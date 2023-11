So lustvoll wie in "Die Theorie von Allem" hat schon lange kein Regisseur mehr mit filmischen Genres gespielt

Timm Kröger schickt in seinem Film "Die Theorie von Allem" zwei originelle Physiker auf die Skipiste. APA/GEORG HOCHMUTH

Wichtige Einfälle kommen gern plötzlich. Aus heiterem Himmel. Bei dem Filmemacher Timm Kröger entstand auf diese Weise "innerhalb weniger Sekunden" ein ganzer Film.

"Es fühlte sich an wie eine Eingebung, so eine Erich-Kästner-Idee von skifahrenden Physikern, die ich vor Augen hatte, ein Schwarz-Weiß-Film, ganz klar, und der sollte Die Theorie von Allem heißen." Das erzählte Kröger bei einem Gespräch in Berlin, Ende August, noch vor der Weltpremiere seines Films in Venedig. Skifahren in Schwarz-Weiß, das löst Die Theorie von Allem selbstverständlich ein. Und es sind keine ganz alltäglichen Physiker, die Kröger auf die Piste schickt. Es sind echte Originale, wobei die beiden Kapazunder Strathen und Blumberg für das Wedeln im Tiefschnee schon ein bisschen zu gravitätisch sind. Nur der noch unpromovierte Johannes Leinert schnallt sich die Bretter an.

Man ist zu einem Kongress zusammengekommen, es ist das Jahr 1962. Johannes Leinert ist dabei, weil er tatsächlich eine "Theorie von Allem" parat hat. Sie ist ihm im Traum eingefallen. Sein Doktorvater Strathen ist skeptisch, der deutlich auf Kriegsfuß mit der Zunft stehende Blumberg hält es für möglich, dass Leinert den Durchbruch zu den allerletzten Dingen geschafft hat.

Film über das Kino

Wo für Timm Kröger die letzten Dinge zu finden sind, wird bald klar. Die Theorie von Allem ist vor allem ein Film über das Kino. Der Soundtrack macht auf großes Hollywood, und überhaupt hat man das Gefühl, in der dünneren Luft der Schweizer Berge in einen großen Möglichkeitsraum einzutreten. "Ich denke, dass der Film von einer Paranoia handelt, die sich mit Echos aus unserer Kultur verbindet", erläutert Kröger.

"Wir haben es mit einer Hauptfigur zu tun, die auf merkwürdigste Art und Weise erfährt, dass sie vielleicht selbst ihr eigener, falscher Doppelgänger ist. Entspricht das nicht einer fundamentalen Erfahrung? Wir kennen alle nicht die richtige Antwort, die richtige Art, unser Leben zu leben."

So wird Physik wieder praktisch. Man kann aus dem kleinen Schöpfungsgeschehen eines Einfalls auf das Ganze eines Multiversums gehen. Timm Kröger über eine sehr wesentliche Spur in seinem Film: "Es geht implizit, also nie besonders hervorgehoben, um kulturelle Geister und auch deutsche Geister. Um Nachwirkungen der, wie man so plakativ sagt, dunkelsten Zeit."

Kulturelle Katastrophe

"Für einen Film, der in den 60er-Jahren und mit dem Archetypus vom Zauberberg spielt, muss der jüdische Exodus als eine zivilisatorische und kulturelle Katastrophe eine Rolle spielen, und unsere Figur Karin – so schemenhaft sie im Film erscheint – steht vielleicht für viele, die verlorengegangen sind." Karin ist in Die Theorie von Allem als Barpianistin in dem Nobelhotel in der Schweiz gegenwärtig, aber auch mit einem Grabstein auf einem jüdischen Friedhof in Hamburg.

Man sieht Timm Krögers Film an, dass er mit Lust an der Pulp-Fiction konzipiert wurde, aber dass ein großer Ernst dahintersteckt. Auch die Wahl der Schauspieler unterliegt speziellen Kriterien. "Die Figuren sind ja alle so ein bisschen wie in Tim und Struppi, also Comictypen, mit sehr einfachen Strichen gezeichnet. Den ganz fantastischen und leider eher unbekannten Österreicher Gottfried Breitfuss – für die Rolle des Blumberg – mochte ich, weil er so eine bestimmte Wärme und doch etwas Gebrochenes in den Film bringt, auch eine Reminiszenz an Heinz Erhardt, an diesen verschwitzten Nachkriegsgestus."

Kleine Gruppe

Für den deutschen Film tun sich mit Die Theorie von Allem überraschende neue Dimensionen auf. So lustvoll hat schon länger niemand mit Genres gespielt, so offensiv wie bei Kröger wird auch nur noch selten das "klassische" Kino der Vierziger- und Fünfzigerjahre heraufgerufen. Er arbeitet dabei mit einer kleinen Gruppe von Leuten, die mittlerweile überwiegend in Berlin leben und sich Funeral Casino nennen: neben Kröger noch die gebürtige Österreicherin Sandra Wollner (The Trouble with Being Born) und Roderick Warich (Co-Autor bei Die Theorie von Allem) oder die Produzentin Viktoria Stolpe.

"Wir haben uns alle in Ludwigsburg an der Filmhochschule kennengelernt, über die Jahrgänge verteilt, und haben die Gruppe Funeral Casino genannt. Denn wir machen alle irgendwie Filme über Geister. Ich bin gerade eher dieser Vergangenheitsforscher. Alle unsere Filme kreisen auf ihre eigene Art um diese Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Für uns ist Kino immer auch eine Beschäftigung mit unbeantwortbaren Fragen." (Bert Rebhandl, 11.11.2023)