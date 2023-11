Bis zu 110 km weit geht die Reise elektrisch. Foto: Stockinger

Das Facelift bringt Retuschen an der Front bei Scheinwerfern und Nieren, die beleuchtet sind, ein überarbeitetes Interieur mit einer Edelholzausführung, elektrische Sportsitze, einen vorausschauenden adaptiven Tempomat, Rundumkamera und alles, was es an elektronischen Hilfen und Assistenzsystemen gibt. Die Basis des BMW X5 xDrive 50e kommt auf 93.000 Euro, mit ein paar Extras, wie sie im Testwagen untergebracht sind, kommt man gleich einmal auf stolze 130.000 Euro. Dafür gibt es das M-Sportpaket mit 22-Zoll-Leichtmetallräder, das Sportpaket Pro, ein Travelpaket mit Panorama-Glasdach, den erlesenen Sound der Bowers-&-Wilkins-Anlage und einiges mehr, was das automobile Leben versüßen kann.

BMW-typischer Arbeitsplatz - noch mit dem Dreh-Drück-Controller. Prädikat: Weltbestes Bedienkonzept. Foto: Stockinger

Der X5 war aufgrund seiner Größe lange Zeit ein Monstrum unter den SUVs, mittlerweile gibt es längst größere, auch von BMW, aber wenn man so davorsteht oder in der Stadt Parkplatz sucht, muss man sich schon eingestehen, dass der immer noch recht groß ist: Fünf Meter lang. Fast eins achtzig groß. Zwei Meter breit. Zweieinhalb Tonnen schwer. Der Kofferraum, wenn man hinten reinschaut, bietet mit einem Volumen von 500 bis 1720 Litern um 150 Liter weniger Raum als das Gepäckabteil der reinen Verbrenner-Versionen. Und dritte Sitzreihe gibt es auch keine.

Lange Ladung Was kann er? Es gibt drei Benziner, zwei Diesel-Varianten und eine Plug-in-Version, die wir testeten. Es ist mit 489 PS die drittstärkste Motorisierung, dank geschickt gewählter elektrischer Reichweite fallen aber null Prozent NoVA an.

Der Kofferraum schrumpft bei Plug-in-Hybrid um 150 Liter. Ein gängiges, wenn auch leidiges Phänomen. Foto: Stockinger

Tatsächlich sind knapp mehr als hundert Kilometer elektrisch möglich. Der Ladevorgang nimmt allerdings ein paar Stunden in Anspruch, viereinhalb sind es genau, das ist schon recht lang. Ist der Tank gefüllt und die Batterie geladen, macht die Reichweite 800 Kilometer aus. Wie ein halbwegs sparsamer Diesel.

Eine Frage des Ladestands

Hier aber sind ein Sechszylinder-Twin-Turbobenziner mit 313 PS und ein elektrischer Motor mit 197 PS kombiniert, Allrad ist selbstverständlich, die Achtgangautomatik ist jedenfalls wunderbar. Verbrauch auf dem Papier: 0,8–1,1 l / 100 km und 22,9-27 kWh / 100 km, CO₂: 18–26 g/km. Wir haben im gemischten Betrieb ohne Rücksicht auf die Reichweite knapp vier Liter verbraucht. Wenn die Batterie leer ist und wir nur mit dem Verbrenner unterwegs sind, schaut die Rechnung gleich wieder ganz anders aus. Doch mehr als zehn Liter auf der Autobahn, acht bis neun Liter auf der Landstraße.

Knapp 2,5 Tonnen bringt der X5 xDrive50e auf die Waage - das Fahrwerk musste folglich straffer abgestimmt werden. Foto: Stockinger

Die Fahrwerkskombination aus Luftfeder und adaptiven Dämpfern ist aufgrund des Gewichts straffer abgestimmt als die reinen Verbrenner-Versionen, dennoch ist der X5 immer bequem, nie ungemütlich.

Auffällig und beeindruckend im Innenraum ist jedenfalls das gekrümmte Display, das sich aus einem 12,9 Zoll großen Monitor für die digitalen Instrumente sowie einem 14,9-Zoll-Touchscreen zusammensetzt. Das Cockpit wirkt damit optisch deutlich frischer und moderner. Das Betriebssystem ist extrem gefinkelt, vieles ist logisch, manches kompliziert. Das Menü wirkt insgesamt etwas verschachtelt. (Michael Völker, 12.11.2023)