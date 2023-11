Vermeintliche Wunderknaben wie Signa-Gründer René Benko gibt es immer wieder in der Geschäftswelt. APA/HELMUT FOHRINGER

Es gibt immer wieder Benkos in der Unternehmenswelt. Brillante Überflieger, staunenswerte Aufsteiger, bewunderte Wunderknaben.

Am Anfang steht meistens eine clevere Geschäftsidee, das instinktive Ausnutzen von gerade günstigen Marktgelegenheiten, ein gelungener (Finanz-)Coup. Dann kommt die rasante Expansion, progressiv wachsende Umsätze, Finanzierung durch risikofreudige Banken und Investoren. Bald ist auch die Politik hilfreich. Meist gibt es gar kein handfestes, materielles Produkt – in dem Sinn, dass tatsächlich etwas hergestellt wird, sondern entweder ein Finanzkonstrukt oder die Verwertung bereits vorhandener, unterbewerteter, jedenfalls in leichten Schwierigkeiten befindlichen "assets" (Vermögenswerte). "Immobilienentwicklung" lautet das Stichwort. Oder "Finanzprodukt". Oder "Kryptowährung".

Es geht lange gut, dann ändern sich die Gegebenheiten, oder der Unternehmer hat sich überdehnt. Manchmal ist es einfach ein Pyramidenspiel (in der US-Terminologie ein "Ponzi scheme"). Das bedeutet, die märchenhaften Gewinne und Ausschüttungen werden einfach aus neu einlangendem Anlegergeld bezahlt. Bis die Blase platzt.

In meinen frühen journalistischen Anfängen sandte mich einmal das Wirtschaftsmagazin Trend nach Genf, wo der Super-Guru Bernie Cornfeld gerade versuchte, sein wankendes Finanzimperium IOS (Investors Overseas Service) zu retten. (Spoiler: Es gelang nicht.) Cornfeld hatte eine Unzahl von Investmentfonds aufgelegt und mit einem Heer von Keilern an deutsche, französische und österreichische Menschen mit Cash (Zahnärzte und so) verkauft. Es war alles da: Yacht, Privatjets, Villen, Vicky Principal (eine Dallas-Darstellerin).

Misstrauen gegenüber Finanzgenies

Dann stellte sich die berühmte Wall-Street-Frage: "Wo sind die Yachten der Kunden?" Das wiederholt sich immer wieder in verschiedenen Variationen. Auch die Weltfinanzkrise 2008 geht im Grunde auf ein "Finanzderivat" zurück, an dessen Beginn kreditfinanzierte Bretterhäuser in den USA standen. Im Fall von René Benko hatte der Finanzdienst Bloomberg schon vor Jahren berichtet, dass Ausschüttungen an die Investoren offenbar so zustande kamen, dass die Immobilien aufgewertet wurden, sodass man höhere Kredite darauf aufnehmen konnte.

Bleiben sollte von alledem ein tiefes Misstrauen gegenüber Finanzgenies, die mit einem nicht ganz durchschaubaren Produkt märchenhafte Umsatzzuwächse und Gewinne erzielen. Manchmal ist es glatter Betrug (derzeit läuft der Prozess um den Finanzdienstleister Wirecard). Natürlich gibt es auch exzentrische Tycoons, die trotzdem etwas herstellen oder eine Dienstleistung bieten, die jeder braucht. Elon Musk ist zwar gerade dabei, den Wert von Twitter (X) zu halbieren. Aber er hat mit Hochtechnologie begonnen. Selbstverständlich gibt es auch Unternehmer, auch österreichische, von denen man überhaupt nichts hört und die aber irgendein Teil oder ein Verfahren erzeugen, ohne das internationale Konzerne, etwa in der Flugzeugindustrie, nicht auskommen.

Wir sollten aber auch nicht die ganz normalen, traditionellen Unternehmer vergessen, die einfach seit Jahr und Tag traditionelle Produkte und Dienstleistungen anbieten – ohne viel Aufhebens davon zu machen. Das können größere Betriebe sein oder die in Österreich stark vertretenen Klein- und Mittelbetriebe. Unternehmer, denen die Politik nicht bei ihren Steuerproblemen hilft (wie bei Benko) und bei deren Festen sie nicht auftaucht. Da passiert Wertschöpfung. Bei den "glamour boys" meist eher Wertvernichtung. (Hans Rauscher, 10.11.2023)