzung" unterstellt und soll zu einer Anfrage im Deutschen Bundestag geführt haben. Es ist auch Bestandteil des Sketchs Weihnachten bei den Hoppenstedts mit dem Atomkraftwerkbausatz unter dem Christbaum und dem berühmten Satz: "Früher war mehr Lametta!"

Advent 2: "Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken. Schneeflöcklein leise niedersinken. Auf Edeltännleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort, vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht." Und weiter: "Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei der Heimes-pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein: Am Niklausabend muß es sein."

Bülow: Loriot wird am 12. November 1923 als Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow in ein altes preußisches Adelsgeschlecht geboren. Im Zweiten Weltkrieg dient er, ganz im Sinne der Familientradition, als Panzeroffizier an der Ostfront und wird mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Später wirft er die Auszeichnung weg und meint in einem Interview: "Für den schauerlichen deutschen Beitrag zur Weltgeschichte werde ich mich schämen bis an mein Lebensende." Apropos Buchstabe B: 1959 wird Loriot wieder in die Uniform schlüpfen und in Bernhard Wickis Antikriegsfilm Die Brücke den Stabsfeldwebel Zeisler geben. Sein Text besteht aus der mehrmaligen Funkdurchsage des Codeworts "Bienenkorb".

Deutsche Sprache: Loriot ist ein Meister der etwas altertümlichen, jedenfalls heutzutage auf keinen Fall noch in sozialen Brennpunkten oder Influencer- und Tiktok-Kreisen gepflegten deutschen Sprache. Er entdeckt die Aggression hinter der bürgerlichen Höflichkeit und parodiert die Spießigkeit und Kleinbürgerlichkeit des deutschen Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit. Mit Buchtiteln wie Die perfekte Hausfrau,Der Weg zum Erfolg oder Umgang mit Tieren zielt er vor allem virtuos – und mit lakonischem Ton in den Irrsinn laufend – auf die Ratgeberliteratur der 1950er- und 1960er-Jahre. Im Wesentlichen beruht sein komisches Wirken darauf, dass ritualisiertes Normverhalten durch Kommunikationsprobleme aus dem Ruder läuft.

Ente: Einer der bekanntesten Sketche des Allrounders Loriot stammt aus dem Jahr 1978 und nennt sich Herren im Bad. Aufgrund einer Hotelzimmerverwechslung finden sich darin die verschmockten Herrschaften Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner an den entgegengesetzten Enden in einer Badewanne wieder und beflegeln sich auf höchstem Niveau, wem von den beiden nun diese "Fremdwanne" rechtlich zustehe. Es geht vor allem auch um das Quietsche-Entchen von Dr. Klöbner, ohne das dieser nicht ins Wasser gehen will: "Ich bade immer mit dieser Ente!" Müller-Lüdenscheidt: "Die Ente bleibt draußen!" Ganz großes Tennis.

Hamann: Ohne Loriots kongeniale Partnerin, die 2007 vier Jahre vor ihm verstorbene Evelyn Hamann, wäre das alles nichts. Dank ihrer grandios stoischen und mit unbewegter Miene absolvierten Schauspielkunst wurden die späten Spielfilme Ödipussi (1988) und Pappa ante portas (1991) und vor allem die TV-Sketche erst wirklich zu Klassikern. Unvergessen etwa ist sie als Frau Hoppenstedt in Jodeldiplom ("Da hab ich was in der Hand, wenn die Kinder aus dem Haus sind") oder in der schon erwähnten Weihnachtsfolge ("So, und jetzt sind wir gemütlich!"). Unvergessen auch als Hildegard in Die Nudel ("Sagen Sie jetzt nichts, Hildegard!") oder als Fernsehansagerin in Englische Ansage. Darin soll sie eine Inhaltsangabe der bisherigen Folgen der britischen Serie Die zwei Cousinen ablesen. Sie verzweifelt allerdings wegen der vielen Orts- und Personennamen (Priscilla und Gwyneth Molesworth, Lord und Lady Hesketh-Fortescue sowie Lord Molesworth-Houghton) und der Aussprache der englischen th-Laute.

Hund: Damit wären wir auch gleich bei Der sprechende Hund. In dieser Zeichentrickpreziose behauptet ein Dr. Sommer, "Gründer und Leiter der Tierpädagogischen Hochschule in Cuxhaven", in einem Fernsehinterview, dass er seinen Hund Bello das Sprechen gelehrt habe. Das klingt allerdings bloß wie ein Achselfurz des felligen Wookiees Chewbacca aus Star Wars. Hunde spielen im Leben Loriots eine große Rolle. Er lebt mit Möpsen unter einem Dach. Mit ihnen als Astronauten spielt er auch die Mondlandung nach. Er veröffentlicht früh die Cartoonserie Auf den Hund gekommen, in der Mensch und Hund die Rollen tauschen, und erfindet den Fernsehhund Wum.

Jodeldiplom: Aus heutiger Sicht wird vielfach auch das von Loriot vermittelte Frauenbild der naiven und dem Manne unterwürfigen Hausfrau kritisiert. Der Kritik kann man entgegenhalten, dass Loriot der damaligen deutschen Gesellschaft nur einen Spiegel vorgehalten hat. Schauen Sie sich im Zweifel alte deutsche TV-Werbungen an oder bewundern Sie den immer noch umgehenden Werbe-Clip für eine alkoholhaltige Praline: "Aber Christine, meine Freunde essen doch nichts Süßes!")

Knollennase: Die spießigen Zeichentrickfiguren Loriots tragen Knollennase. Der derzeitige deutsche Bundeskanzler könnte aus der Feder Loriots stammen. Leider ist seine reale Nase zu klein.

Satire: Loriot dazu in Interviews: "Satire ist eine Waffe, die sich grundsätzlich gegen die Macht richtet." Und: "Die Satire an sich muss zersetzen, weil die Satire ja etwas zerstören will, das nicht in Ordnung ist."

Zimmerverwüstung: Auch bekannt als Das Bild hängt schief. Wer diese furiose Zerstörungsorgie nicht kennt, in der Loriot wegen eines schief hängenden Gemäldes ein ganzes Wohnzimmerzerlegt, der hat nicht gelebt.

(Christian Schachinger, 11.11.2023)

P.S.: Leider sind die meisten Videoclips von Loriot von Youtube entfernt worden. Wir entschuldigen uns für die teilweise schlechte Qualität der gezeigten Beiträge.