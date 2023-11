Die National Women's Soccer League feiert einen großen Schritt in eine bessere Zukunft. AFP/ROBYN BECK

Houston (Texas) - Die National Women's Soccer League (NWSL) hat das bisher größte Medienrechtepaket für eine nordamerikanische Frauensportliga geschnürt. Wie die Profiliga der Fußballerinnen am Donnerstag mitteilte, schloss sie einen Vertrag über vier Jahre mit den Medienpartnern CBS Sports, ESPN, Prime Video und Scripps Sports ab. Nach Angaben des TV-Senders ESPN soll die ab 2024 geltende Vereinbarung der NWSL Einnahmen von 240 Millionen Dollar (rund 225 Millionen Euro) bescheren.

Der vorherige Dreijahresvertrag mit CBS hatte der Liga lediglich 4,5 Millionen Dollar (4,2 Millionen Euro) eingebracht. Die neuen Partnerschaften würden "das Spiel für unsere Liga und die Spielerinnen, die jede Woche auf dem Platz stehen, grundlegend verändern", sagte NWSL-Chefin Jessica Berman in einer Mitteilung. "Das ist der Start in unsere Zukunft." In der NWSL ist Österreichs Teamkapitän Sarah Puntigam bei Houston Dash im Einsatz. (APA, 10.11.2023)