13.00 100. GEBURTSTAG

Loriot Am 12. November wäre der große Humorist und Menschenbeobachter Loriot 100 Jahre alt geworden. 3sat zeigt aus diesem Anlass alle 14 Folgen seiner Mitte der 1970er-Jahre entstandenen Fernsehserie mit Sketchen mit seiner kongenialen Partnerin Evelyn Hamann. Bis 19.25, ORF 3

20.15 KOMÖDIE

Don Camillos Rückkehr (Il ritorno di Don Camillo, I/F 1953, Julien Duvivier) Nach der Verbannung in die Berge kehrt Pfarrer Don Camillo in sein Dorf in der Po-Ebene zurück, wo es wieder Wickel mit dem kommunistischen Bürgermeister Peppone gibt. Der zweite Teil der Giovanni-Guareschi-Verfilmungen mit Fernandel und Gino Cervi als streitlustigen wie versöhnungsbereiten Widersachern. Bis 22.00, BR

20.15 SCIENCE FICTION

Ad Astra: Zu den Sternen (USA 2019, James Gray) Der introvertierte Astronaut Roy (Brad Pitt) soll im geheimen Auftrag von Spacecom seinen bei der Forschung nach außerirdischem Leben verschollenen Vater (Tommy Lee Jones) suchen. Von James Gray gekonnt im Spannungsfeld aktionsreicher und meditativer Momente inszeniert. Bis 22.30, Puls 4

22.40 KATEGORIE

Epidemien: Der infizierte Planet Wissenschafter aus aller Welt stehen vor einer großen Herausforderung: Die nächste Pandemie erkennen und rechtzeitig eindämmen. Feldstudien belegen einen Zusammenhang zwischen der menschlichen Gesundheit und dem Zustand von Artenvielfalt und Umwelt. Bis 0.15, Arte

Streaming

THRILLER

Der Killer (The Killer, USA 2023, David Fincher) Michael Fassbender als professioneller, aber ins Grübeln kommender Auftragsmörder. Der jüngste Film von David Fincher (Fight Club) basiert auf der gleichnamigen Comicserie von Matz. Netflix

Reist durch die Welt, um tödliche Aufträge zu erledigen: Michael Fassbender in David Finchers jüngstem Thriller "The Killer", zu sehen auf Netflix. AP/Netflix

MUSIKERDOKU

Robbie Williams (USA 2023, Joe Pearlman) Vom Teenager-Idol als Mitglied von Take That zum erfolgreichen Solokünstler und alles, was sich dazwischen und daneben abgespielt hat: Der aktuelle Boom an Streaming-Porträts hat nun auch Robbie Williams erfasst, dessen Privatleben und Karriere in vier Folgen auf Netflix ausgeleuchtet wird. Netflix

DOKUREIHE

How to Become a Mob Boss(USA 2023) Wie steigt man zum Unterweltboss auf? Mögliche Antworten präsentiert Game of Thrones-Star Peter Dinklage in der sechsteiligen, von schwarzem Humor durchzogenen Dokuserie auf Netflix. Natürlich fehlt es nicht an Fallbeispielen von Al Capone bis Pablo Escobar. Netflix

MYSTERY-SERIE

A Murder at the End of the World(USA 2023, Brit Marling, Zal Batmanglij) Ein Tech-Milliardär (Clive Owen) lädt neun Gäste in eine verschneite Einöde. Als ein Mord passiert, schlägt in der Mystery-Serie der The OA -Schöpfer die Stunde von Hobbydetektivin Darby (Emma Corrin). Disney+

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Am Wendepunkt VIII Aufruhr in der Mozartstadt und Jakobs Schuljahr im Krankenhaus. Bis 10.00, Ö1

10.05 MAGAZIN

Ö1 Klassik-Treffpunkt Mit Journalist Klaus Nüchtern und Kinderpsychiater und Autor Paulus Hochgatterer. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast Mit Natalie Harsdorf-Borsch, Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde. Bis 12.56, Ö1

17.05 80. GEBURTSTAG

Diagonal: Joni Mitchell Die Singer-Songwriterin im Porträt. Bis 19.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 11.11.2023)