Stuttgart - Der VfB Stuttgart peilt nach dem ausgezeichneten Saisonstart in der deutschen Fußball-Bundesliga die nächste Überraschung an, vor dem Verfolgerduell der 11. Runde gegen Borussia Dortmund um ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bangen die Schwaben aber um Torjäger Serhou Guirassy. Der Oberschenkel des 27-Jährigen ist beim VfB das große Gesprächsthema der vergangenen Tage, Trainer Sebastian Hoeneß wird spontan über ein Comeback des Shootingstars entscheiden.

14 Tore erzielte der Nationalstürmer Guineas in den ersten acht Runden, dann stoppte ihn eine Muskelverletzung. Seitdem läuft es bei den Stuttgarter Traumstartern nicht mehr ganz so wie geschmiert. In der Liga verloren sie 2:3 gegen die TSG Hoffenheim und 0:2 beim 1. FC Heidenheim. Die Stuttgarter sind trotzdem noch Dritter, punktegleich vor dem BVB. In der Liga holte die Mannschaft von Coach Edin Terzic zuletzt aber auch nur einen Punkt in zwei Spielen.

Mit einem 2:0 gegen Newcastle United in der Champions League sammelten die Dortmunder aber unter der Woche reichlich Selbstvertrauen, nachdem es am vergangenen Samstag eine 0:4-Abfuhr gegen Bayern München gesetzt hatte. Der Rückstand auf das Spitzenduo Bayer Leverkusen und Bayern mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer beträgt damit schon sieben bzw. fünf Zähler. Der Serienmeister aus München geht am Samstag aber ersatzgeschwächt ins Duell mit Aufsteiger Heidenheim. Verletzungsbedingt ausfallen werden Matthijs de Ligt und Jamal Musiala, Joshua Kimmich fehlt gesperrt. Auch die Einsätze von Leon Goretzka, Dayot Upamecano und Raphael Guerreiro sind fraglich.

Leverkusen will unterdessen gegen Union Berlin am Sonntag die Tabellenführung behaupten. Die TSG Hoffenheim, derzeit Tabellensechster, muss indes mehrere Monate auf den Ex-Salzburger Mergim Berisha verzichten. Der deutsche Stürmer und Teamkollege von Florian Grillitsch zog sich im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. (APA, 10.11.2023)