Das Leben in Kleinstädten kann ziemlich abgründig sein - am Sonntag in der ARD

In Cottbus kennt jeder jeden. Das führt in der kleinen Stadt im äußersten Osten Deutschlands zu unangebrachten Nahverhältnissen in der Verwaltung – so wie wir sie etwa auch aus überschaubaren Gemeinden und Städten in Österreich kennen.

Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk, r.) vom deutsch-polnischen Kommissariat in Swiecko und seine Cottbusser Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake, l.) ermitteln das erste Mal gemeinsam. ARD/rbb/Volker Roloff

Ans Tageslicht kommen die korruptionsverdächtigen Abhängigkeiten durch den Tod des Polen Jurek Bukol (Sigi Polap). Der Motivwagenbauer, der an dem Umzugsfiguren für den Karneval arbeitete, wird tot in seiner ausgebrannten Werkstatt aufgefunden. Doch er starb nicht durch das Feuer, sondern durch einen gezielten Schlag. Das grenzüberschreitend arbeitende Kommissariat im polnischen Świecko übernimmt die Ermittlungen.

Kein Ossi-Tran

Diese mischen den Cottbusser Ossi-Tran ordentlich auf. Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) nämlich trägt ein auffallendes italienischen Designerlackmäntelchen, und er ist geschminkt: ein Mensch frei von binären Geschlechtszuschreibungen. Mit seiner Cottbusser Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake) kommuniziert er von Gleich zu Gleich. Für sie, die in der Stadt ausgewachsen ist und sämtliche Beteiligten von Kindergartentagen an kennt, ist das eine willkommene Abwechslung, auch zu dem autoritären Gehaben ihres Chefs.

Zäh arbeiten sich Luschke und Ross durch die Rücksichten und Vertuschungstendenzen im Umfeld des Mordopfers. Diesem, so finden sie heraus, wurde von Polizei und Gerichten übel mitgespielt. Am Ende bricht für eine ganze Reihe Beteiligter die Welt zusammen, wie sie sie bisher in Cottbus kannten. Das Leben in Kleinstädten kann ziemlich abgründig sein. (Irene Brickner, 12.11.2023)