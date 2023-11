Mit einer neuen Kampagne will sich die WKO gegen das "Gespenst der Arbeitszeitreduktion" einsetzen. WKO

Wien – Mit ihrer österreichweiten Kampagne "Nicht weniger Arbeitszeit für alle" macht die Wirtschaftskammer (WKO) derzeit gegen eine Arbeitszeitverkürzung mobil. Sie will sich damit gegen die Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Österreich einsetzen und den Wert von Arbeit in den Mittelpunkt rücken, wie es in einer Aussendung heißt. Auch geringere Überstundenbesteuerung und Anreize für längeres Arbeiten im Alter werden gefordert. "Die Verteufelung von Arbeit ist ein ideologischer Irrweg", wird WKO-Präsident Jürgend Mandl zitiert. Eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich, wie sie immer wieder gefordert wird, würde Leistungskürzungen in den Betrieben und Personalmangen in vielen Branchen mit sich bringen.

Die WKO wolle mit der Kampagne die Aufmerksamkeit auf Menschen lenken, die gerne arbeiten. "Arbeit sorgt für Abwechslung, Erfolgserlebnisse, Spaß mit Kolleginnen und Kollegen und ist so viel mehr als das sehnliche Warten aufs Wochenende", heißt es dazu auf ihrer Website. Die Werbesujets zeigen Menschen bei ihrer Arbeit mit Slogans wie "Meine Arbeit ist die volle Freude", "Meine Arbeit ist mein voller Stolz" und "Mehr steuerfreie Überstunden".

Die Kampagne umfasst Inserate, Plakate, Hörfunk-Kooperationen, TV-Spots, sowie Werbung in Kinos, auf öffentlichen Verkehrsmitteln und in sozialen Medien. In Letzteren wird über die neuen Slogans der WKO jedoch eher gespottet. Die Kampagne sei "peinlich" und "handwerklich schlecht gemacht", die WKO würde "das Geld ihrer Pflichtmitglieder beim Fenster raushauen", meinen Userinnen und User etwa auf X, vormals Twitter. (cwu, 10.11.2023)