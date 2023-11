Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Shame on you: "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben und Joyn - Im Pseudo-Bereu-Spektaktel sollen Promis dafür büßen, dass sie in anderen Trashformaten das gemacht haben, was von ihnen erwartet wird

"Absurdität der Wirtshausprämie": Niederösterreichs FPÖ gegen "Tagespresse" vor Gericht - Die FPÖ Niederösterreich klagte das Satireportal aufgrund der Fake-Briefe an Wirtshäuser. Die Verhandlung geht weiter

Versteht bei der "Tagespresse" keinen Spaß: Niederösterreichs freiheitlicher Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer. APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

240 Millionen Dollar: US-Frauen-Liga mit historischem TV-Vertrag - Der alte Dreijahresvertrag brachte 4,5 Millionen Dollar, der neue Deal läuft über vier Jahre

Netanjahu: Waren Pressefotografen mit Hamas-Terroristen unterwegs? Agenturen und Sender bestreiten ein Wissen über den bevorstehenden Angriff

Wenn des Nachts Wale vorbeiziehen: Ö1-"Diagonal" über Joni Mitch­ell - Jahrhundertmusikerin wurde 80 - Heimische Experten wie Robert Rotifer, Agnes Heginger oder Martin ­Siewert würdigen Mitchells Schaffen

Früherer Wecker, "Knoll packt an", "Frag das ganze Land: Ö3 launcht neue Formate - Andi Knoll mischt sich unter Österreichs Arbeitende - Nighttalk widmet sich Fragen der jungen Generation

'Dallas Buyers Club", "Kottan ermittelt: Kansas City", "American Sniper": TV-Tipps für Freitag - "Trauminsel Eigg – Grüne Utopie für alle?", "Gute Nacht Österreich", "Die Aussteiger und der Guru", "Universum History: Hitler und Stalin" – Mit Radiotipps

