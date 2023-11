Die Experten sind sich einig: E-Antrieb beim Pkw ist klar, bei anderen Anwendungen bleibt der Verbrennungsmotor gefragt. Wir haben reingehört in einen Kongress in Graz

Helmut Eichlseder, Vorstand des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik an der TU Graz und Co-Veranstalter der Internationalen Fachtagung zur Dekarbonisierung des Energie- und Mobilitätssektors. Foto: Jorj Konstantinov

Die Atmosphäre auf Motorenkongressen war bis vor wenigen Jahren eher hierarchisch geprägt, wahrscheinlich nicht viel anders als auf Kardiologen- oder Altphilologen-Kongressen. Dunkler Anzug, weißes Hemd, wer ein hellblaues trug, stach schon heraus. Hauptsächlicher Inhalt: die abermalige Erhöhung des Einspritzdrucks und der Leistungsausbeute, die planmäßige Erfüllung der Abgasvorschriften, oftmals aber auch die Verteidigung des Erreichten gegen neue Ideen. Seit nun die Klimakrise auch in der Antriebstechnik in den Mittelpunkt aller Überlegungen gerückt ist, ergibt sich ein völlig anderes Bild.

Der Kongress, der bis vor kurzem noch unter dem Titel "Der Arbeitsprozess des Verbrennungsmotors" lief, heißt heute "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung". Auch das Universitätsinstitut an der TU Graz, das als Veranstalter firmiert, heißt seit 2022 Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebe, vormals Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik. Greenwashing durch Umtaufen? Diesmal wohl nicht, denn die Aufgabenstellungen und Inhalte in der Fahrzeugtechnik haben sich durch die neuen Herausforderungen tatsächlich radikal verändert.

Beim Lastwagen wird es batterieelektrische Antriebe geben wie hier im Bild von Volvo, aber auch Wasserstoff mit Brennstoffzelle oder Verbrennungsmotor. Foto: Volvo Trucks

Der Grazer Kongress, der kürzlich zum 19. Mal stattfand (in zweijährigem Abstand), widmet sich nicht nur den Antriebsaufgaben im Autoverkehr, sondern den globalen Transportaufgaben insgesamt. Das erlaubt einen guten Blick aufs Ganze. Neue Technologien lassen sich so viel besser in ihrer jeweiligen Sinnhaftigkeit bewerten, auch bei altbewährten Technologien lässt sich leichter sagen, ob sie künftig noch einsetzbar sind oder gar verboten werden müssen. Wie überall in der Technik lautet auch hier die Kernforderung "Technologieoffenheit". Eine gewisse Sorge, dass die Politik manche Zusammenhänge nicht versteht und technisch sinnvolle Lösungen aus Populismus ablehnt, also nicht fördert oder verbietet, schwingt alleweil mit.

Helmut Eichlseder, Vorstand des obengenannten Instituts und Co-Veranstalter, fasst die Thematik samt ihrer historischen Dimension in einem großen Bogen zusammen: "Ich bin überzeugt, dass das Ende des Verbrennungsmotors so nicht eintreten wird, weil es sehr viele Anwendungen gibt, bei denen das nach wie vor das Thema ist. Das andere ist: Wenn man die Verbrennungskraftmaschine über Jahrzehnte erforscht, baut man schon eine gewisse Begeisterung dafür auf. Es geht ja um einen breiten technischen Hintergrund, um sehr viele Disziplinen, Thermodynamik, komplexe elektronische Regelung, Festigkeit, Konstruktion, Werkstoffe und vieles mehr – und all das in einem Aggregat. Die Entwicklung über die Zeit birgt natürlich ein gewisses Faszinosum. Da ist es schon schade, dass das in einigen Anwendungen als tot diskutiert wird. Doch es wird viele Anwendungen geben, bei denen der Verbrenner die beste Art der Motorisierung bleibt. Natürlich bedeutet das eine massive Umstellung. Nicht nur, dass wir in der Lehre vieles anpassen, sondern auch in der Mitarbeiterauswahl – und überlegen, in welche Forschungsrichtung wir überhaupt gehen."

Beispiel BMW iX5 Hydrogen: Das Teuerste bei der Wasserstoff-Brennstoffzelle sind die Wasserstofftanks. Foto: BMW

Dass der Elektroantrieb im Pkw den Verbrennungsmotor ablösen wird, erscheint als ziemlich sicher. Bei schweren Transportaufgaben (Lkws, Schiffe) und in der Energiewirtschaft (Großmotoren, Stromaggregate) sieht die Sache schon anders aus.

Eichlseder: "Hier geht es primär darum, welcher Energieträger eingesetzt wird, im Verbrennungsmotor, in der Brennstoffzelle. Bei der Brennstoffzelle ist man mit den Laufzeiten noch nicht dort, wo man hinmuss. Ich denke auch, dass bei den Schiffen nicht Wasserstoff, sondern eher Methanol oder Ammoniak ein Thema sind. Weil die Energiedichte höher ist. Und wenn man das rasch wirksam machen möchte, dann ist auch zu berücksichtigen, dass Schiffsmotoren eine Laufzeit von 40 bis 50 Jahren haben. Das neue System muss also retrofitfähig sein. Die bestehende Hubkolbenmaschine wird adaptiert."

Dass nichts weitergehe in Sachen Verkehr und Klimakrise, kann man diesen Menschen hier jedenfalls nicht vorwerfen. (Rudolf Skarics, 13.11.2023)