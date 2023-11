Das zehn Millimeter tiefergelegte E-Hybrid Coupé mit GT-Paket ist die sportliche Speerspitze der Cayenne-Hybrid-Baureihe. Foto: Porsche

Wenn 2.495 Kilo in 11,9 Sekunden vom Stand weg auf 200 km/h katapultiert werden können, hat das nicht zwingend mit Tesla und superpotenten Elektroautos zu tun. "Du ziehst voll mit dem 911 Turbo an, und das Ding im Spiegel wird nicht kleiner", berichtet der Instruktor leuchtenden Auges von (s)einem Schlüsselerlebnis, und das geschieht nach den Runden auf dem Rennkurs, wo wieder mal eine Probe gemacht werden konnte auf die Frage, ob tatsächlich überall Porsche drin ist, wo Porsche draufsteht.

Drauf steht in diesem speziellen Fall Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket, theoretisch wäre bei 305 km/h Schluss mit Vorwärtsdrang, und die Runden fuhren wir auf der Rennstrecke Parcmotor de Castellolí, in Sichtweite von Kloster Montserrat und seiner beeindruckenden Bergkulisse. An dem mythenumrankten Ort glaubten schon die Westgoten den heiligen Gral zu finden – in der Parzival-Legende taucht der Berg, in dem der verborgen sein soll, als Munsalvaesche auf.

Gewünschten Fahrmodus bitte wählen. Foto: Porsche

In Sachen Mobilitätswende gibt es ebenfalls eine Suche, die gern mit der hehren Mythe umschrieben wird, und einer der Ansätze, möglichst umweltfreundlich die schnelle Kurve zu kriegen, ist momentan (das ändert sich der sprunghaften technologischen Entwicklung wegen alle paar Jahre) und unter anderem das Thema Plug-in-Hybrid.

Knapp 80 Kilometer

Bei Porsche steht 2024 die Neuauflage des Macans an, auf der mit Audi entwickelten Elektroplattform PPE, sprich: wird ein batterieelektrisches Fahrzeug sein. Beim größeren Bruder, dem Cayenne, ist das nicht der Fall, aber immerhin lässt er sich weiter emissionsfrei fahren denn je, nämlich knapp 80 km. Das liegt an der größeren Batterie mit 25,9 kWh Kapazität, acht mehr als zuletzt. Porsche rühmt auch den Umstand, dass nun ein 11-kW-On-Board-Lader verbaut sei, vermittels dessen der Akku in Zweistundenfünfzehn gefüllt sei, und der in der Getriebeglocke sitzende E-Motor ist von 100 auf 130 kW erstarkt.

Wenn ich mich an den ersten Cayenne-Plug-in-Hybrid von 2014 zurückerinnere mit seinen "bis zu" 36 km E-Reichweite, wo meist bei allerbestenfalls 20 km Schluss mit Gleiten war, demonstriert auch das den Sprung der (Batterie-)Technologie in nur einer Dekade.

Topmodell der etwas praktischer veranlagten SUV-Version ist der Turbo E-Hybrid. Foto: Porsche

Andererseits, BMW (X5, X6) und Mercedes (GLE) bieten bei ihren Plug-ins bereits über 100 km lokal emissionsfreie Mobilität – warum Porsche sich bei der Neuauflage nicht auf Augenhöhe begebe, befragen wir den Elektronikspezialisten Dirk Assfalg. "Eine Frage des Zielkonflikts", so die Antwort. Schwerer bedeute Einbußen bei der Fahrdynamik, vor allem der queren, und das passe nicht so gut zu Porsche.

Damit kurz zurück zur Parcmotor-Strecke, wo sich zeigte, dass selbst die Zuffenhausener die schiere Masse zwar nicht im Zauberhut verschwinden lassen können, es aber doch schaffen, dass die schwere Kuh sich anfühlt wie ein Vollbluthengst, auch in Kurven, wenngleich "das Ding" im 911er-Turbo-Rückspiegel dort dann doch kleiner wird.

Und so begann das Serienkapitel Hybrid bei Porsche – sieht man von den Beiträgen Ferdinand Porsches (Stichwort Lohner-Porsche) einmal ab: mit dem legendären 918 Spyder, vor mittlerweile auch schon wieder zehn Jahren. Foto: Stockinger

Diese exakt auf die Porsche-Zielgruppe zugeschnittene Performance gründet zum Teil auch in dieser fabelhaften Zweikammer-Zweiventil-Luftfederung, die mit dem Facelift im Frühjahr Einzug gefunden hat in die Cayennes, im "GT Paket"-Fall auch an der Tieferlegung von zehn Millimetern sowie an sündteurem Leichtbau, und dass das alles sich so sauber fährt und lenkt, macht eben das Faszinosum Porsche aus.

Gewichtige Argumente: Da packt man erst 250 Kilos drauf, dann fastet man 100 wieder runter. Das Prinzip Plug-in-Hybrid mit seiner doppelten Antriebstechnik und entsprechendem Ressourcenverbrauch wirft bekanntlich häufig Fragen auf, speziell wenn das nicht artgerecht genutzt wird, sprich: ständig geladen, sodass man immerhin den meisten Mobilitätsbedarf während der Woche elektrisch bewältigt.

Wie dem auch sei, bei durchgehend gleichem Elektropaket an Bord schickt Porsche von SUV und Coupé jeweils gleich drei Plug-in-Versionen ins Rennen. E-Hybrid (mit 3,0-Liter-V6-Turbo und 346 kW Systemleistung), S E-Hybrid (3,0-V6-Turbo,382 kW) und Turbo E-Hybrid (4,0-Liter-V8-Biturbo, 544 kW). Das eingangs beschriebene Topmodell gibt es nur beim Coupé.

Heiligen Gral gefunden? Nicht wirklich. Aber einen Porsche. (Andreas Stockinger, 11.11.2023)