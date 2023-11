Peter Köpf und Zana Ramadani malen in ihrem neuen Buch den "woken" Teufel besonders deutlich an die Wand - viele ihrer Vorwürfe sitzen

Ist wirklich jeder Missstand auf dem Mist der "white supremacy" gewachsen? Zana Ramadani und Peter Köpf kreiden in ihrer Streitschrift "Woke" dem Aktivismus vieler Identitätsträger die überschäumende Lust an der Polemik an. IMAGO/Jake Lee Green

Die Frage nach der korrekten Abbildung möglichst vieler Identitätsträger erhitzt nicht wenige Gemüter. Längst formulieren auch Amtsstubensitzer ihre Verlautbarungen diversitätskonform, so, dass sie im Zeichen des Regenbogens gelesen werden müssen. Damit nicht genug: Schenkt man Zana Ramadani und Peter Köpf Glauben, so hat, etwa zeitgleich zum Geldwertverlust, eine wahre "Inflation der Identitäten" eingesetzt.

Das deutsche Autorendoppel hat jetzt unter dem Titel Woke eine bis an die Zähne mit Fakten bewaffnete Streitschrift veröffentlicht. In der Unterzeile wird eine ernstzunehmende Herausforderung konstatiert: "Wie eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht". Aus dem Datenmaterial soll hervorgehen: In Deutschland geben, Stand 2018/2019, 96,2 Prozent der Frauen und 96,9 Prozent der Männer ihre sexuelle Identität als heterosexuell an. Von Bisexuellen und Homosexuellen abgesehen deklarieren 1,1 Prozent der Bundesbürgerinnen, 0,4 Prozent der Bundesbürger eine "andere" sexuelle Identität. Die Zahl derer, die sich "outen", scheint noch im Wachsen begriffen.

Köpf/Ramadani konstatieren ein (für sie) kaum mehr erträgliches Maß an performativen Überschüssen. Es soll eine Minderheit sein, die allen anderen vorschreibt, wie diese zu denken und gendergerecht den Plural zu bilden hätten. Es gebe ein "Patchwork der Minderheiten". So nannte das einmal – in anderer Bedeutung – Jürgen Habermas. Dieses veranstalte ein in den Ohren der Mehrheit widerhallendes Geschrei. "White supremacy", von der Unterjochung Palästinas bis zum Klimakollaps zur Wurzel aller Übel erklärt, schafft einen neuen Katalog. In ihm steht verzeichnet, wie man sich wohlgefällig zu verhalten habe. Er ist vollgestopft mit Bekundungen neu erwachter Empfindsamkeit.

Tatsächlich sorgt der Aktivismus vieler neu deklarierter Identitätsträger etwa auf Social Media für einen Brachialsound. Dessen überschnappende Schärfe lässt einen um das Wohlergehen älterer weißer Männer und Frauen bangen. Wer sind die "Woken"? Alle, die aus Achtsamkeit für Schwächere einstehen. Dabei adressieren sie auch die Verur­sacher des alten, überkommenen Leids und attackieren deren Meinungsmonopol.

Countess of Voldemort

J. K. Rowling, die gewiss meinungsstarke Schöpferin von Harry Potter, wollte nicht zugeben, dass man Frauen als "Menschen, die menstruieren" bezeichnen soll. Prompt mutierte die Britin in den Augen der Transgemeinde zur Count­ess of Voldemort. Auf Trans-Pride-Demos wurden Plakate mit der Aufforderung "Rot in hell, Rowling" gezückt. Der Ton unter diversiv En­gagierten ist bemerkenswert rau. Nicht jeder meint, dass man Kindern erlauben sollte, ihr legales Geschlecht vor Erreichen der Volljährigkeit zu ändern. Auch Mediziner von Rang warnen vor der Preisgabe des biologischen Geschlechts.

Die Anmeldung von Zweifeln löst nicht nur im queer-grünen Milieu – die Buchautoren zitieren reichlich – Beschimpfungslawinen aus: "Halt die Fresse, TERF" (eine solche Person stellt die Transidentität grundsätzlich infrage). Oder, unter Schaffung neu-alter Adressaten: "Es heißt trans Frauen nicht Transfrauen ihr verdammten Arschlochnazis."

Ob der "Wokeness" in vorauseilendem Gehorsam in Kultur und Medien der Weg an die Schaltstellen der Macht gebahnt werde: Ramadani und Köpf klären diese Frage nicht restlos. Ihr Rekurs auf das Gerechtigkeitsempfinden einer Mehrheit, die von vornherein lieber schweigt, bleibt allgemein gehalten. Es liegt im Wesen jedes Aktivismus, die eigene Vorreiterrolle zu überhöhen. Der "woke" Teufel wird deutlich an die Wand gemalt. Insofern ist die Argumentation der Autoren nachvollziehbar. Ihre Vorwürfe sitzen.

Übernahme durch Wirtschaft

Das Übergreifen von Wokeness auf die universitäre Lehre ist ohnehin bedenklich. Parameter der Wissenschaft werden in Richtung Aktivismus verbogen. Noch frappierender erscheint die Übernahme des "Diversity"-Gebots durch Handel und Wirtschaft. Kein Global Player, der nicht für die Implementierung von "Diversity, Equity, Inclusion" Unsummen Geldes ausgibt. Das Handelsblatt setzt die Kosten für solche DEI-Beratungen weltweit bei etwa 7,5 Milliarden US-Dollar an. Der Markt soll sich bis 2026 verdoppeln.

Der Kapitalismus – seine Praktiken werden von Köpf/Ramadani vielleicht allzu sehr gutgeheißen – kapert jede Errungenschaft, sei diese noch so subversiv gemeint. Das Märchen von Wohlstand für alle und freier Entfaltung kann unseren Kleinsten dann immer noch von einer Dragqueen vorgelesen werden. (Ronald Pohl, 11.11.2023)