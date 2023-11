Angstgegner ist noch eine Untertreibung: Salzburg hat gegen die Austria in Wien schon ewig nicht mehr verloren. APA/DANIEL KRUG

Wien - Die aktuelle Serie der Wiener Austria wird auf die Probe gestellt. Mit Salzburg gastiert am Sonntagabend (17.00 Uhr) ein nicht allzu gern gesehener Gast in Wien-Favoriten. Die Roten Bullen reisen ersatzgeschwächt, aber mit dem klaren Vorhaben an, die Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga zu verteidigen. In der Austria-Heimstätte ist der Serienmeister schon seit März 2014 ungeschlagen. Trainer Gerhard Struber kündigte dennoch an: "Wir müssen massiv dagegenhalten".

Bei fünf Siegen in Folge in Meisterschaft und ÖFB-Cup steht die Austria momentan. Nach dem 1:0 im Geduldsspiel gegen Austria Lustenau in der Vorwoche halten die Wiener in der Liga schon bei 705 Minuten ohne Gegentor. "Austria Wien hat aktuell einen richtigen Lauf. Sie spielen gut, punkten fleißig und stehen vor allem defensiv sehr stabil. Zu diesen Aspekten kommt auch noch eine kleine Euphoriewelle, auf der sie reiten", meinte Struber zur Ausgangslage.

Nackte Zahlen der Überlegenheit

Die Zahlen sprechen für den Meister: Seit 17 Partien bei 14 Siegen und drei Remis ist Salzburg gegen die Austria ungeschlagen. Die einzige Niederlage in den vergangenen 32 Liga-Duellen ist fast fünfeinhalb Jahre her. Das 4:0 der Austria in Wiener Neustadt in der letzten Meisterschaftsrunde am 27. Mai 2018 fiel unter die Kategorie bedeutungslos. Den Salzburgern winkt ein Rekord. 22 Auswärtsspiele sind Alexander Schlager und Co. in der Liga ungeschlagen, mehr schaffte mit 23 nur Wacker Innsbruck von 1988 bis 1990 unter Trainerikone Ernst Happel.

Der LASK kann mit viel Optimismus ins zweite Oberösterreich-Saison-Derby am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den Stadtrivalen Blau-Weiß Linz gehen. Mit dem 3:0 gegen Union Saint-Gilloise in der Europa League wurde am Donnerstag auch das dritte Pflichtspiel en suite erfolgreich gemeistert. "Wir haben einen guten Lauf", betonte Offensivspieler Sascha Horvath. Der Aufsteiger hat den nicht, steht mit einem Plus von zehn Punkten auf das Schlusslicht als Zehnter aber trotzdem gut da.

"Wir dürfen mit einer breiten Brust ins Spiel gehen, müssen aber von der ersten Minute an bereit sein und unsere Qualitäten und Tugenden auf den Platz bringen", forderte LASK-Trainer Thomas Sageder. Gegen den belgischen Erstligisten war das absolut der Fall, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten die ersten Europacup-Punkte in der laufenden Gruppenphase eingefahren werden. Leichter wird es in der Bundesliga für den nur vier Punkte hinter Leader Salzburg liegenden Dritten jetzt aber nicht, vermutete Sageder. "Blau-Weiß Linz wird uns in diesem Derby alles abverlangen, darauf müssen wir uns einstellen."

Duell der Verlierer

Austria Klagenfurt lädt am Sonntag (14.30 Uhr) Sturm Graz zu einem Duell zweier Bundesligamannschaften, die zuletzt jeweils Federn lassen mussten. Beide Teams suchen die Auffahrt zurück auf die Siegerstraße. Die fünftplatzierten Klagenfurter wollen die Derby-Scharte ausmerzen, die zweitplatzierten Grazer nicht weiter Boden gegenüber Salzburg verlieren.

Nach vielen Positivschlagzeilen galt es für Klagenfurt und Sturm zuletzt Negativerlebnisse zu verdauen. Die Kärntner unterlagen der Wiener Austria im Cup (0:1) sowie klar im Derby dem WAC (0:4). Sturm verlor gegen den LASK (1:3) und erst am Donnerstag in der Europa League bei Atalanta Bergamo (0:1). (APA, red, 12.11.2023)

Bundesliga, 14. Runde

SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz (Klagenfurt, 28 Black Arena, 14.30 Uhr, SR Gishamer). Bisheriges Saisonergebnis: 0:0 (a)

Klagenfurt: Menzel - Djoric, Mahrer, Wimmer - Straudi, Wernitznig, Gemicibasi, Benatelli, Schumacher - Karweina, Jaritz

Es fehlen: Gkezos (Sprunggelenks-OP), Cvetko (Fußsohle), Soto (Reha nach Bandscheiben-OP), Binder, May (beide Aufbautraining)

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Wüthrich, Lavalée, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Horvat, Böving - Teixeira, Wlodarczyk

Es fehlen: Prass (gesperrt), Kiteishvili (Achillessehne), Jatta (Muskelfaserriss Oberschenkel)

* * *

Blau-Weiß Linz - LASK (Linz, Hofmann Personal Stadion, 14.30 Uhr, SR Lechner). Bisheriges Saisonergebnis: 0:2 (a)

BW Linz: N. Schmid - Maranda, F. Strauss, Pasic - Pirkl, Gölles, Krainz, Briedl - S. Seidl, Ronivaldo, Mensah

Es fehlen: Ibrahimi (Mittelfußknochenbruch), Tursch (im Aufbautraining)

Fraglich: Koch (teilweise wieder im Mannschaftstraining)

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Talowjerow - Stojkovic, Horvath, Ljubic, Bello - Usor, Ljubicic, Havel

Es fehlen: Wiesinger, Taoui (beide verletzt), Zulj (gesperrt)

* * *

FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Ebner). Bisheriges Saisonergebnis: 0:2 (a).

Austria: Früchtl - Handl, Martins, Galvao - Ranftl, Potzmann, Jukic, Guenouche - Gruber, Asllani, Fischer

Es fehlen: Plavotic (Individualtraining), Raguz, El Sheiwi, Wustinger (alle rekonvaleszent)

Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Guindo - Capaldo, Gourna-Douath - Sucic, Forson - Simic, Konate

Es fehlen: Gloukh (Nationalteam Israel), Kjaergaard (Schulter-OP), Kameri (Gesäßmuskel), Koita, Terzic (beide Adduktoren), Solet, Okoh, Wallner (alle Oberschenkel), Piatkowski (Wade)

Fraglich: Ulmer (Knöchel)