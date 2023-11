Auch China setzt auf KI, im Juli etwa wurde von Huawei eine Anwendung für den Bergbau präsentiert. EPA/MARK R. CRISTINO

Die US-Beschränkungen für den Verkauf fortschrittlicher künstlicher Chips von Nvidia an China eröffnen Huawei eine Chance, Marktanteile zu gewinnen. Quellen zufolge hat das Unternehmen in diesem Jahr einen umfangreichen Auftrag für KI-Chips vom chinesischen Tech-Riesen Baidu erhalten.

Huawei, das weltweit eher für sein Telekommunikations- und Smartphone-Geschäft bekannt ist, hat in den letzten vier Jahren eine KI-Chiplinie entwickelt. Nachfoilgend wird beleuchtet, was man über die Ascend-KI-Chipserie und das Hauptprodukt des Unternehmens, den 910B, der mit dem A100-Chip von Nvidia konkurrieren soll, weiß.

Warum und wie ist Huawei in das Geschäft mit KI-Chips eingestiegen?

Huawei stellte seinen Ascend 910 erstmals 2018 vor. Der Chip wurde 2019 offiziell als Teil einer Strategie eingeführt, die darauf abzielt, ein umfassendes KI-Portfolio aufzubauen und ein Anbieter von Rechenleistung zu werden. Im selben Jahr geriet das Unternehmen ins Visier der US-Exportkontrollen. Damals behauptete Huawei, dass sein Chip der weltweit leistungsstärkste KI-Prozessor sei, und chinesischen Medienberichten zufolge wurde das ursprüngliche Ascend 910 in einem 7-Nanometer-Prozess hergestellt.

Huawei behauptete, der Chip könne 256 Teraflops für halbgenaue Gleitkommaoperationen (FP16) und 512 Teraops für ganzzahlige Präzisionsberechnungen (INT8) liefern. Das Unternehmen hob auch die Effizienz des Chips hervor und gab an, dass die maximale Leistungsaufnahme 310 W beträgt, was das ursprüngliche Ziel von Huawei von 350 W übertroffen habe.

Der Chip konnte jedoch die Vorherrschaft von Nvidia sowohl innerhalb als auch außerhalb Chinas nicht brechen. Nvidia führte seine A100- und H100-Chips 2020 bzw. 2022 ein und eroberte damit den Großteil des weltweiten Marktanteils für KI-Chips. Ein Trend, der durch das Aufkommen der generativen KI noch verstärkt wurde.

Experten zufolge genießt Nvidia einen massiven Vorsprung gegenüber Huawei, wobei ein wesentlicher Vorteil darin besteht, dass bestehende KI-Projekte auf das Software-Ökosystem von Nvidia angewiesen sind. Huawei verfügt zwar über eine eigene Ökosystemversion namens CANN, doch Analysten zufolge ist diese in Bezug auf die KI-Modelle, die sie trainieren kann, wesentlich eingeschränkter.

Was ist der jüngste Chip, der 910B?

Huawei hat den Ascend 910B, eine neuere Version des 910, nicht offiziell angekündigt, aber einige Details über den Chip sind in öffentlichen Kommentaren einiger chinesischer Unternehmen und Akademiker sowie in technischen Leitfäden auf der Website von Huawei aufgetaucht. Im August lobte der Vorsitzende des chinesischen KI-Giganten iFlyTek , Liu Qingfeng, Huawei für die Herstellung eines Grafikprozessors, der seiner Meinung nach "im Grunde das Gleiche wie der A100 von Nvidia" sei, und sagte, iFlyTek arbeite mit Huawei an der Entwicklung einer Hardware. Der chinesische Medienkanal Yicai berichtete später, dass die Hardware von einem Ascend 910B angetrieben wurde, was zuvor nicht bekannt war.

Die Nachrichtenagentur Reuters fand auch heraus, dass Dokumente, die sich auf den Ascend 910B beziehen, wie z. B. Treiber und Firmware-Upgrade-Anleitungen, seit August dieses Jahres auf der Website von Huawei zu finden sind. Letzten Monat sagte Jiang Tao, Senior Vice President von iFlyTek, während einer Telefonkonferenz, dass die Fähigkeiten des Ascend 910B "mit denen des Nvidia A100 vergleichbar" seien. Baidu hat im August 1.600 Huawei 910B Chips für 200 Server bestellt, so eine Quelle gegenüber Reuters.

Analysten und Quellen sagen, dass die 910B-Chips in Bezug auf die rohe Rechenleistung mit den Nvidia-Chips vergleichbar sind, aber bei der Performance immer noch hinterherhinken. Dennoch gelten sie als die anspruchsvollste inländische Option, die in China verfügbar ist.

Warum ist das für Huawei und China relevant?

Analysten schätzen den chinesischen Markt für KI-Chips auf 7 Milliarden US-Dollar, und die Übernahme des Marktanteils von Nvidia könnte für Huawei einen Sieg gegen die USA bedeuten. Huawei hat wiederholt bekräftigt, dass es ein wichtiger Anbieter von Rechenleistung für KI werden will. Finanzvorstand Meng Wanzhou sagte im September, Huawei wolle eine Rechenbasis für China aufbauen und der Welt eine "zweite Option" bieten, womit sie sich auf den dominanten Anbieter USA bezog.

In Ermangelung von Nvidia-Chips werden Chinas KI-Firmen auf einheimische Produkte wie die weniger leistungsstarken Chips von Huawei angewiesen sein. Analysten zufolge könnte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis Huawei diese Lücke schließen kann, da die chinesische Regierung viel Kapital in KI und Halbleiter investiert. (Reuters/red, 11.11.2023)