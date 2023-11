Marvin Ducksch ist der nächste Neuling im DFB-Kader von Julian Nagelsmann. IMAGO/nordphoto GmbH / Tauchnitz

Frankfurt am Main - Leipzig-Tormann Janis Blaswich und Bremen-Stürmer Marvin Ducksch könnten am 21. November (20.45 Uhr) im Auswärts-Testspiel gegen Österreich im Wiener Ernst-Happel-Stadion ihr Länderspieldebüt im deutschen Fußball-Nationalteam geben. Das Duo wurde am Freitag von Teamchef Julian Nagelsmann in ein 27-köpfiges Aufgebot berufen. Dem gehören mit Dortmunds Felix Nmecha, Leipzigs Benjamin Henrichs und Bayern Münchens Serge Gnabry auch drei Rückkehrer an.

Vor dem Duell mit der ÖFB-Auswahl treffen die Deutschen am 18. November noch in Berlin auf die Türkei. Dabei wie auch in Wien nicht mitwirken kann Bayerns Jamal Musiala nach seiner am Mittwochabend im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul erlittenen Muskelverletzung. Im Vergleich zur Nagelsmann-Premiere im Oktober gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) gehören diesmal Bernd Leno, David Raum und Kevin Behrens nicht mehr zum Aufgebot. Erneut nicht berücksichtigt wurden RB-Angreifer Timo Werner, Nico Schlotterbeck und dessen angeschlagener BVB-Kollege Emre Can.

Die Oktober-Neulinge Chris Führich und Robert Andrich dürfen im Gegensatz zu Behrens im Kreis der EM-Kandidaten ein weiteres Mal vorspielen. Die Deutschen bereiten sich ab Montag in Frankfurt am DFB-Campus auf die Länderspiele vor.

"Ich freue mich absolut auf diese beiden Spiele. Darauf, dass es emotional und laut wird. In Berlin werden auch viele türkische Fans im Stadion sein. Und gegen Österreich ist es ein Nachbarschaftsduell, ein Prestigeduell in einer wunderschönen Stadt und einem sehr geschichtsträchtigen Stadion. Auch in Wien wird es sicher eine außergewöhnliche Stimmung und ein bedeutendes Spiel für uns", sagte Nagelsmann. Es seien zwei Tests, die man nützen wolle und die unter dem Vorzeichen Emotionalität stünden. (APA, 10.11.2023)