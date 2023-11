Oslo – Eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Angriff in der Nähe einer Schwulenbar in Oslo ist Anklage gegen den Täter erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft beschloss am Freitag, den Angreifer wegen schwerer Terrortaten anzuklagen. Das gaben Staatsanwalt Sturla Henriksbø und Staatsanwältin Aud Kinsarvik Gravås auf einer Pressekonferenz in der norwegischen Hauptstadt bekannt.

Es habe sich um den größten Terrorangriff in Norwegen seit den rechtsterroristischen Anschlägen im Osloer Regierungsviertel und auf der Insel Utøya am 22. Juli 2011 gehandelt, sagte Henriksbø. Der Prozess werde vom 11. März bis zum 16. Mai 2024 vor dem Bezirksgericht Oslo stattfinden. Dem Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis.

Im Juni 2022 hatte ein heute 44-Jähriger in Oslo Schüsse in der Nähe einer beliebten Schwulenbar abgegeben. APA/AFP/OLIVIER MORIN

Vier weiteren Personen wird Beihilfe vorgeworfen

Kurz vor einer geplanten und dann abgesagten Pride-Parade in Oslo hatte der heute 44-Jährige in der Nacht zum 25. Juni 2022 Schüsse in der Nähe einer beliebten Schwulenbar abgegeben. Zwei Menschen wurden getötet und mehrere weitere verletzt. Der Geheimdienst stufte die Attacke als islamistischen Terroranschlag ein. Bei dem Täter handelte es sich um einen Norweger mit iranischen Wurzeln. Er wurde kurz nach den ersten Schüssen festgenommen und streitet die Anschuldigungen ab.

Vier anderen Personen wird in dem Fall Beihilfe zu Terrorismus vorgeworfen. Die Ermittlungen gegen sie seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte Kinsarvik Gravås. (APA, 10.11.2023)