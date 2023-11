"Battle of the Sexes – Gegen jeden Regel", "Zwei Banditen – Butch Cassidy und Sundance Kid" - mit Radiotipps

9.05 DOKUMENTATION

Wir sind auf Sendung! 100 Jahre Rundfunkorchester Radioorchester sind ein globales Phänomen. Die Doku skizziert ihre Entwicklung und entwirft dabei eine Kulturgeschichte aus dem technologischen Zeitalter, die eng verbunden ist mit der Historie des 20. Jahrhunderts. Bis 10.00, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Über die Positionierung der Parteien, Regierungsvorhaben, den Kurz-Prozess und den Krieg in Nahost diskutieren Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Christian Ultsch (Die Presse), Anna Thalhammer (Profil) und Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung). Bis 12.00, ORF 2

11.30 TRAGIKOMÖDIE

Battle of the Sexes – Gegen jeden Regel (GB/USA 2017, Jonathan Dayton, Valerie Faris) Als der ehemalige Tennisstar Bobby Riggs (Steve Carrell) 1973 die Weltbeste des Damentennis Billie Jean King (Emma Stone) zu einem Match herausforderte, wurde die Begegnung medial zu einem Battle of the Sexes stilisiert. Vergnügliches Message-Movie. Bis 13.45, Disney

14.55 SATIRE

Loriots Ödipussi (D 1987, Loriot) Gelungener Spielfilmeinstand von Loriot: Paul Winkelmann, Geschäftsführer des familieneigenen Möbelgeschäfts, lebt mit 56 noch immer bei seiner dominanten Mutter. Als er eine Psychologin (Evelyn Hamann) kennenlernt, kommt Unruhe in die gepflegte Abhängigkeit. Bis 16.15, ARD

Finden Gefallen aneinander: Evelyn Hamann (links) als Psychologin und Loriot als Geschäftsführer eines Möbelgeschäfts in "Loriots Ödipussi" – ARD, 14.55 Uhr. ARD Degeto

16.45 DOKUMENTATION

Mark Rothko – Bilder müssen geheimnisvoll sein In seinem Werk vereinte der US-amerikanische Maler Mark Rothko die untergegangene Welt der osteuropäischen Juden und das moderne Nordamerika. Bis 17.40, Arte

20.15 KOMÖDIE

Cool Runnings (USA 1993, Jon Turteltaub) Weil es mit dem Start als Sprinter bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul nicht klappt, nimmt der jamaikanische Kurzstreckenläufer Derice (Leon Robinson) mit seinen Kumpeln kurzerhand die Winterspiele in Calgary ins Visier – mit einer Bobmannschaft, die noch nie Schnee gesehen hat. Jon Turteltaubs vergnügliches Feel-Good-Movie basiert lose auf wahren Ereignissen. Bis 22.20, Disney

20.15 WESTERN

Zwei Banditen – Butch Cassidy und Sundance Kid (USA 1969, George Roy Hill) Banditen, die zu den Klängen von Burt Bacharachs Raindrops Keep Fallin’ on My Head mit Katharine Ross auf der Lenkstange Fahrrad fahren. Hill erzählt in seinem Vehikel für Paul Newman und Robert Redford von der legendären Hole-in-the-Wall-Gang. Bis 22.30, Tele 5

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Arbeit, Steuern, Pensionen – Werprofitiert, wer zahlt drauf? Mit Barbara Teiber (Gewerkschaft GPA), Sepp Schellhorn (Gastronom, Neos), Eva Schütz (Unternehmerin) und Tobias Schweiger (KPÖ). Bis 23.05, ORF 2

Radiotipps

9.05 ESSAY

Gedanken: 30 Jahre Franui Ein Ensemble als "Umspannwerk zwischen Klassik, Volks­musik, Jazz und zeitgenössischer Kammermusik". Bis 10.00, Ö1

10.05 REISEMAGAZIN

Ambiente Spezial: Philadelphia – Wiege der Nation Kunst, Kultur und Geschichte der ­US-amerikanischen Millionenstadt. Bis 11.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Man hat mir gesagt: Ich ­mache Menschenkunst" Der 1967 in Salzburg ­geborene Filmemacher und Künstler Friedemann Derschmidt wuchs in einer Familie mit vielen Geschwistern auf. Bis 14.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 13.11.2023)