In einer Altbauwohnung in der Wiener Innenstadt befindet sich die Goldschmiedemanufaktur vonAnna-Elisa Pejrimovsky. Lea Sonderegger

Auch wenn man es nicht immer sofort wahrhaben möchte - manchmal sind Karrierewege vorbestimmt. Da kann man noch so schöne Umwege machen und seinem Schicksal zu entrinnen versuchen, am Ende landet man bei seiner Bestimmung. Das klingt jetzt zwar ein bisschen nach fatalistischem Eso-Geschwurbel, aber wenn’s einmal passt, warum nicht?

Wie bei Anna-Elisa Pejrimovsky. Die Wienerin ist Goldschmiedin und, was ihren Beruf angeht, gleich mehrfach erblich vorbelastet. Beide Elternteile sind Goldschmiede, und schon früh zeigte sich bei ihr handwerkliches Geschick gepaart mit Interesse an der Goldschmiedekunst. Nach der Matura wurde zunächst aber trotzdem einmal an der Universität inskribiert. Physik. Denn: "Wenn man schon studiert, dann sollte es etwas sein, was einen wirklich interessiert", so Pejrimovsky. Sie weist auch darauf hin, dass Handwerk, selbst wenn es noch so golden ist, beim Schmieden von Zukunftsplänen an ihrem Gymnasium eher nicht hoch im Kurs stand.

Familienbande

Aber trotz wirklichen Interesses an der Physik - die Leidenschaft für Schmuck und die Sehnsucht nach Handwerk ließen Pejrimovsky nicht los. Eine Lösung musste also her: "Parallel zum Studium ging ich in der Werkstatt meiner Eltern in die Lehre und absolvierte eine Ausbildung zur Gemmologin", erzählt sie. Allerdings war die Zusammenarbeit in der elterlichen Goldschmiede nicht immer ganz friktionsfrei. "Ich bewundere jeden, der es schafft, mit der eigenen Familie zusammenzuarbeiten", erzählt sie und will nicht ins Detail gehen. Man hat eben als junger Mensch andere Vorstellungen und Ideen, wie etwas umgesetzt werden soll. Aber: "Ich habe das Handwerk von meinem Vater gelernt. Er ist in meinen Augen einer der besten Goldschmiede, der einem alles perfekt erklären kann. Der beste Lehrer!" Den letzten Feinschliff vor der Meisterprüfung holte sie sich dann aber in den Werkstätten anderer renommierter Wiener Goldschmiede. Auch nicht ganz einfach, denn die Branche ist überschaubar, man kennt sich beim Namen. Als Tochter der Konkurrenz wird man da ein wenig genauer beäugt.

Arbeiten im Wohnzimmer

Mittlerweile hat die 29-Jährige mit der Goldschmiedemanufaktur aber ihr eigenes Unternehmen. Das befindet sich im ersten Stock eines Zinshauses in der Wiener Innenstadt und ist auf den ersten Blick weniger Werkstatt, sondern eher eine kleine, elegante Altbauwohnung. Der größte Raum, unter anderen Umständen wohl das Wohnzimmer, dient als Geschäftslokal und Produktionsstätte. In kleinen Glaswürfeln sind hier Pejrimovskys schmucke Kreationen in Szene gesetzt. Und man sieht natürlich auch, dass an Ort und Stelle gearbeitet wird.

Anna-Elisa Pejrimovskys bester Lehrer war ihr Vater. Lea Sonderegger

Zwei Goldschmiedetische, die sich gegenüberstehen, befinden sich im Raum. Ein sehr alter, der einst dem Innungsmeister gehörte. Und ein sehr neuer, der immer schon Pejrimovsky gehört. "Ich nutze beide Tische, aber ich möchte schon in absehbarer Zeit einen Lehrling ausbilden." Anfragen gibt es jedenfalls genug. Der Goldschmiedeberuf ist unter jungen Menschen wieder beliebter als zuletzt. "Aber so blöd es klingt - im Moment reicht die Zeit dazu noch nicht aus. Jemanden auszubilden ist tatsächlich sehr aufwendig. Und ich will es mindestens so gut und genau machen, wie ich es bei meinem Vater gelernt habe."

Zurzeit ist Pejrimovsky also noch allein in der Werkstatt. Da ist es ein sicherheitstechnischer Vorteil, dass die Manufaktur im ersten Stock liegt, denn: "Es sind tatsächlich gar nicht so wenige Trickbetrüger in Wien unterwegs."

Start in der Pandemie

An den zwei Tischen fleißig legiert und geschmiedet, gelötet und gefeilt, geschmirgelt, gefräst und poliert. Lea Sonderegger

Jedenfalls wird an den zwei Tischen fleißig legiert und geschmiedet, gelötet und gefeilt, geschmirgelt, gefräst und poliert. Da kommt dann etwa extrem feines Schleifpapier mit einer Körnung von 5000 zum Einsatz oder das eine oder andere Gerät, das an Zahnarztinstrumente erinnert. "Das erinnert nicht nur an Zahnarztinstrumente, das sind welche", klärt Pejrimovsky auf. Ob sie auch Goldzähne macht? Man muss nicht jede Frage stellen … Was mit dem ganzen Abrieb passiert, der im sogenannten Fell, einer Lederschürze, die unterm Tisch angebracht ist, aufgegangen wird, aber schon? "Der wird gesammelt, von einer externen Firma professionell getrennt und an mich retourniert." Seit nunmehr drei Jahren ist Pejrimovsky selbstständig und verwirklicht ihre Vorstellungen einer modernen Goldschmiedekunst. Dabei kombiniert sie alte Handwerkstradition mit moderner Technik. Beim Entwerfen und Bearbeiten der Schmuckstücke kommt etwa ein 3D-Drucker zum Einsatz. Es gibt übrigens auch 3D-Drucker, die Goldringe drucken könnten, erzählt die Handwerkerin durchaus belustigt. "Für einen kleinen Ring aus dem Drucker bräuchte es ungefähr ein Kilogramm Gold. Das ist sehr unrentabel."

Lea Sonderegger

Gemeinsame Sache

Die Entscheidung, mitten in der Pandemie 2020 eine Firma zu gründen, entpuppte sich da schon als rentabler - oder goldrichtig. "Während der Lockdowns räumten die Leute zu Hause auf. Nicht wenige fanden dabei alten Schmuck, den sie dann bei mir reparieren, aufpolieren oder überarbeiten ließen." Neben Überarbeitungen werden aber auch eigene Stücke kreiert. Das kommt allerdings in letzter Zeit ein wenig zu kurz, denn vorwiegend erarbeitet Pejrimovsky mit ihren Kundinnen gemeinsam Schmuckstücke: "Individuelle Anfertigungen machen den Großteil meiner Arbeit aus. Denn üblicherweise will ja jemand, der zum Goldschmied geht, am Ende etwas Einzigartiges haben", kommentiert sie diesen Umstand.

Dafür nimmt sie sich auch entsprechend Zeit. Man soll ja mit dem Schmuck möglichst lange Freude haben und ihn im besten Falle an die nächste Generation weitergeben. Abhängig von Jahreszeiten ist daher einiges los im Auftragsbuch. "Vor allem im Frühling und Frühsommer, wenn die Hochzeitssaison beginnt, und vor Weihnachten", fasst Pejrimovsky kurz zusammen. Bis zu drei Ringe schafft sie beispielsweise am Tag, sofern sie nicht zu kompliziert sind. Aber es wird natürlich auch Arm-, Hals- und Ohrschmuck gefertigt. Immer fair bleiben. (Manfred Gram, 13.11.2023)