Rudi Fußi im Innenhof des Büros seiner PR-Agentur. Er beteuert: Politiker berät er nur privat und unentgeltlich. Geld verdient er mit anderen Auftraggebern wie der Wirtschaftskammer. Regina Hendrich

Rudolf Fußi sitzt im gutbürgerlichen Wiener Restaurant Prinz Ferdinand im achten Bezirk, vor ihm die Fadennudelsuppe, das Stecktuch in die Sakkotasche geknüllt: "Wollt ich mal kaufen", sagt er mit tiefer, sonorer Stimme und grinst wie ein Bub. Er meint das Wirtshaus.

Warum es ihm bis heute nicht gehört, bleibt unbeantwortet, Fußis Telefon läutet. Zum neunten Mal in den vergangenen eineinhalb Stunden. "Wos is überhaupt des Problem?", ruft er Richtung Handy, das er so weit von sich weghält, als würde er mit Kopfhörern oder auf Lautsprecher telefonieren, bloß trägt er keine Kopfhörer, und auch der Lautsprecher ist nicht an. Rudi Fußi weiß, dass er Gehör findet. Im Fall auch aus der Ferne. Außerdem kann er so nebenbei seine E-Mails durchsuchen.

Getriebener und Opportunist

Sein Handy benützt Österreichs auffälligster PR-Mann und Politikereinflüsterer wie eine dritte Hand. Im Wochendurchschnitt verwendete er das Gerät zehn Stunden und 13 Minuten pro Tag. Das hat das Smartphone berechnet. Dabei fiel in die vergangene Woche ein Strandurlaub. "Da arbeite ich dann nur 40 Stunden", sagt er und lacht kurz über sich selbst, schiebt aber ernst hinterher: "Es stimmt leider wirklich."

Rudi Fußi ist ein Getriebener, irgendwie genial, aber schon auch verrückt, das sagen selbst Menschen, die ihn wirklich gern haben. Er sei vulgär, beleidigend und "eine reine Ich-Show", findet Josef Kalina, der wie Fußi PR-Berater und Sozialdemokrat ist und ihn auch ganz gut kennt. "In einem Wort: Er ist ein Opportunist, und das hat er zur Kunstform erhoben", spottet der rechtspopulistische Ex-Politiker Gerald Grosz über Fußi. Die beiden haben sich vor ein paar Jahren regelmäßig in einem Online-TV-Format des Boulevardmanagers Wolfgang Fellner Wortgefechte geliefert – gegen sehr gute Bezahlung.

Lieber Viecher als Menschen

Fußi ist ein guter Redner, wenn er will: pointiert, meinungsstark, direkt. "Ich habe keine Hobbys", sagt er über sich. "Ich interessiere mich für das Weltgeschehen und sonst eigentlich nix." Er möge keine Urlaube, mache sich weder etwas aus Kleidung noch Einrichtung. Auch sein Aussehen sei ihm egal, bloß die Zähne hat er sich jetzt mit einer Schiene geraderichten lassen. "Die meisten Menschen, die schlecht über mich reden, haben mich noch nie getroffen. Seit 1997 war ich bei drei Society-Veranstaltungen. Eigentlich sind mir Viecher lieber als Menschen."

Fußi ist ein Mann, der dafür lebt, ein Homo Politicus zu sein. Er sagt, er arbeite rund um die Uhr – gegen Geld nur für Unternehmen, Vereine, Kammern. Er berät etwa die Wiener Wirtschaftskammer, Teile der Ärztekammer, die Taxi-Innung. Für Politiker oder Parteien arbeite seine Agentur gar nicht, beteuert er. Wenn er politisch berate, dann privat. Durch seine gut bezahlte Arbeit als Chef einer PR-Agentur könne er sich diese Freiheit und sonstige Blödheiten leisten. Dabei ist er vor allem für eines bekannt – in Wien sagt man dazu: Er scheißt sich nix. Das am liebsten öffentlich, im Fernsehen, in sozialen Medien.

Mit dieser Grundhaltung treibt er regelmäßig die österreichische Sozialdemokratie vor sich her. Gerade stehen die SPÖ und er wieder eher auf Kriegsfußi. Rudis aktuelles Lieblingsthema: linke Verblendung bezüglich Islamismus. Auf X, vormals Twitter, kritisiert er muslimische Organisationen dafür, dass sie nicht zu Protest gegen die Hamas auffordern. Ein Foto einer Demo in Deutschland, auf der junge Migranten mit islamistischen Parolen protestierten, teilt er mit den Worten: "Ab in den Flieger." Dass Islamismus bekämpft gehöre, "müssen viele meiner Genoss:innen erst kapieren". Die FPÖ habe in diesem einen Punkt recht gehabt. Applaus bekommt er für solche Ansagen auch aus dem Mitte-rechts-Lager. Fußi irritiert das kaum. Wenn er von etwas überzeugt sei, sei ihm alles andere "wurscht".

Verdrehtes Verhältnis zu Babler

Ein spezielles Verhältnis pflegt Fußi zum aktuellen SPÖ-Chef Andreas Babler. Jahrelang bezeichnete er den Traiskirchner Bürgermeister als einen der klügsten Sozialdemokraten des Landes. In Fußis damaliger Talkshow Bussi Fussi begrüßte er ihn 2021 noch mit den Worten: "Andi Babler, der von mir immer als Wunschkandidat für den SPÖ-Vorsitz bezeichnet wird – genauso realistisch, wie dass aus mir noch ein schöner Mensch wird."

Doch als Babler plötzlich tatsächlich bekanntgab, für den SPÖ-Vorsitz ins Rennen zu steigen, stellte sich Fußi an die Seite der Konkurrenz: Fußi ist überzeugt, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wäre der bessere SPÖ-Chef – diese Meinung pflegt er bis heute. "Österreich steht kurz vor der Machtergreifung der Neofaschisten", argumentiert Fußi, "da bräuchte die SPÖ den stärksten Kandidaten, den sie hat – das wäre Christian Kern gewesen, der wollte nicht. So war es Doskozil."

Konzipieren und stänkern

Mit Babler habe er momentan keinen Kontakt. Sehr wohl aber mit Menschen aus dessen Team und an anderen Schaltstellen der Sozialdemokratie. Dort referiert Fußi dann etwa auch zu Themen wie sein persönliches Modell einer progressiven Grundsteuer.

Man könnte sagen, Fußi hat sehr wohl ein Hobby: Ideen und Konzepte für die SPÖ entwickeln – und stänkern.

Begonnen hat das mit Fußi und der SPÖ, als er 23 war, da trat er der Partei bei. Es ist eine Beziehung mit vielen Hochs und Tiefs. Im Wahlkampf 2006 organisierte er für den damaligen SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer ein Video-Webportal. Unter Kanzler Werner Faymann trat Fußi wieder aus der SPÖ aus. Auf Rudi Fußi und seinen besten Freund, den Grünen-Politiker Hans Arsenovic, geht auch die Satirefigur "Werner Failmann" zurück, mit der Stimmung gegen den damaligen SPÖ-Vorsitzenden gemacht wurde. Später beriet Fußi Kanzler Kern und wirkte maßgeblich an dessen größter Ansprache, der sogenannten Plan-A-Rede, mit. Unentgeltlich, sagt Fußi.

SPÖ-Mitglied wurde er zum zweiten Mal erst wieder im März dieses Jahres – um an der roten Mitgliederbefragung teilzunehmen. Auch die roten Burgenländer und Doskozil hätten ihn nie bezahlt, schwört Fußi.

Wozu Vorsicht?

Jene, die Fußi nicht mögen, wundern sich, wie er es schafft, immer im Gespräch zu bleiben. Im Grunde seit Jahrzehnten. Auf X folgen ihm inzwischen mehr als 71.000 Menschen – und Fußi liefert ihnen fast täglich knackige Sager. "Manchmal schreibe ich irgendwas am Häusl, und am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Da könnt ich schon vorsichtiger sein, aber: wozu?", fragt er. "Rudi ist ein Mann fürs Spielfeld, nicht für die Seitenlinie", sagt sein Freund Arsenovic.

Geboren wurde der heute 45-Jährige in der steirischen Gemeinde Fohnsdorf. Sein Vater entstammt einer roten Bergarbeiterfamilie und wurde später Versicherungsdirektor, die Mutter ist bürgerlich geprägt und war Hausfrau. In seiner Jugend trat Fußi der Jungen ÖVP bei. "Das war das Einzige, was es gab", rechtfertigt er sich. "In Wien, als ich draufgekommen bin, dass ich schwul bin, war das mit der ÖVP wieder vorbei." Mit 21 Jahren wurde Fußi Vorsitzender einer Kleinpartei namens Die Demokraten, einer FPÖ-Abspaltung. Bekannt wurde er durch das Eurofighter-Volksbegehren 2002. Eines der ersten Engagements seiner PR-Agentur Mindworker war ein Beratungsauftrag des damaligen Team Stronach rund um den konfus anmutenden Magna-Gründer.

Suche nach Krawall

Fußi sucht den Krawall. Er hat aber auch eine andere Seite, eine nachdenkliche, das erzählt jeder, der ihn besser kennt. Vor einem Jahr wurde es ziemlich ernst um seine Gesundheit. Fußi ist chronisch krank, leidet an einer Autoimmunerkrankung. Durch die vielen Schmerzmittel, die er nimmt, ist sein Darm gerissen. "Mein erster Gedanke auf dem Weg ins Krankenhaus war: Scheiße, ich hab nächste Woche so viele Termine", erzählt er. "Wenn mich etwas packt, dann arbeite ich durchgehend, schlafe nur drei Stunden und fresse Müll. Ich schaue nicht auf mich, dafür bin ich bekannt."

Aber wie wird man so abgebrüht? Oder ist Fußi das gar nicht? Ist der Scheiß-drauf-Haudegen nur eine Fassade?

Es sei nicht so, dass Fußi völlig egal sei, was andere über ihn denken, sagen Menschen, die ihn gut kennen. "Jeder will geliebt werden", sagt auch Fußi selbst. "Aber ich hab irgendwann damit aufgehört, dass ich irgendeinem Trottel die Macht einräume, mich zu verletzen, nur weil er irgendwas ins Internet sülzt." Im Grunde brauche es bloß Routine, um mit Hassnachrichten besser umzugehen, meint Fußi. Morddrohungen schicke er manchmal rechtschreibkorrigiert zurück. Ernsthafte Kritik lasse aber auch ihn nicht kalt.

Wenn man eines von Rudi Fußi lernen kann, dann ist es wohl das: im richtigen Moment darauf zu pfeifen. (Katharina Mittelstaedt, 11.11.2023)