Liebe Leserin, lieber Leser,

mehr als zwei Jahre haben EU-Gremien beraten, trotzdem gibt es nun viel Kritik an der eIDAS-Novelle zur Schaffung einer europäischen digitalen Identität. Eröffnet diese doch potentiell für die Staaten umfassende Möglichkeiten zum Ausspionieren des Datenverkehrs. Davor warnen zumindest Kritiker und sprechen gar von einem "Blankoscheck zur Überwachung".

Seit Jahren lautet die Antwort auf die gerne gestellte Frage, was denn "das nächste große Ding" nach dem Smartphone sein wird: Das Smartphone. Einfach, weil bislang nichts in Sicht ist, das auch nur annähernd solch eine zentrale Rolle in unserem Leben einnehmen kann. Doch der KI-Hype führt nun dazu, dass ein Hersteller sich tatsächlich an einem neuen Gerät versucht, das genau das zum Ziel hat: Das Smartphone zu ersetzen. Was dahinter steckt, erklären wir in einem eigenen Artikel.

Weiters im Angebot: Valve hat ein neues Steam Deck mit OLED-Bildschirm vorgestellt, das auch sonst einige spannende Neuerungen mit sich bringt. Und bei Signal testet man nun Usernamen, um den größten Kritikpunkt an dem verschlüsselten Messenger auszuräumen.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

"Blankoscheck zur Überwachung": EU einigt sich auf scharf kritisierte eIDAS-Novelle

Dieses kleine KI-Gadget soll das Smartphone ablösen

Das neue Steam Deck mit OLED-Bildschirm ist da

Digitaler Personalausweis und E-Card kommen nächstes Jahr aufs Handy

Signal testet Usernamen, will Telefonnummern künftig geheim halten

Teilerfolg für Meta in KI-Urheberrechtsverfahren

300 Jahre altes Dessert, wütende Trump-Fans: Youtuber kochen Geschichte nach

Google hat Epic 147 Millionen Dollar für "Fortnite" im Play Store geboten

EU setzt Meta und Snap Frist für Kinderschutz-Maßnahmen