Der 26-jährige Wiener will im Duell mit New England im Play-off-Rennen bleiben. Sogar die Oma ist im Waldstadion dabei

Eine Wucht mit 1,98 Meter und 145 Kilogramm: Bernhard Raimann ist ein Koloss. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROB C

Frankfurt am Main - Das seltene Heimspiel vor Familie und Freunden auf europäischem Boden will Football-Aushängeschild Bernhard Raimann in vollsten Zügen genießen. Der Offensive Tackle von den Indianapolis Colts ist am Sonntag (15.30 Uhr/RTL) im zweiten "NFL Frankfurt Game" in Deutschland zu Gast und trifft dort auf die kriselnden New England Patriots. Der 26-jährige Wiener peilt mit den Colts den fünften Sieg im zehnten Spiel an, womit die Chancen auf eine Play-off-Teilnahme steigen würden.

"Die Vorfreude ist natürlich riesig, die Familie ist auch schon ganz aufgeregt", sagte der Left Tackle im APA-Gespräch. Insgesamt 18 Angehörige werden im Frankfurter Waldstadion (offiziell Deutsche Bank Park) anwesend sein, wie er einigen US-Reportern im Vorfeld verriet. Bis auf seinen Vater war bisher noch kein Familienmitglied bei einem seiner 23 NFL-Einsätze anwesend. "Meine Oma wird dabei sein. Sie wäre nicht in der Lage, den langen Flug in die USA zu bewältigen und mir dort zuzuschauen", betonte Raimann. "Das ist eine unglaubliche Chance für unsere ganze Familie."

Außerdem sei es eine "Riesenehre", in Deutschland spielen zu dürfen. "Letztes Jahr habe ich noch davon geträumt und heuer findet es tatsächlich statt. Das ist riesig und ich kann es gar nicht erwarten", sagte Raimann. Im Rahmen der "International Series" der NFL finden heuer fünf Spiele des Grunddurchgangs außerhalb der USA statt. Drei traditionell in London, zwei in Frankfurt vor mehr als 50.000 Zuschauern. Nächstes Jahr wird es nach der Premiere in Deutschland 2022 wieder ein Spiel in München geben, außerdem ist eine Partie in Spanien oder Brasilien angedacht.

Sein zweites Jahr auf allerhöchstem Niveau ist für Raimann eines mit Höhen und Tiefen. Der Saisonstart verlief äußerst positiv mit starken Leistungen, ehe der 1,98-m-Hüne wegen einer im Training erlittenen Gehirnerschütterung zwei Spiele verpasste. Danach tat sich der in Steinbrunn aufgewachsene Quarterback-Beschützer gegen die besten Verteidiger der Welt hin und wieder schwer. Mit Blick auf seine Entwicklung erhielt Raimann von Experten in den USA sowie Österreich aber durchwegs ein gutes Zwischenurteil.

"Man liest viel Positives über ihn in den einschlägigen Fachmedien. Er ist richtig angekommen in der Liga", sagt Nationalteam-Chefcoach Max Sommer über den ersten rot-weiß-roten NFL-Spieler, der kein Kicker ist. "In seiner Entwicklung ist er noch nicht durch, da ist noch einiges möglich. Darum ist auch sein Medienauftreten geringer, weil er wirklich voll fokussiert ist." Sommer sieht Raimann bereits bei den besten Left Tackles der NFL, auch das Statistik-Portal PFF führt den Österreicher im Spitzenfeld auf seiner Position.

Raimann hat nur eine Aufgabe: Seine Gegenspieler weg zu blocken. IMAGO/Leslie Plaza Johnson/Icon

Raimann gehört einer Offensive an, die als einziges Team der 32er-Liga in allen Saisonspielen zumindest 20 Punkte erzielt hat. Auch wenn der große Hoffnungsträger der Colts mittlerweile zum Zuschauen verdammt ist. Denn die ersten Auftritte des mobilen Quarterback-Supertalents Anthony Richardson verliefen zwar vielversprechend, allerdings musste der 21-jährige Rookie bei drei von vier Einsätzen verletzt ausgewechselt werden. Am fünften Spieltag zog sich Richardson eine Schulterverletzung zu, die ihn zum vorzeitigen Saisonende zwang.

Unter Ersatzmann Gardner Minshew kassierten die Colts direkt drei Niederlagen in Serie. Erst vergangene Woche gelang mit einem 27:13 gegen Nachzügler Carolina Panthers der Befreiungsschlag. Auch wenn die Offensive um Star-Runningback Jonathan Taylor, der nach einer Vertragsverlängerung wieder zu alter Stärke finden will, über weite Strecken große Schwierigkeiten hatte. Diese haben auch die Patriots, die seit dem Ende der Ära Tom Brady in der Saison 2019/20 auf größere Erfolge warten. Headcoach Bill Belichick steht nach derzeit nur zwei Siegen und sieben Niederlagen stark in der Kritik, Quarterback Mac Jones in seiner dritten Saison gehörig unter Druck. (APA, red, 11.11.2023)