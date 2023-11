Theater in den Bundesländern, von Bregenz bis St. Pölten (hier stellvertretend das Landestheater Tirol), stellen sich gegen Diskriminierung Antisemitismus. Amir Kaufmann

Die Theater der Bundesländer von Vorarlberg bis Niederösterreich wollen mit einer Erklärung ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen, wie von den Bühnen Graz am Freitagnachmittag mitgeteilt wurde. "Unsere Theater sind nicht nur Orte der künstlerischen Arbeit, sondern wir verstehen sie auch als Bühnen einer weltoffenen Gesellschaft, in der Diskriminierung jeder Art keinen Platz hat", hieß es in einer von 17 Intendantinnen und Geschäftsführern unterfertigten Erklärung.

"Aus dem Gedanken der Diversität und aus einem Bewusstsein der historischen Verantwortung verstehen wir es als eine wesentliche Aufgabe, jüdisches Leben in Österreich ohne Einschränkungen zu ermöglichen und zu fördern und jede Art von Antisemitismus in Wort oder Tat zu bekämpfen. Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Hakenkreuzschmierereien dürfen niemals toleriert werden", sagten die Kulturschaffenden.

Antisemitismus entgegentreten

Man wolle in den jeweiligen Städten und Ländern Verantwortung übernehmen und jeder Art von Antisemitismus entgegentreten. "Wir stärken das Bewusstsein für die Historie und gegen das Vergessen. In unserer künstlerischen Arbeit und im Dialog mit unseren politischen Partnern und Partnerinnen und der Zivilgesellschaft engagieren wir uns öffentlich für jüdisches Leben und möchten den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken", führte man in der Proklamation aus. Als Theater setze man sich mit aller Kraft für Demokratie und Frieden ein und möchte dazu beitragen und unterstützen, dass Österreich ein sicherer Ort für jüdisches Leben auf allen Ebenen ist und bleibe.

Unterzeichnet wurde die Proklamation von den Intendantinnen Irene Girkinger (Tiroler Landestheater) Stephanie Gräve (Vorarlberger Landestheater) und Andrea Vilter (Schauspielhaus Graz), des weiteren von Olivia Khalil und Marie Rötzer (Landestheater NÖ-künstlerische Leiterin bzw. Geschäftsführerin), dem künstlerischen Leiter der Bühne Baden Michael Lakner und deren Geschäftsführerin Martina Malzer. Unterfertigt haben ferner Thomas Königstorfer, kaufmännischer Direktor bzw. Hermann Schneider (Landestheater Linz) sowie aus Graz Opern-Intendant Ulrich Lenz und Bühnen Graz-Geschäftsführer Bernhard Rinner.

Dazu kamen Markus Lutz (kaufmännischer Direktor der Tiroler Landestheater, von den Salzburger Landestheatern Intendant Carl Philip von Maldeghem und der kaufmännische Direktor Bernhard Utz sowie Monika Wagner, Geschäftsführerin der Vorarlberger Kulturhäuser. Für das Stadttheater Klagenfurt signierten der kaufmännische Direktor Matthias Walter und Intendant Aron Stiehl. (APA, 10.11.2023)