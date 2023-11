"Bekannterweise ist er kein Fan der Medien", so startet der Artikel in der Zeitschrift "The Atlantic", die den verschlossenen deutsch-US-amerikanischen Milliardär zu einem seltenen Gespräch traf. Der rechts-außen positionierte, evangelikale Investor ist seit 2022 auch der Chef des österreichischen Ex-Kanzlers Sebastian Kurz. Doch neben seiner Arbeit als Venture-Capitalist und Investments in Technologieunternehmen sowie republikanische Politiker wie einst Ex-US-Präsident Donald Trump verfolgt Thiel auch außerweltliche Ziele. Für Thiel ist der Tod vermeidbar, berichtet "The Atlantic".

"Es ist etwas, das uns erzählt wird, damit wir uns nicht stärker anstrengen", wird der gebürtige Deutsche über den Tod zitiert. Er hat bereits enorme Summen investiert, um dem Sterben zu entkommen – nicht nur für sich: Thiel will das Problem der Sterblichkeit für die Menschheit insgesamt ein für alle Mal lösen. Inspiriert wurde er dazu von J. R. R. Tolkiens Buch "Der Herr der Ringe", in dem die Elben ewig leben.

Bereits seit Ende 1990er-Jahre sei Thiel Klient der Firma Alcor Life Extension Foundation, heißt es im Bericht. Das Unternehmen verfolgt das Ziel der Biostase, also den Körper ohne Alterungsprozess einzufrieren. Die Idee sei, dass lange bevor die Menschheit weiß, wie vermeintlich Tote wiederbelebt werden können, das Wissen erlangt wird, ihre Zellmembranen zu reparieren, sie "jung, männlich schön und muskulös zu machen und sie dann wiederzubeleben", wird Thiels ehemaliger Kollege Max Levchin zitiert. Wie viel das Ganze kostet, ist nicht bekannt. Thiel, dessen Vermögen auf 6,5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, dürfte es sich aber leisten können.

Seit Ende der 1990er-Jahre ist Milliardär Thiel Klient der Alcor Life Extension Foundation. imago images/ZUMA Wire

Wenn Thiel stirbt, sieht dem Bericht zufolge eine Vereinbarung mit Alcor vor, dass das "Kryonik-Team" ihn an eine Maschine anschließt, die seine Atmung und Blutzirkulation wiederherstellt. Das Gehirn des Milliardärs soll so geschützt werden, damit der "Sterbeprozess verlangsamt" würde. Der Patient (also der nach aktuellem Verständnis Tote) wird dann in einem Eiswasserbad gekühlt, und sein Blut wird durch eine Organkonservierungslösung ersetzt. Sogenannte Kryoprotektoren sollen Thiels Gewebe vor Schäden durch die extreme Kälte – minus 196 Grad Celsius – schützen. Laut Alcor wird der Körper durch die Methode für tausende Jahre vor dem Verfall geschützt. Für Thiel oder seinen Körper bedeutet das also dann Warten. Und zwar bis eine künftige Gesellschaft sich dazu bereiterklärt, den Milliardär wiederzubeleben. (Isadora Wallnöfer, 10.11.2023)